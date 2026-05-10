อุทยานแห่งชาติภูเรือ: สัมผัสทะเลหมอกฤดูฝน น่านี้นอกเหนือหุ่นแม่แบบปกติ (ภาพประกอบ)

บันเทิงดราม่าชวนชื่นชมความงดงามของธรรมชาติบนยอดภูเรือในฤดูฝน ด้วยภาพของทะเลหมอกสีขาวปกคลุมยอดเขาในยามเช้า ราวกับโลกอีกใบที่อยู่เหนือเมฆ ในช่วงนี้ภาษาไทยพบทรัพยากรฯ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น วัดป่าห้วยลาด และห้วยลาด สงบ ร่มรื่น เหมาะพักจิตใจ หรือบ้านไฮตาก วิถีชุมชนดั้งเดิมที่ยังคงเสน่ห์ นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติภูเรือยังเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมมือลดการใช้พลาสติก รักษาความสะอาด และดูแลธรรมชาติร่วมกัน
อุทยานแห่งชาติภูเรือ เผยโฉมทะเลหมอกฤดูฝน สวยงามราวภาพวาด ชวนเที่ยวก่อนสายหมอกหายไปอีกทั้งปี 10 พ.
ค.2569 – เฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ระบุข้อความ น. ส.
เนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เปิดเผยว่า ขณะนี้ธรรมชาติบนยอดภูเรือกำลังอยู่ในช่วงงดงามที่สุดช่วงหนึ่งของปี หลังจากฝนตกต่อเนื่อง ผืนป่าเขียวขจีกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง อากาศเย็นสบายตลอดวัน อุณหภูมิเฉลี่ยเพียง 18 องศาเซลเซียส พร้อมด้วยทะเลหมอก สีขาวบริสุทธิ์ที่ลอยปกคลุมยอดเขาในยามเช้า ราวกับโลกอีกใบที่อยู่เหนือเมฆ "วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 บรรยากาศบนยอดภูเรือปกคลุมไปด้วยสายหมอกขาวหนา ลอยเหนือแนวเขาสลับซับซ้อน ผสานกับสีเขียวสดของผืนป่าหลังสายฝน กลายเป็นภาพธรรมชาติที่ทั้งละมุน สงบ และเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นวิวหมอกหนาท่ามกลางขุนเขา, ถนนสายเล็กกลางป่าสีเขียว หรือจุดชมวิวที่มองเห็นภูเขาไกลสุดสายตา — ทุกมุมคือโอกาสทองของนักถ่ายภาพและทุกคนที่อยากเก็บความทรงจำงามๆ ไว้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากความงามบนยอดภูรอบอำเภอภูเรือ ยังเต็มไปด้วยสถานที่น่าแวะเยือน ได้แก่ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง สถาปัตยกรรมงดงามกลางธรรมชาติ, วัดป่าห้วยลาด สงบ ร่มรื่น เหมาะพักจิตใจ, บ้านไฮตาก วิถีชุมชนดั้งเดิมที่ยังคงเสน่ห์ และดงอีมู้ จุดเช็กอินยอดนิยมที่สายธรรมชาติห้ามพลาด ทั้งนี้ อุทยานฯ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่าน ลดการใช้พลาสติก รักษาความสะอาด และดูแลธรรมชาติร่วมกัน เพื่อให้ผืนป่าภูเรือยังคงสวยงามสำหรับทุกคนในวันข้างหน้า ทะเลหมอกภูเรือ ฤดูฝนนี้ มีให้เห็นแค่ช่วงนี้เท่านั้น อย่าปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ได้มา"น. ส. เนตรนภา ระบุ
