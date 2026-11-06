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อุบลรัตน์ ซัด โตโต้ ปมมติ กมธ. 7 ต่อ 0 ชี้ข้อเท็จจริงขาดความครบถ้วน

thaipost#62 in ประเทศไทย
อุบลรัตน์ ซัด โตโต้ ปมมติ กมธ. 7 ต่อ 0 ชี้ข้อเท็จจริงขาดความครบถ้วน
อุบลรัตน์ เถาว์น้อย · ปิยรัฐ จงเทพ · อนุทิน ชาญวีรกูล
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อุบลรัตน์ เถาว์น้อย ตอบโต้อย่างรุนแรงกรณีโตโต้ เปิดมติ 7 ต่อ 0 ฟ้องอนุทิน หลังชี้แจงไทม์ไลน์การแจ้งเหตุขัดข้องครบถ้วน ตั้งคำถามความชอบธรรมองค์ประชุม

นางสาว อุบลรัตน์ เถาว์น้อย ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาแถลงโต้กลับ นาย ปิยรัฐ จงเทพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน เรื่องการเปิดเผยมติคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ที่มีคะแนน 7 ต่อ 0 ให้ดำเนินคดีกับ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และพิจารณาความผิดวินัยของ นาย นฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ในกรณีไม่เข้าชี้แจงเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่น แต่กลับชี้แจงว่ามีความครบถ้วนของข้อเท็จจริงตามไทม์ไลน์การแจ้งเหตุขัดข้อง

ลำดับเหตุการณ์และการชี้แจงเรื่องขัดข้อง

นางสาวอุบลรัตน์ ได้เปิดเผยลำดับเหตุการณ์โดยชัดเจนว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอคำสั่งให้อธิบดีกรมการปกครองเข้าชี้แจงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่น ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม ผู้รักษาการแทนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งเรื่องไปยังอธิบดีกรมการปกครองทันที

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กระทั่งวันที่ 5 ตุลาคม อธิบดีกรมการปกครอง ได้มีหนังสือแจ้งกลับไปยังคณะกรรมาธิการและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่าไม่สามารถเข้าชี้แจงได้ เนื่องจากติดภารกิจราชการลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งขณะนั้นกำลังประสบปัญหาน้ำท่วม พร้อมแจ้งเหตุผลเดียวกันนี้ไปยังสำนักงานที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้น ในวันที่ 14 ตุลาคม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานให้ นายอนุทิน ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น รับทราบถึงเหตุผลที่อธิบดีกรมการปกครองไม่สามารถเข้าชี้แจงได้ แต่ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญอธิบดีกรมการปกครองให้เข้าชี้แจงอีก

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ตั้งคำถามความชอบธรรมของมติ 7 ต่อ 0

นางสาวอุบลรัตน์ ได้ตั้งข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับมติ 7 ต่อ 0 ที่นายปิยรัฐ นำมาเปิดเผยต่อสาธารณะว่า คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ มีสมาชิกทั้งหมด 15 คน การประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง คือ 8 คน จึงจะครบองค์ประชุม การเปิดเผยมติ 7 ต่อ 0 โดยไม่มีข้อมูลว่ามีการประชุมครบองค์หรือไม่ อาจทำให้ข้อมูลนั้นขาดความชอบธรรมทางกระบวนการ

ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตั้งคำถามว่า การประชุมดังกล่าวมีการเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหรือไม่ และขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อนนำข้อมูลออกมาเผยแพร่ต่อประชาชน เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหมู่สาธารณชน

นอกจากนี้ ยังตั้งคำถามเชิงหลักการว่า การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย จะถือเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นความผิดทางวินัยได้อย่างไร หากการกระทำดังกล่าวสอดคล้องกับภาระกิจหลักของราชการในการช่วยเหลือประชาชน

เตือนห้ามใช้ กมธ.เป็นเครื่องมือทางการเมือง

นางสาวอุบลรัตน์ เน้นย้ำว่า การตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่สามารถดำเนินการได้ตามรัฐธรรมนูญ แต่การสื่อสารข้อมูลควรมีความครบถ้วน ไม่ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะการนำมติของคณะกรรมาธิการมากล่าวหาฝ่ายบริหาร

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เธอกล่าวถึงบทบาทของ นายปิยรัฐ ว่าในปัจจุบันตำแหน่งของเขาคือผู้แทนราษฎร ไม่ใช่เพียงหัวหน้าการ์ดวีโอเหมือนในอดีต จึงควรสื่อสารข้อมูลให้ครบถ้วนและรอบด้านมากกว่านี้

ท้ายที่สุด นางสาวอุบลรัตน์ ได้เตือนว่า การใช้อำนาจของคณะกรรมาธิการควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและกระบวนการที่ชอบธรรม ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการแสดงออกทางการเมืองที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบนิติบัญญัติ

thaipost#62 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

อุบลรัตน์ เถาว์น้อย ปิยรัฐ จงเทพ อนุทิน ชาญวีรกูล นฤชา โฆษาศิวิไลซ์ กมธ.กฎหมาย การยุดยติธรรม

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