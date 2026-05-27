อุตุฯ เตือนฝนหนักถึงหนักมาก 28 พ.ค.-2 มิ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่า

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศไทยช่วงวันที่ 28 พ.ค.-2 มิ.ย. 2569 เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เรือเล็กทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่ง
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนประชาชนเตรียมรับมือ ฝนตกหนัก ถึงหนักมากทั่วประเทศในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคมถึง 2 มิถุนายน 2569 โดยคาดว่า ร่องมรสุม จะพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะส่งผลให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมี ฝนตกหนัก บางแห่งในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจเกิด น้ำท่วม ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ในระยะนี้ สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัย ฝนตกหนัก ถึงหนักมากในแต่ละภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ โดยมี ฝนตกหนัก บางแห่งในช่วงวันที่ 28-31 พฤษภาคม ส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนฟ้าคะนองในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะวันที่ 29-30 พฤษภาคมที่อาจมี ฝนตกหนัก เพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 และมี ฝนตกหนัก บางแห่งตลอดช่วง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 และมี ฝนตกหนัก บางแห่งเช่นกัน แต่สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมี ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปจนถึงระนอง รวมถึงบริเวณจังหวัดกระบี่ลงไปถึงสตูล นอกจากฝนที่ตกหนักแล้ว คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร กรมอุตุนิยมวิทยา จึงขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดจนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคมถึง 2 มิถุนายน สำหรับประชาชนทั่วไปให้ติดตามข่าวสารจาก กรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ ฝนตกหนัก และ น้ำท่วม ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ย.
ปักหมุดพื้นที่สีแดง! อุตุฯ ลั่นไทยเจอศึกหนัก มรสุมทวีความรุนแรง ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าถล่ม 28 พ.ค.ปักหมุดพื้นที่สีแดง! กรมอุตุฯ ลั่นไทยเจอศึกหนัก มรสุมทวีความรุนแรง ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าถล่ม 28
มิก้า ซาโล ยันไม่ได้ถูกทำร้าย คาดแผล 28 เข็มเกิดจาก จยย.เฉี่ยวกลางกรุงเทพฯอดีตนักขับ F1 “มิก้า ซาโล” เข้าให้ปากคำตำรวจหลังบาดเจ็บเย็บ 28 เข็มกลางกรุงเทพฯ ยืนยันไม่มีการชิงทรัพย์หรือทำร้ายร่างกาย ขณะตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานอาจเกิดจากป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์เฉี่ยว
รัฐบาลเตรียมการต้อนรับ ปธน.เวียดนามเยือนไทยเป็นทางการ ฉลอง 50 ปีสัมพันธ์โฆษกรัฐบาลเผย ประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาเยือนไทยอย่างเป็นทางการประเทศแรกในอาเซียน วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2569 เพื่อร่วมฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ ยกระดับหุ้นส่วน2ชาติ
อุตุ เตือน ฉ.1 ฝนตกหนักคลื่นลมแรง มีผล 28 พ.ค.-1 มิ.ย.ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน มีผลกระทบในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569
พร้อมรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.)การรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) จะเริ่มในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 และจะดำเนินการจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2569
เปิดกำหนดการ 'ชัชชาติ' ลุยศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เตรียมจับหมายเลข 28 พ.ค. นี้ ก่อนเดินสายหาเสียง-ปราศรัยใหญ่นโยบายวันแรกทีมงานของชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยกำหนดการสำคัญในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
