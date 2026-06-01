อุตุฯ เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วไทย 2-7 มิถุนายน เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรง

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 2-7 มิถุนายน 2569 จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ชาวเรือระมัดระวังและเรือเล็กงดออกจากฝั่ง
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 1 ถึง 7 มิถุนายน 2569 โดยระบุว่าประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้มีฝนตกชุกหนาแน่นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 2 ถึง 7 มิถุนายน 2569 ซึ่งคาดว่าจะมี ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังภัยจากฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิด น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นอกจากนี้ยังมี คลื่นลมแรง ในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน โดยคาดว่าคลื่นจะสูง 2 ถึง 3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงเกิน 3 เมตร ชาวเรือและเรือเล็กควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีพายุฝน สำหรับรายละเอียดในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยในช่วงวันที่ 2 ถึง 7 มิถุนายน 2569 ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ถึง 60 ของพื้นที่ และมี ฝนตกหนัก บางแห่งทางด้านตะวันตกของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 24 ถึง 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 32 ถึง 38 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ถึง 60 และมี ฝนตกหนัก บางแห่งในวันที่ 2 ถึง 3 และ 6 ถึง 7 มิถุนายน ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 70 และ ฝนตกหนัก บางแห่งตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 24 ถึง 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 32 ถึง 38 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ถึง 60 และมี ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่งในวันที่ 2 ถึง 3 มิถุนายน ส่วนวันที่ 4 ถึง 7 มิถุนายนมีฝนร้อยละ 60 ถึง 80 และฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20 ถึง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า 3 เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 70 และมี ฝนตกหนัก บางแห่งในวันที่ 2 ถึง 4 มิถุนายน ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า 2 เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ถึง 90 และมี ฝนตกหนัก หลายพื้นที่กับหนักมากบางแห่งในวันที่ 2 ถึง 4 มิถุนายน ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20 ถึง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า 3 เมตร ในส่วนของคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงวันที่ 1 ถึง 7 มิถุนายน 2569 สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดสัปดาห์ ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 1 ถึง 5 มิถุนายน 2569 เนื่องจาก คลื่นลมแรง และอาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ ประชาชนทั่วไปควรติดตามข่าวสาร พยากรณ์อากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และเตรียมรับมือกับ ฝนตกหนัก ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและดินถล่ม โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ควรมีแผนรับมือและอพยพหากจำเป็น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนนี.
