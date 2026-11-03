อุทยานธรณีสากลขอนแก่นผ่านยูเนสโก เตรียมขึ้นแท่นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ 3 ของไทย
สภาอุทยานธรณีสากลยูเนสโกให้ความเห็นชอบให้อุทยานธรณีขอนแก่นเป็นแห่งที่ 3 ของไทย เตรียมรับรองอย่างเป็นทางการเมษายน 2570 สู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สุมิตร กลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศผลอย่างเป็นทางการว่า ที่ประชุมสภา อุทยานธรณี สากล ยูเนสโก ครั้งที่ 11 ให้ความเห็นชอบให้ อุทยานธรณี ขอนแก่น (Khon Kaen Geopark) ผ่านเกณฑ์การพิจารณา เตรียมก้าวขึ้นเป็น อุทยานธรณี โลกแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ต่อจากสตูลและโคราช โดยจะมีการรับรองอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2570 จากคณะกรรมการบริหารองค์การ ยูเนสโก
กลไกการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลยูเนสโก
ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากการผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่างหน่วยงานหลักอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ที่เข้ามามีส่วนเสริมสร้างด้านวิชาการและอนุรักษ์มรดกธรณีตามมาตรฐานสากล โครงสร้างการบริหารจัดการที่มีความเป็นอิสระของอุทยานธรณีขอนแก่น เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คณะกรรมการยูเนสโกกล่าวชมเชยและเห็นชอบการผ่านเกณฑ์ดังกล่าวAlso readทุกภาคส่วนสานพลัง เร่งไล่ล่า “ปลาหมอคางดำ”
กระบวนการพิจารณาครั้งนี้ใช้มาตรการตรวจสอบที่เข้มงวด เพื่อประเมินคุณค่าทางธรณีวิทยาและความยั่งยืนในการอนุรักษ์ ซึ่งอุทยานธรณีขอนแก่นสามารถแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของแหล่งซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ และทรัพยากรธรณีอันทรงคุณค่า ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับหลักสากล
บทบาทผู้นำและมุมมองภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงความปลื้มปิติต่อความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันความฝันของคนไทยจนเกิดเป็นจริงขึ้นในครั้งนี้อ้างว่านี่คือก้าวสำคัญในการยกระดับแหล่งซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของจังหวัดขอนแก่นสู่สายตาชาวโลกอย่างแท้จริง
ด้าน น.ส.จิตลดา จันทรแหยม ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก ได้อ้างเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณต่อที่ประชุม สำหรับความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของคนไทยในการดูแลมรดกทางธรรมชาติของประเทศได้อย่างยอดเยี่ยม และถือเป็นความภาคภูมิใจของวงการวิทยาศาสตร์โลกของไทย
การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในฐานะหน่วยงานหลัก ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้โครงการนี้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งเป็นสถาบันหลักด้านธรณีวิทยาของชาติ ทำให้การบริหารจัดการพื้นที่มีความน่าเชื่อถือและผ่านมาตรฐานการรับรองขององค์กรระหว่างประเทศได้สำเร็จ
ผลกระทบเชิงบวกและแผนการดำเนินงานถัดไป
การได้รับรองสถานะอุทยานธรณีโลกจะเปิดโอกาสอย่างยิ่งใหญ่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านโมเดลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยึดโยงกับเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาของพื้นที่
จากนี้ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมด้านการบริการนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์โลกยุคไดโนเสาร์ เพื่อให้ขอนแก่นพร้อมรับแขกจากทั่วโลกหลังการรับรองอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2570
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