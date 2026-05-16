อุบัติเหตุรถไฟสินค้าชนรถประจำทาง แยกอโศก-ดินแดง มีผู้เสียชีวิต 8 คน

กรณีเกิดอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่ 2126 (เส้นทางท่าเรือแหลมฉบัง-บางซื่อ) ชนกับรถประจำทางสาย 206 ระหว่างสถานีคลองตัน - มักกะสัน (บริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟ-รถยนต์ แยกอโศก - ดินแดง) เมื่อเวลา 15.41 น. ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้รถประจำทาง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 32 คน ตามที่เสนอข่าวไปนั้น
เปิดภาพความเสียหาย อุบัติเหตุ รถไฟ สินค้าที่ 2126 เฉี่ยวชนกับ รถประจำทาง บริเวณแยกอโศก-ดินแดง เบื้องต้นมี ผู้เสียชีวิต 8 คน และมี ผู้ได้รับบาดเจ็บ 32 คน รถยนต์เสียหาย 5 คัน รถจักรยานยนต์ 5 คัน กรณีเกิด อุบัติเหตุ ขบวนรถสินค้าที่ 2126 (เส้นทางท่าเรือแหลมฉบัง-บางซื่อ) ชนกับ รถประจำทาง สาย 206 ระหว่างสถานีคลองตัน - มักกะสัน (บริเวณทางผ่านเสมอระดับ รถไฟ -รถยนต์ แยกอโศก - ดินแดง) เมื่อเวลา 15.41 น.
ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้รถประจำทาง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 32 คน ตามที่เสนอข่าวไปนั้น วันนี้ (16 พ.
ค.2569) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุบัติเหตุในครั้งนี้ส่งผลกระทบทำให้ขบวนรถไฟ 6 ขบวนล่าช้า เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เคลียร์สิ่งกีดขวาง ก่อนเปิดเส้นทางให้รถไฟวิ่งตามปกติหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าระงับเหตุ พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในพื้นที่ โดยสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลา 16.00 น.
ก่อนเร่งลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งรักษาตัวยังโรงพยาบาลใกล้เคียง ประกอบด้วย โรงพยาบาลคามิลเลียน โรงพยาบาลเพชรเวช โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรามาธิบดีเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต 8 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 32 คน นอกจากนี้ยังมีรถยนต์ได้รับความเสียหาย 5 คัน และรถจักรยานยนต์เสียหายอีก 5 คันภาพจากจุดเกิดเหตุ เผยให้เห็นสภาพรถประจำทางสาย 206 ถูกเพลิงเผาไหม้เสียหายอย่างหนัก ขณะที่บริเวณโดยรอบมีซากรถยนต์และรถจักรยานยนต์กระจัดกระจายเต็มพื้นที่ เจ้าหน้าที่ต้องปิดกั้นเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการกู้ภัยและตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอีย
รถไฟ รถประจำทาง อุบัติเหตุ ไฟไหม้ ผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KBANK อวดกำไร 9 เดือนแรกปี 67 ทะยาน 3.8หมื่นล้าน โต15.4%KBANK โชว์ฟอร์มกำไรสุทธิ 9 เดือน แตะ 3.8 หมื่นล้าน โต 15.41% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน รายได้จากการดำเนินงานสุทธิขยายตัว 7,501 ล้านบาท หรือ 5.29% สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ พร้อมรัดกุมสินเชื่อสอดรับตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวอย่างไม่ทั่วถึง ที่ 2.
Read more »
หุ้นไทยวันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ปิดลบ 15.41 จุด ไร้ปัจจัยใหม่หุ้นไทยวันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ปิดที่ 1,215.73 จุด ลดลง 15.41 จุด ตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงกดดันจากความเชื่อมั่นที่เปราะบาง รวมทั้งความไม่มั่นใจเสถียรภาพรัฐบาล
Read more »
“ในหลวง-พระราชินี” ทรงเสด็จร่วมเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)“ในหลวง-พระราชินี” ทรงเป็นประธานร่วมกับประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา ในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) จ.บึงกาฬ วันที่ 25 ธ.ค.2568 เวลา 15.41 น.
Read more »
"พิเชฐ" อธิบดีกรมการขนส่งทางรางสั่งตรวจสอบอุบัติเหตุรถไฟสินค้า-รถเมล์ 8 รายเสียชีวิต โครงการกรมขนส่งเพิ่มความปลอดภัยที่วิสุงเวชพิเชฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง นำทีมตรวจสอบจุดเกิดเหตุรถไฟสินค้าชนรถเมล์สาย 206 บริเวณแยกอโศก-ดินแดง พร้อมสั่งเร่งสอบสาเหตุและยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศเกิดเหตุรถไฟสินค้าขบวนที่ 2126 ชนกับรถโดยสารประจำทางสาย 206 บริเวณแยกอโศก-ดินแดง ทำให้เกิดเพลิงไหม้ มีผู้เสียชีวิต 8 ราย และบาดเจ็บประมาณ 25 ราย อธิบดีกรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ พร้อมสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ อุบัติเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน ต้องปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากกลุ่มควัน และเมื่อเวลา 16.35 น. ได้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ
Read more »
รฟท. เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถไฟ-รถโดยสารในกรุงเทพการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แถลงชี้แจงกรณีอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่ 2126 (เส้นทางท่าเรือแหลมฉบัง – บางซื่อ) เฉี่ยวชนกับรถประจำทาง ระหว่างสถานีคลองตัน - มักกะสัน บริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟ-รถยนต์ แยกอโศก - ดินแดง ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ขึ้น ส่งผลให้เกิดผู้ได้รับบาดเจ็บ และทำให้บริเวณถนนกดดัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ รฟท. พร้อมกันที่จะให้การดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการสูงสุด
Read more »
รถโดยสารขสมก.ชนกับรถไฟ พุ่งชน จอดคร่อม หรือแยกอโศก-เพชรบุรี มีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 รายกรณีขบวนรถสินค้าที่ 2126 แหลมฉบัง-ชุมทางบางซื่อ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถประจำทาง สาย 206 ที่จอดคร่อมทางรถไฟเนื่องจากติดสัญญาณไฟแดงแยกอโศก-เพชรบุรี บริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศก-ดินแดง (ช่วงระหว่างสถานีคลองตัน - สถานีมักกะสัน) ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตรรุนแรงและมีเพลิงไหม้ลุกลามบริเวณจุดเกิดเหตุ
Read more »