อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถสไลด์หนองไผ่ ดับ 2 ราย ทrips น้ำไม่อาบน้ำ
อุบัติเหตุรุนแรงที่หนองไผ่ เพชรบูรณ์ รถจักรยานยนต์กลุ่มทริปน้ำไม่อาบน้ำ ชนรถสไลด์บรรทุกถอยหลัง ดับทันที 2 ราย บนทางหลวงหมายเลข 21 ช่วงบ่ายวันนี้ 15 พ.ย. 2569
เกิดอุบัติเหตุรุนแรงบนถนนทางหลวงหมายเลข 21 สายสระบุรี-หล่มสัก อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ เมื่อเวลาประมาณ 19.10 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที 2 ราย เป็นชายขับขี่รถจักรยานยนต์จากกลุ่ม " ทริปน้ำไม่อาบน้ำ" ที่เพิ่งเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวเชิงบุญกุศลในพื้นที่จังหวัด เพชรบูรณ์
รายละเอียดอุบัติเหตุและเส้นทาง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณจุดกลับรถ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเส้นทางขาเข้ากรุงเทพมหานคร ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการชนกันระหว่างรถจักรยานยนต์และรถบรรทุก โดยรถจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน ได้พุ่งชนเข้ากับรถสไลด์ที่บรรทุกรถไถอย่างแรง ส่งผลให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งสองรายได้รับบาดเจ็บสาหัสนักAlso readตัม วราวุฒิ รับตกใจข่าวแบมบี้ ปมมือที่สาม ไม่กล้าตัดสิน
เบื้องต้นทราบว่า รถสไลด์คันเกิดเหตุเป็นยานพาหนะของชาวบ้านในท้องถิ่น กำลังดำเนินการกลับรถเพื่อมุ่งหน้าสู่ตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะที่รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันได้ขับขี่มุ่งหน้าจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังอำเภอหนองไผ่ เพื่อเดินทางกลับสู่ที่พักหรือที่พักแรม ทำให้เกิดจุดตัดการจราจรที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ณ จุดกลับรถดังกล่าว
กลุ่มนักท่องเที่ยวและแผนการเดินทาง
ผู้เสียชีวิตทั้งสองรายเป็นสมาชิกของกิจกรรม "ทริปน้ำไม่อาบน้ำ" ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวแบบกลุ่มใหญ่ โดยครั้งนี้มีการนัดรวมตัวกันเพื่อเดินทางออกไปทำบุญในพื้นที่ภาคเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะอำเภอหล่มเก่าและอำเภอเขาค้อ ระหว่างวันที่ 14 ถึง 15 พฤศจิกายน 2569
สำหรับการท่องเที่ยวในครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรถจักรยานยนต์มากกว่า 1,000 คัน ทำให้เกิดกระแสการเดินทางกลับที่หนาแน่นในช่วงเย็นของวันนี้ (15 พฤศจิกายน 2569) โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวจะเริ่มทยอยเดินทางกลับเป็นลำดับแรก ซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นจุดกลับรถที่ใช้สำหรับรถขนาดใหญ่และรถส่วนบุคคลในการเปลี่ยนทิศทาง การจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีความซับซ้อนและเสี่ยงต่ออุบัติเหตุสูง
ปฏิกิริยาเจ้าหน้าที่และขั้นตอนกฎหมาย
เมื่อได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่จะกู้ภัยและทีมแพทย์ฉุกเฉินได้เข้าปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บทันที โดยทำการฟื้นคืนชีพ (CPR) ที่บริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรง ก่อนที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองไผ่เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม แม้ทีมแพทย์จะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ ผู้บาดเจ็บทั้งสองรายยังคงเสียชีวิตในเวลาต่อมา
สำหรับกรณีนี้ ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาเฉลียง ได้ประกาศว่าจะดำเนินการตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้ง โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความเร็วในการขับขี่ สภาพถนน และการจัดการจราจรบริเวณจุดกลับรถ เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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