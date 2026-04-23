อุตสาหกรรมเตรียมชง World Bank ตั้ง ‘กองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม’ 1 แสนล้านบาท หนุน SME สู่ธุรกิจอนาคต

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมหารือกับธนาคารโลกเพื่อจัดตั้ง ‘กองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม’ วงเงิน 1 แสนล้านบาท มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยร่วมทุนกับภาคเอกชน
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงฯ ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ยุคแห่งอนาคต โดยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือการจัดตั้ง ‘ กองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ’ มูลค่ารวมประมาณ 1 แสนล้านบาท โดยกองทุนนี้จะมุ่งเน้นการสนับสนุนทางการเงินและองค์ความรู้แก่ เอสเอ็มอี เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลกในอนาคต รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เน้นย้ำว่า การจัดตั้งกองทุนนี้ไม่ใช่การดำเนินการเพียงลำพังของภาครัฐ แต่จะเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายที่จะดึงดูดบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพสูง ทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาร่วมลงทุนในกองทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุน เอสเอ็มอี ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รูปแบบของกองทุนจะเป็นการร่วมทุน (Co-investment) ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินของภาครัฐ และส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอย่างแท้จริง การหารือกับธนาคารโลก หรือเวิล์ดแบงก์ ( World Bank ) ในสัปดาห์นี้ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้เงินทุนและคำแนะนำทางวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยกระทรวงฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากเวิล์ดแบงก์ในการออกแบบและบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ได้อย่างตรงจุด การจัดตั้ง กองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม นี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น กองทุนนี้จะช่วยสนับสนุนให้ เอสเอ็มอี สามารถลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ กองทุนยังจะช่วยส่งเสริมให้ เอสเอ็มอี สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และลดอุปสรรคในการ ปรับเปลี่ยนธุรกิจ ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงความจำเป็นในการประสานงานกับกระทรวงการคลัง เพื่อให้มั่นใจว่า กองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม นี้จะไม่ซ้ำซ้อนกับกองทุน เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐที่มีอยู่แล้ว โดยกองทุนนี้จะมุ่งเน้นการสนับสนุน เอสเอ็มอี รายเล็กที่ต้องการ ปรับเปลี่ยนธุรกิจ ไปสู่อุตสาหกรรมในอนาคต และปรับเปลี่ยนเครื่องจักร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงา.
