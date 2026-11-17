อุทยานฯ เตรียมมาตรการเข้มรับพระธุดงค์ป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร ปี 2570
กรมอุทยานแห่งชาติ เตรียมมาตรการควบคุมการเดินธุดงค์ของพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ระหว่างมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2570 เพื่อป้องกันไฟป่าและความเสี่ยงต่อสัตว์ป่า
กรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อวางมาตรการความปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รองรับกิจกรรมการเดินธุดงค์ของ พระสงฆ์ ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์สำคัญของประเทศ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2570 การประชุมครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มีแนวโน้มว่าจำนวน พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนจะเดินทางเข้าพื้นที่ป่ามากขึ้น โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการควบคุมกิจกรรมให้อยู่ในกรอบที่ปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ
กำหนดการเดินธุดงค์และพื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรมเดินธุดงค์ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาต่อเนื่องนานกว่าหนึ่งเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2570 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการแจ้งเตือนและเตรียมมาตรการรองรับ ประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง รวมถึงพื้นที่ป่าอนุรักษ์อื่นๆ ที่มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พระสงฆ์เดินทางเข้ามาปฏิบัติธรรมในพื้นที่เหล่านี้Also readทิศทางดอกเบี้ยไทยปี 2570 : ปัจจัยใดจะกำหนดทิศทางนโยบายการเงิน
กลไกการประสานงานและขออนุญาตล่วงหน้า
นางชยาภร อามระดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายราชัน บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 และนายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 เข้าร่วมหารือเพื่อให้แนวทางมีความชัดเจนและถูกต้องตามสภาพพื้นที่จริง
มติที่ประชุมเน้นย้ำว่า พระสงฆ์ที่ประสงค์จะเดินธุดงค์ต้องดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบล่วงหน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางที่เหมาะสมและปลอดภัยได้ การดำเนินการนี้ยังช่วยป้องกันบุคคลที่อาจแอบแฝงเข้ามาใช้เส้นทางเพื่อลักลอบล่าสัตว์ป่าหรือตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเคยเป็นปัญหาสำคัญที่พบเห็นได้บ่อยในกรณีการเข้าพื้นที่ป่าแบบไม่ได้รับอนุญาต
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปัจจัยเสี่ยงหลักที่หน่วยงานต้องป้องกัน ได้แก่ การก่อไฟป่าจากการประกอบกิจกรรมหรือการหุงหาอาหาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทรัพยากรป่าไม้ และความเสี่ยงต่อการรบกวนถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า การกำหนดเส้นทางและบริเวณที่ชัดเจนจะช่วยลดความเครียดให้กับสัตว์ป่า และรักษาความสงบตามธรรมชาติของพื้นที่อนุรักษ์ รวมถึงลดโอกาสเกิดอันตรายต่อพระสงฆ์ระหว่างการเดินทาง เช่น การพลัดหลงหรือการเผชิญหน้ากับสัตว์ร้าย
ข้อมูลย้อนกลับไปที่ปี พ.ศ. 2563 มีรายงานปัญหาพระธุดงค์พลัดหลงในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลายครั้ง นอกจากนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เคยทำหนังสือถึงมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เพื่อแจ้งปัญหานี้ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ชี้แจ้งมติมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 226/2545 เกี่ยวกับปัญหาพระธุดงค์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดให้กำชับพระภิกษุสามเณรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
แนวปฏิบัติในอนาคตและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
หลังจากการประชุมครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันประชาสัมพันธ์แนวทางการเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ถูกต้อง และกำหนดกระบวนการรายงานข้อมูลพระสงฆ์ที่เข้ามาในพื้นที่ต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขออนุญาตให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าพิจารณาเรื่องนี้ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว การเดินธุดงค์เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ควรได้รับความเคารพและเข้าใจ แต่การเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างถูกต้องตามขั้นตอนก็สำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้พระสงฆ์ได้รับคำแนะนำเรื่องความปลอดภัย และช่วยรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าให้คงอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไป
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