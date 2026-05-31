อุทยานฯ ปิดเส้นทางน้ำตกกรุงชิง 30 วัน หลังช้างป่าทำร้ายนักศึกษาบาดเจ็บ

อุทยานแห่งชาติเขาหลวงประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงเป็นเวลา 30 วัน หลังจากเกิดเหตุช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยว 2 ราย โดยทั้งคู่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เกิดเหตุ ช้างป่า ทำร้ายนักท่องเที่ยวที่บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ำตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัด อายุ 20 และ 21 ปี ต่อมาทางอุทยานฯ ได้ประกาศ ปิดเส้นทาง ดังกล่าวเป็นเวลา 30 วัน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุซ้ำ นายอภิวัชร์ มีทุ่ม นายอำเภอนบพิตำ เปิดเผยว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ กำลังออกลาดตระเวนตามเส้นทาง ได้ยินเสียง ช้างป่า และเสียงร้องของมนุษย์ จึงรีบเข้าไปตรวจสอบ พบนักท่องเที่ยว 4 คน กำลังถูก ช้างป่า 3 ตัว โดยเป็นช้างโตเต็มวัย 2 ตัวและลูกช้าง 1 ตัว โจมตี ผู้บาดเจ็บ 2 คนนอนอยู่กับพื้น อีก 2 คนหลบซ่อนหลังต้นไม้ ผู้บาดเจ็บรายแรกเป็นหญิงอายุ 20 ปี ถูกช้างใช้งวงเหวี่ยงกระแทกแล้วใช้เท้าเหยียบ ทำให้กระดูกไหปลาร้าหัก ส่วนรายที่สองอายุ 21 ปี มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือโดยใช้วัตถุระเบิดเสียงและไฟฉายไล่ช้างออกไป จากนั้นจึงนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนบพิตำ แต่เนื่องจากอาการของรายที่สองต้องเฝ้าดู จึงถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลท่าศาลา หลังเกิดเหตุ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ฝ่ายจัดการที่ 3 ( น้ำตกกรุงชิง ) ได้ออกประกาศ ปิดเส้นทาง ศึกษาธรรมชาติ น้ำตกกรุงชิง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยห้ามนักท่องเที่ยวทุกประเภทเข้าพื้นที่ ส่วนบริเวณลานจอดรถและจุดบริการนักท่องเที่ยวอื่นๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ นอกจากนี้ ทางอุทยานฯ จะเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน ติดตั้งป้ายเตือน และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ ช้างป่า ในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในช่วงเวลาที่เปิดให้บริการอีกครั้ง เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับ ช้างป่า อย่างยั่งยืน น้ำตกกรุงชิง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในป่าอนุรักษ์ซึ่งมี ช้างป่า อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ช้างมักจะลงหากินใกล้แหล่งชุมชน แม้ว่าอุทยานฯ จะมีมาตรการป้องกัน เช่น การตั้งจุดสังเกตการณ์และการนำเที่ยวแบบมีไกด์ แต่เหตุการณ์ก็ยังเกิดขึ้นได้ ทางอำเภอนบพิตำและอุทยานฯ จะร่วมกันประชุมหารือมาตรการเพิ่มเติม เช่น การสร้างรั้วกั้น การใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้า และการให้ความรู้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว เพื่อลดความเสี่ยงในการเผชิญหน้ากับ ช้างป่า ในอนาค.
ช้างป่า น้ำตกกรุงชิง นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ ปิดเส้นทาง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
