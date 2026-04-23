Head Topics

อุตสาหกรรมเตรียมชง World Bank ตั้ง 'กองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม' 1 แสนล้านบาท หนุน SME สู่ธุรกิจอนาคต

เศรษฐกิจ News

📆4/23/2026 1:05 AM
📰Thansettakij
127 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 71% · Publisher: 63%

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมหารือกับธนาคารโลกเพื่อจัดตั้ง ‘กองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม’ วงเงิน 1 แสนล้านบาท มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยร่วมทุนกับภาคเอกชน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงฯ ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ยุคแห่งอนาคต โดยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือการจัดตั้ง ‘กองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม’ มูลค่ารวมประมาณ 1 แสนล้านบาท โดยกองทุนนี้จะมุ่งเน้นการสนับสนุนทางการเงินและองค์ความรู้แก่เอสเอ็มอี เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลกในอนาคต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เน้นย้ำว่า การจัดตั้งกองทุนนี้ไม่ใช่การดำเนินการเพียงลำพังของภาครัฐ แต่จะเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายที่จะดึงดูดบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพสูง ทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาร่วมลงทุนในกองทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนเอสเอ็มอีให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รูปแบบของกองทุนจะเป็นการร่วมทุน (Co-investment) ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินของภาครัฐ และส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอย่างแท้จริง การหารือกับธนาคารโลก หรือเวิล์ดแบงก์ (World Bank) ในสัปดาห์นี้ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้เงินทุนและคำแนะนำทางวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยกระทรวงฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากเวิล์ดแบงก์ในการออกแบบและบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้อย่างตรงจุด การจัดตั้งกองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น กองทุนนี้จะช่วยสนับสนุนให้เอสเอ็มอีสามารถลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ กองทุนยังจะช่วยส่งเสริมให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และลดอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวถึงความจำเป็นในการประสานงานกับกระทรวงการคลัง เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนี้จะไม่ซ้ำซ้อนกับกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐที่มีอยู่แล้ว โดยกองทุนนี้จะมุ่งเน้นการสนับสนุนเอสเอ็มอีรายเล็กที่ต้องการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมในอนาคต และปรับเปลี่ยนเครื่องจักร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงา

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thansettakij /  🏆 23. in TH

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-23 04:05:14