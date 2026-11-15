อุทยานแห่งชาติตะรุเตาส่งสัญญาณรับไฮซีซั่น เปิดเส้นทางถ้ำจระเข้ ชมธรรมชาติสุดUnique
อุทยานแห่งชาติตะรุเตาประกาศความพร้อมรับนักท่องเที่ยวเทศกาลลอยกระทงและปีใหม่ พร้อมเปิดเส้นทางพายคายัคชมถ้ำจระเข้และป่าโกงกาง มั่นใจมาตรฐานความปลอดภัยและมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัด สตูล เตรียมพร้อมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในห้วงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 โดยมุ่งเน้นการต้อนรับนักท่องเที่ยวสายกรีนและกลุ่มที่สนใจ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นสำคัญ ในวาระที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นควบคู่ไปกับเทศกาลลอยกระทงและเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งอุทยานฯ ได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัย และการบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์การสัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ความพร้อมและมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อุทยานแห่งชาติตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุมเกาะน้อยใหญ่ถึง 51 เกาะ พร้อมแนวชายหาดและท้องทะเลที่ยาวกว่า 80 กิโลเมตร ส่วนเกาะตะรุเตาซึ่งเป็นเกาะหลักมีพื้นที่ประมาณ 152 ตารางกิโลเมตร และจัดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่อันดับ 4 ของประเทศไทย รองจากเกาะภูเก็ต เกาะสมุย และเกาะช้าง นอกจากนี้พื้นที่แห่งนี้ยังนับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีสตูล หรือ Satun UNESCO Global Geopark ซึ่งเป็นมรดกทางธรณีวิทยาและระบบนิเวศระดับโลกที่มีคุณค่าอย่างยิ่งAlso readrealme 14 Pro Series: เทคโนโลยีฝาหลังเปลี่ยนสี 'Unique Pearl Design'
ไฮไลท์เส้นทางพายคายัคสู่ถ้ำจระเข้
นายสุรชัย ท่าเทศ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เปิดเผยว่า ทางอุทยานฯ ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายมาสัมผัสธรรมชาติที่เงียบสงบ โดยไฮไลท์สำคัญคือการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ถ้ำจระเข้ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปลายคลองพันเตมะละกา ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการพายเรือคายัคจากหน้าสำนักงานอุทยานฯ ซึ่งมีความยาวประมาณ 1 ถึง 2 กิโลเมตร ใช้เวลาพายราว 30 นาที หรือเลือกใช้บริการเรือหางยาวของชุมชนในพื้นที่ที่ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เพื่อลัดเลาะชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกางและทิวเขาหินปูนสูงตระหง่าน
เมื่อถึงบริเวณทางขึ้นถ้ำจระเข้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าเข้าไปชมความงดงามภายในโถงถ้ำระยะทางประมาณ 300 เมตร โดยได้รับการดูแลและนำชมอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ภายในถ้ำโดดเด่นด้วยประติมากรรมธรรมชาติทั้งหินงอก หินย้อย และเสาหินขนาดใหญ่ที่ผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยามานับล้านปี ชื่อของถ้ำจระเข้มาจากตำนานและเรื่องเล่าในอดีตที่ว่า บริเวณลำคลองและป่าชายเลนโดยรอบเคยเป็นถิ่นอาศัยของจระเข้น้ำเค็มอย่างชุมชุน
คุณค่าทางประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์
นอกจากมิติทางธรรมชาติและธรณีวิทยาแล้ว เกาะตะรุเตายังเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ในฐานะอดีตสถานที่กักกันนักโทษการเมืองและนักโทษเด็ดขาด ก่อนที่จะได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2517 เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบัน การท่องเที่ยวในพื้นที่นี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการชื่นชมความงาม แต่ยังเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และระบบนิเวศไปพร้อมกัน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในช่วงเทศกาลดังกล่าว อุทยานแห่งชาติตะรุเตาจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมออกเดินทางเพื่อเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบของอุทยานแห่งชาติ ลดการใช้พลาสติกและขยะมูลฝอย เพื่อร่วมกันรักษาความงดงามของป่าชายเลนและท้องทะเลสตูลให้อยู่สืบไป การกระทำดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่อุทยานฯ เน้นย้ำ เพื่อให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยตลอดฤดูกาลท่องเที่ยว
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