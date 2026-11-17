อุบัติเหตุเชียงใหม่: ผู้ใหญ่บ้านชนนักศึกษาตาบอด ดันแม่ร้องสื่อทวงความยุติธรรม
นักศึกษาปวส.เชียงใหม่ตาบอดถาวรหลังถูกผู้ใหญ่บ้านขี่รถตัดหน้าชน ร้องสื่อทวงค่าเสียหาย 5 หมื่น แต่คู่กรณียอมจ่ายเพียงหลักพัน คดีเงียบหาย 6 เดือน
เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 14.00 น. บริเวณซอย 1 กลุ่ม หน้าลานจอดรถบ่อนไก่แม่ย่อย ตำบล สันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อ นายกฤษฎา คำแพงจีน อายุ 21 ปี ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 2 จาก วิทยาลัยแห่งหนึ่ง ประสบ อุบัติเหตุทางถนน อย่างรุนแรงจนบาดเจ็บสาหัสและสูญเสียการมองเห็นที่ดวงตาข้างซ้าย
รายละเอียดอุบัติเหตุและบาดแผลทางกาย
ขณะเกิดเหตุ นายกฤษฎา คำแพงจีน กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ยามาฮ่า แกรนด์ ฟิลาโน่ สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 2กศ-5075 เชียงใหม่ โดยมี นายณัฐวุฒิ กองหล้า อายุ 19 ปี นั่งซ้อนท้ายอยู่ด้วย มีรถจักรยานยนต์คู่กรณีซึ่งขับเคลื่อนโดย นาย ก. (นามสมมุติ) ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่ง ปัดพวงมาลัยตัดหน้าเข้ามาชนอย่างแรง ผลกระทบจากแรงปะทะทำให้นายกฤษฎาได้รับบาดเจ็บหนักถึงขั้นเลือดออกในสมอง กระดูกเบ้าตาข้างซ้ายแตกหัก และเส้นประสาทตาได้รับความเสียหายอย่างหนักAlso readAIS SIAM ร่วม PMCU จัด Happy Tuesday ผ่าน CUNEX
อาการบาดเจ็บของ นายกฤษฎา คำแพงจีนทรุดลงอย่างรวดเร็วหลังจากนั้น นำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นที่ดวงตาข้างซ้ายอย่างถาวร สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ความฝันในการเข้าศึกษาต่อหรือสอบคัดเลือกเข้ารับราชการทหารของเยาวชนหนุ่มวัย 21 ปีคนนี้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากสภาพร่างกายและความบกพร่องทางสายตามีผลโดยตรงต่อคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้ารับราชการในกองกำลัง armed forces
การเจรจาชดเชยและความขัดแย้งระหว่างคู่กรณี
ด้าน นางนายูแนะ จะกือหมอ อายุ 42 ปี มารดาของเหยื่อ ได้เปิดเผยว่ามีความพยายามในการเจรจาความเสียหายกับฝ่ายตรงข้าม โดยคู่กรณีได้โอนเงินจำนวน 12,809 บาท มาให้เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2569 เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่เสียหายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในประเด็นค่าสินไหมทดแทนสำหรับการเยียวยาชีวิต ร่างกาย และอนาคตของบุตรสาว มารดาได้เรียกร้องเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นการชดเชยความสูญเสียในระยะยาว
แต่การเจรจากลับไม่ก้าวหน้าเนื่องจาก นาย ก. (ผู้ใหญ่บ้าน) ฝ่ายตรงข้าม ตกลงยินยอมจ่ายเงินชดเชยเพียง 3,000 บาท ก่อนที่จะปรับลดข้อเสนอลงมาเหลือ 10,000 บาท เท่านั้น และยืนยันที่จะไม่แสดงความรับผิดชอบใด ๆ เพิ่มเติมในลักษณะของการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือค่าสูญเสียรายได้ แม้ในระหว่างการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ฝ่ายคู่กรณีก็ยังไม่เคยเดินทางเข้าเยี่ยมหรือแสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่ออาการบาดเจ็บของ นายกฤษฎา
การล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมและข้อกังวลสังคม
ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือความล่าช้าในกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากเหตุการณ์ล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง 6 เดือนแล้ว แต่คดีกลับไม่มีทิศทางความคืบหน้าใดๆ เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนมีการตอบโต้หรือเลื่อนการดำเนินการออกไปเรื่อยๆ ทำให้ครอบครัวของผู้เสียหายเกิดความกังวลอย่างรุนแรงว่ากรณีนี้จะถูกกลบเกลื่อนหรือดองเรื่องทิ้งไว้
นางนายูแนะ ได้แสดงความเป็นห่วงว่า อำนาจหรืออิทธิพลของผู้ก่อเหตุซึ่งมีสถานะเป็นผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้าน อาจจะมีบทบาทในการแทรกแซงหรือกดดันกระบวนการยุติธรรมไม่ให้ดำเนินไปตามครรลองคลองธรรม สิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของครอบครัวที่จำเป็นต้องออกมาเปิดเผยเรื่องราวผ่านสื่อมวลชน เพื่อขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชาตำรวจในการเร่งรัดคดี
ความหวังในการทวงคืนความยุติธรรม
การออกมาเรียกร้องผ่านสื่อมวลชนในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงเพื่อเรียกร้องเงินชดเชยทางการเงิน แต่เป็นไปเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้กับอนาคตของบุตรชายที่สูญเสียไปเพราะอุบัติเหตุครั้งหนึ่ง ซึ่งหากได้รับการแก้ไขอย่างยุติธรรม คดีนี้จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานรัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ทางครอบครัวหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ นาย ก. ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและดวงตาของ นายกฤษฎา คำแพงจีน อย่างเต็มที่ และการดำเนินการทางกฎหมายควรดำเนินไปอย่างโปร่งใส ไม่มีการแทรกแซง เพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าความผิดไม่ว่าจะกระทำโดยใคร ต้องได้รับการลงโทษตามกฎระเบียบของกฎหมายอย่างเท่าเทียม
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