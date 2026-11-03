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Economy

อุทยานธรณีสกลนครผ่านขั้นเบื้องต้นสู่การรับรองระดับยูเนสโก

amarintvhd#40 in ประเทศไทย
อุทยานธรณีสกลนครผ่านขั้นเบื้องต้นสู่การรับรองระดับยูเนสโก
อุทยานธรณีสกลนคร · UNESCO Global Geopark · กระทรวงทรัพยากรฯ
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คณะกรรมการอุทยานธรณีโลกยูเนสโกพิจารณาผ่านอุทยานธรณีสกลนครสู่ขั้นการรับรองโดยคณะกรรมการบริหารในเดือนเมษายน 2568 ส่งผลให้ไทยมีอุทยานธรณีระดับโลกเพิ่มขึ้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันความคืบหน้าสำคัญของการยกระดับ อุทยานธรณีสกลนคร (Sakon Nakhon Geopark) สู่ระดับสากล หลังจากได้รับรายงานอย่างเป็นทางการว่า คณะกรรมการอุทยานธรณีโลกขององค์การยูเนสโกได้พิจารณาและให้ผ่านการประเมินเบื้องต้นในการเสนอชื่อเป็นอุทยานธรณีโลกยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) โดยมีนายสัณฐิตย์ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำประกาศผลความคืบหน้านี้ต่อสาธารณะ

การพิจารณาผ่านในวาระนี้ถือเป็นขั้นตอนเชิงรุกสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการพื้นที่มรดกธรณีของจังหวัดสกลนคร ที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการระดับนานาชาติ โดยผลจากการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายและการบริหารขั้นต่อไปในการขอรับการรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก (UNESCO Executive Board) ที่มีแผนกำหนดการพิจารณาชัดเจนในเดือนเมษายน 2568 หากการรับรองเป็นไปอย่างราบรื่น ประเทศไทยจะมีอุทยานธรณีโลกเพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่ที่ 3 ของประเทศ

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ขั้นตอนการพิจารณาและมาตรฐานสากล

กระบวนการเสนอชื่ออุทยานธรณีสกลนครเข้าสู่การรับรองระดับโลกนั้น มีการดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกได้ทำการตรวจสอบโครงสร้างการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างละเอียดรอบด้าน ผลการประเมินเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า อุทยานธรณีสกลนครมีศักยภาพสูงในการนำเสนอคุณค่าด้านธรณีวิทยาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

การผ่านขั้นตอนนี้หมายถึงว่า ข้อเสนอของอุทยานธรณีสกลนครมีความสมบูรณ์และตรงตามเงื่อนไขที่องค์การยูเนสโกกำหนดไว้สำหรับการพิจารณาในระดับสูงต่อไป ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้ก่อนที่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกประกาศชื่ออย่างเป็นทางการในบัญชีอุทยานธรณีโลก ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาระดับโลกเพิ่มเติมจากอุทยานธรณีโลกสตูล และอุทยานธรณีโลกโคราช ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน

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บทบาทหน่วยงานรัฐและท้องถิ่น

ความสำเร็จเบื้องต้นนี้เป็นผลจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (อบจ.สกลนคร) ในฐานะหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีสกลนครอย่างต่อเนื่อง กรมทรัพยากรธรณีก็มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนด้านวิชาการ การอนุรักษ์มรดกธรณี และการพัฒนาตามมาตรฐานสากล นายสัณฐิตย์ กล่าวย้ำว่า โครงสร้างการบริหารจัดการของอุทยานธรณีสกลนครมีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์การยูเนสโกได้กล่าวชมเชยในจุดนี้โดยเฉพาะ

ด้านนางสาวจิตลดา จันทรแหยม รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยกล่าวขอบคุณในที่ประชุมสำหรับผลคะแนนเสียงและการพิจารณาในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานระดับชาติและท้องถิ่น ในการผลักดันให้อุทยานธรณีสกลนครก้าวสู่เวทีโลก การสนับสนุนจาก อบจ.สกลนคร และกรมทรัพยากรธรณี จึงเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันความสำเร็จในขั้นตอนแรกนี้

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

การได้รับสถานะอุทยานธรณีโลกยูเนสโก จะสร้างโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยา สืบค้นซากดึกดำบรรพ์ และเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางธรรมชาติของพื้นที่

นายสัณฐิตย์ มองว่าการก้าวสู่ระดับโลกรวมถึงทรัพยากรธรณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดสกลนคร จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้จังหวัด สามารถสร้างงานและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ และยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาชาวโลก ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีสกลนครให้มีความพร้อมและทันสมัยยิ่งขึ้น

amarintvhd#40 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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อุทยานธรณีสกลนคร UNESCO Global Geopark กระทรวงทรัพยากรฯ คณะกรรมการบริหาร จังหวัดสกลนคร มรดกธรณี นายประเสริฐ

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