อุบัติเหตุร้ายแรงคู่รักซ้อนเวสป้าชนรถ 18 ล้อกลับรถชายหนุ่มดับทันที
ข่าวอุบัติเหตุ ถนนสัตหีบ-เขาหินซ้อน วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2569 คู่รักซ้อนรถเวสป้าชนรถพ่วง 18 ล้อที่กลับรถ ชายหนุ่มเสียชีวิตหญิงสาวบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดเวลา 00.36 น.
อุบัติเหตุทางถนนร้ายแรงเกิดขึ้นบนถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 สัตหีบ-เขาหินซ้อน ช่วงบริเวณยูเทิร์นกลับรถ บ้านคอเขา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เวลา 00.36 น. ส่งผลให้ นาย อณุภาค วัย 27 ปี คนขับรถจักรยานยนต์เวสป้าเสียชีวิตทันทีที่ที่เกิดเหตุ และ น.ส. ศิริธร วัย 27 ปี แฟนสาวที่นั่งซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส ผู้โดยสารทั้งสองรายเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการที่รถจักรยานยนต์พุ่งชนเข้ากับรถพ่วง 18 ล้อขนาดใหญ่ที่กำลังหยุดอยู่กลางถนน
รายละเอียดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถพ่วง
ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ และนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยรีบ前往ไปยังสถานที่เกิดเหตุ เบื้องต้นพบรถพ่วง 18 ล้อ ทะเบียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งบรรทุกยางรถยนต์มุ่งหน้าไปยังพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อไปส่งยังพื้นที่อำเภอศรีราชา จอดขวางถนนอยู่ โดยไม่ได้มีการสัญญาณเตือนหรือเตรียมตัวล่วงหน้า ทำให้รถจักรยานยนต์ไม่สามารถเบรกทันและพุ่งชนเข้าอย่างจังบริเวณช่วงล้อพ่วงของรถบรรทุก รถจักรยานยนต์เวสป้าสีเทา ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ล้มคว่ำอยู่ใกล้กับล้อพ่วงและได้รับความเสียหายอย่างหนักAlso read– ตำรวจ บุกทลายแหล่งพักกากอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา พบของเสียกว่า 6,000 ตัน ปนเปื้อนโลหะหนัก เตรียมขนทิ้งข้ามจังหวัด
การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมฉุกเฉินได้ดำเนินการปั๊มหัวใจและช่วยชีวิต นายอณุภาค และ น.ส.ศิริธร อย่างเร่งด่วนก่อนจะเคลื่อนย้ายทั้งคู่ออกจากที่เกิดเหตุและส่งเข้าโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม นายอณุภาค เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วน น.ส.ศิริธร ยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้เชิญ นายสันติ อายุ 38 ปี คนขับรถพ่วงไปสอบสวนปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุและตรวจสอบข้อกล่าวหาต่างๆ ในกระบวนการสอบสวน
มุมมองของผู้ขับขี่รถพ่วงและสาเหตุที่เกิดขึ้น
นายสันติ คนขับรถพ่วง ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า ตนสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์อยู่ไกลๆ จึงตัดสินใจกลับรถเพื่อมุ่งหน้าเข้าพื้นที่อำเภอศรีราชาเพื่อส่งยางรถยนต์ ในจังหวะเดียวกันนั้นรถจักรยานยนต์ได้พุ่งชนเข้ากับช่วงรถส่วนห่างพ่วงอย่างจัง นายสันติกล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองเห็นเหตุการณ์จึงรีบหยุดรถแล้วลงมาตรวจสอบเบื้องต้นและแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทันที ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเที่ยงคืนที่ถนนเส้นหลักดังกล่าวมีรถราเบาบาง แต่ผู้ขับขี่รถพ่วงอาจประเมินระยะทางผิดพลาดหรือไม่ทันสังเกตถึงความใกล้ของรถจักรยานยนต์
ผลกระทบและขั้นตอนถัดไปของคดี
ปัจจุบันร่างของนายอณุภาค ถูกมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเคลื่อนย้ายเก็บรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อรอให้ญาตินำเอกสารมาติดต่อรับศพไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีทางศาสนาต่อไป ส่วน น.ส.ศิริธร ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจากการบาดเจ็บสาหัส ขณะที่กระบวนการสอบสวนยังคงดำเนินไปอย่างเข้มงวดโดย รองสว.สอบสวน สภ.ห้วยใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ บันทึกภาพเป็นหลักฐาน และเตรียมตัวเรียกตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อหาข้อสรุปของคดีในลำดับต่อไป
ข้อแนะนำความปลอดภัยบนถนนหมายเลข 331
อุบัติเหตุครั้งนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการใช้ความระมัดระวังสูงสุดเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนสายหลักอย่างถนนสัตหีบ-เขาหินزد โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรไปมาอย่างรถพ่วง 18 ล้อซึ่งมีการมองเห็นที่จำกัดและต้องการระยะเบรกที่ไกลกว่ารถปกติ ผู้ขับขี่ควรตรวจสอบกระจกมองหลังและใช้สัญญาณไฟให้ชัดเจนเมื่อต้องการกลับรถ หรือเปลี่ยนเลน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยที่สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคู่รักทั้งสองรายนี้
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