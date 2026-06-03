อุตุฯ เตือน หลายพื้นที่ฝนหนักถึงหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง พร้อมคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัย สภาพอากาศ ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2569 โดยระบุว่าประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ มี ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่ง ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ สำหรับภาคตะวันออกและ ภาคใต้ มี ฝนตกหนัก ถึงหนักมากครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็มี ฝนตกหนัก บางแห่งเช่นกัน ปริมาณฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคม ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และควรเตรียมอุปกรณ์จำเป็น เช่น ไฟฉาย น้ำดื่ม และอาหารสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ด้านคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยคลื่นสูง 2-3 เมตร โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมี ฝนตกหนัก บางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ประชาชนควรดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศแปรปรวน และสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกันโรคที่มากับฤดูฝ.
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2569 โดยระบุว่าประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ สำหรับภาคตะวันออกและภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็มีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกัน ปริมาณฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคม ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และควรเตรียมอุปกรณ์จำเป็น เช่น ไฟฉาย น้ำดื่ม และอาหารสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ด้านคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยคลื่นสูง 2-3 เมตร โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ประชาชนควรดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศแปรปรวน และสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกันโรคที่มากับฤดูฝ
ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน กรมอุตุนิยมวิทยา ทะเลคลื่นสูง ภาคใต้