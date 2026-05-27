Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

อุตุฯ เตือนฝนหนักถึงหนักมาก 28 พ.ค.-2 มิ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่า

สภาพอากาศ News

อุตุฯ เตือนฝนหนักถึงหนักมาก 28 พ.ค.-2 มิ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่า
ฝนตกหนักน้ำท่วมพยากรณ์อากาศ
📆5/27/2026 8:23 AM
📰siamrath_online
86 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 55% · Publisher: 63%

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศไทยช่วงวันที่ 28 พ.ค.-2 มิ.ย. 2569 เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เรือเล็กทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่ง

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนประชาชนเตรียมรับมือ ฝนตกหนัก ถึงหนักมากทั่วประเทศในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคมถึง 2 มิถุนายน 2569 โดยคาดว่า ร่องมรสุม จะพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะส่งผลให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมี ฝนตกหนัก บางแห่งในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจเกิด น้ำท่วม ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ในระยะนี้ สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัย ฝนตกหนัก ถึงหนักมากในแต่ละภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ โดยมี ฝนตกหนัก บางแห่งในช่วงวันที่ 28-31 พฤษภาคม ส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนฟ้าคะนองในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะวันที่ 29-30 พฤษภาคมที่อาจมี ฝนตกหนัก เพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 และมี ฝนตกหนัก บางแห่งตลอดช่วง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 และมี ฝนตกหนัก บางแห่งเช่นกัน แต่สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมี ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปจนถึงระนอง รวมถึงบริเวณจังหวัดกระบี่ลงไปถึงสตูล นอกจากฝนที่ตกหนักแล้ว คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร กรมอุตุนิยมวิทยา จึงขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดจนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคมถึง 2 มิถุนายน สำหรับประชาชนทั่วไปให้ติดตามข่าวสารจาก กรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ ฝนตกหนัก และ น้ำท่วม ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ย.

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคมถึง 2 มิถุนายน 2569 โดยคาดว่าร่องมรสุมจะพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะส่งผลให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ในระยะนี้ สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในแต่ละภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 28-31 พฤษภาคม ส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนฟ้าคะนองในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะวันที่ 29-30 พฤษภาคมที่อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกัน แต่สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปจนถึงระนอง รวมถึงบริเวณจังหวัดกระบี่ลงไปถึงสตูล นอกจากฝนที่ตกหนักแล้ว คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดจนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคมถึง 2 มิถุนายน สำหรับประชาชนทั่วไปให้ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ย

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamrath_online /  🏆 15. in TH

ฝนตกหนัก น้ำท่วม พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ร่องมรสุม

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ปักหมุดพื้นที่สีแดง! อุตุฯ ลั่นไทยเจอศึกหนัก มรสุมทวีความรุนแรง ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าถล่ม 28 พ.ค.ปักหมุดพื้นที่สีแดง! อุตุฯ ลั่นไทยเจอศึกหนัก มรสุมทวีความรุนแรง ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าถล่ม 28 พ.ค.ปักหมุดพื้นที่สีแดง! กรมอุตุฯ ลั่นไทยเจอศึกหนัก มรสุมทวีความรุนแรง ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าถล่ม 28
Read more »

มิก้า ซาโล ยันไม่ได้ถูกทำร้าย คาดแผล 28 เข็มเกิดจาก จยย.เฉี่ยวกลางกรุงเทพฯมิก้า ซาโล ยันไม่ได้ถูกทำร้าย คาดแผล 28 เข็มเกิดจาก จยย.เฉี่ยวกลางกรุงเทพฯอดีตนักขับ F1 “มิก้า ซาโล” เข้าให้ปากคำตำรวจหลังบาดเจ็บเย็บ 28 เข็มกลางกรุงเทพฯ ยืนยันไม่มีการชิงทรัพย์หรือทำร้ายร่างกาย ขณะตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานอาจเกิดจากป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์เฉี่ยว
Read more »

รัฐบาลเตรียมการต้อนรับ ปธน.เวียดนามเยือนไทยเป็นทางการ ฉลอง 50 ปีสัมพันธ์รัฐบาลเตรียมการต้อนรับ ปธน.เวียดนามเยือนไทยเป็นทางการ ฉลอง 50 ปีสัมพันธ์โฆษกรัฐบาลเผย ประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาเยือนไทยอย่างเป็นทางการประเทศแรกในอาเซียน วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2569 เพื่อร่วมฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ ยกระดับหุ้นส่วน2ชาติ
Read more »

อุตุ เตือน ฉ.1 ฝนตกหนักคลื่นลมแรง มีผล 28 พ.ค.-1 มิ.ย.อุตุ เตือน ฉ.1 ฝนตกหนักคลื่นลมแรง มีผล 28 พ.ค.-1 มิ.ย.ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน มีผลกระทบในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569
Read more »

พร้อมรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.)พร้อมรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.)การรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) จะเริ่มในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 และจะดำเนินการจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2569
Read more »

เปิดกำหนดการ 'ชัชชาติ' ลุยศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เตรียมจับหมายเลข 28 พ.ค. นี้ ก่อนเดินสายหาเสียง-ปราศรัยใหญ่นโยบายวันแรกเปิดกำหนดการ 'ชัชชาติ' ลุยศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เตรียมจับหมายเลข 28 พ.ค. นี้ ก่อนเดินสายหาเสียง-ปราศรัยใหญ่นโยบายวันแรกทีมงานของชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยกำหนดการสำคัญในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
Read more »



Render Time: 2026-05-27 11:23:38