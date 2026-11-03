อุทยานธรณีสกลนครผ่านขั้นเบื้องต้นสู่การรับรองระดับยูเนสโก
คณะกรรมการอุทยานธรณีโลกยูเนสโกพิจารณาผ่านอุทยานธรณีสกลนครสู่ขั้นการรับรองโดยคณะกรรมการบริหารในเดือนเมษายน 2568 ส่งผลให้ไทยมีอุทยานธรณีระดับโลกเพิ่มขึ้น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันความคืบหน้าสำคัญของการยกระดับ อุทยานธรณีสกลนคร (Sakon Nakhon Geopark) สู่ระดับสากล หลังจากได้รับรายงานอย่างเป็นทางการว่า คณะกรรมการอุทยานธรณีโลกขององค์การยูเนสโกได้พิจารณาและให้ผ่านการประเมินเบื้องต้นในการเสนอชื่อเป็นอุทยานธรณีโลกยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) โดยมีนายสัณฐิตย์ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำประกาศผลความคืบหน้านี้ต่อสาธารณะ
การพิจารณาผ่านในวาระนี้ถือเป็นขั้นตอนเชิงรุกสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการพื้นที่มรดกธรณีของจังหวัดสกลนคร ที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการระดับนานาชาติ โดยผลจากการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายและการบริหารขั้นต่อไปในการขอรับการรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก (UNESCO Executive Board) ที่มีแผนกำหนดการพิจารณาชัดเจนในเดือนเมษายน 2568 หากการรับรองเป็นไปอย่างราบรื่น ประเทศไทยจะมีอุทยานธรณีโลกเพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่ที่ 3 ของประเทศAlso readดุสิตโพลชี้ ดัชนีการเมืองตกต่ำสุดในรอบ 18 เดือน ประชาชนไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ขั้นตอนการพิจารณาและมาตรฐานสากล
กระบวนการเสนอชื่ออุทยานธรณีสกลนครเข้าสู่การรับรองระดับโลกนั้น มีการดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกได้ทำการตรวจสอบโครงสร้างการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างละเอียดรอบด้าน ผลการประเมินเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า อุทยานธรณีสกลนครมีศักยภาพสูงในการนำเสนอคุณค่าด้านธรณีวิทยาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
การผ่านขั้นตอนนี้หมายถึงว่า ข้อเสนอของอุทยานธรณีสกลนครมีความสมบูรณ์และตรงตามเงื่อนไขที่องค์การยูเนสโกกำหนดไว้สำหรับการพิจารณาในระดับสูงต่อไป ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้ก่อนที่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกประกาศชื่ออย่างเป็นทางการในบัญชีอุทยานธรณีโลก ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาระดับโลกเพิ่มเติมจากอุทยานธรณีโลกสตูล และอุทยานธรณีโลกโคราช ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
บทบาทหน่วยงานรัฐและท้องถิ่น
ความสำเร็จเบื้องต้นนี้เป็นผลจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (อบจ.สกลนคร) ในฐานะหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีสกลนครอย่างต่อเนื่อง กรมทรัพยากรธรณีก็มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนด้านวิชาการ การอนุรักษ์มรดกธรณี และการพัฒนาตามมาตรฐานสากล นายสัณฐิตย์ กล่าวย้ำว่า โครงสร้างการบริหารจัดการของอุทยานธรณีสกลนครมีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์การยูเนสโกได้กล่าวชมเชยในจุดนี้โดยเฉพาะ
ด้านนางสาวจิตลดา จันทรแหยม รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยกล่าวขอบคุณในที่ประชุมสำหรับผลคะแนนเสียงและการพิจารณาในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานระดับชาติและท้องถิ่น ในการผลักดันให้อุทยานธรณีสกลนครก้าวสู่เวทีโลก การสนับสนุนจาก อบจ.สกลนคร และกรมทรัพยากรธรณี จึงเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันความสำเร็จในขั้นตอนแรกนี้
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
การได้รับสถานะอุทยานธรณีโลกยูเนสโก จะสร้างโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยา สืบค้นซากดึกดำบรรพ์ และเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางธรรมชาติของพื้นที่
นายสัณฐิตย์ มองว่าการก้าวสู่ระดับโลกรวมถึงทรัพยากรธรณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดสกลนคร จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้จังหวัด สามารถสร้างงานและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ และยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาชาวโลก ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีสกลนครให้มีความพร้อมและทันสมัยยิ่งขึ้น
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy