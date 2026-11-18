อุตสาหกรรม Data Center และ AI มุ่งเน้นพลังงานนิวเคลียร์และ SMR เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
การเติบโตของศูนย์ข้อมูลและ AI ทำให้ความต้องการไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นถึง 260 MW ต่อแห่ง เทคโนโลยี SMR และพลังงานนิวเคลียร์เดิมถูกจับตามองเพื่อแก้ปัญหาด้านความมั่นคงทางพลังงานและการลดคาร์บอน โดยมีการลงนามสัญญาซื้อไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี และพัฒนาเทคโนโลยีreactor รุ่นใหม่
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center กำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในรูปแบบการจัดหาพลังงานของโลก โดยจากการประเมินเบื้องต้นพบว่ามีความต้องการไฟฟ้ารวมประมาณ 260 เมกะวัตต์ ซึ่งมีการแบ่งสัดส่วนการใช้งานอย่างชัดเจน โดยไฟฟ้าจำนวน 200 เมกะวัตต์จะถูกใช้เพื่อขับเคลื่อนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที ในขณะที่ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 60 เมกะวัตต์จะ dànhให้สำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้คงที่ เช่น ระบบหล่อเย็น ระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง หรือ UPS และระบบไฟฟ้าอื่นๆ อีกหลากหลายประเภท การจัดการกับความซับซ้อนของการก่อสร้างในพื้นที่จำกัดจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้พัฒนาต้องพิจารณาเปิดโอกาสให้อุ้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าได้อย่างเป็นขั้นตอนและยืดหยุ่นตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น หากศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งมีความต้องการไฟฟ้าที่ 260 เมกะวัตต์ และเลือกใช้พลังงานจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR ซึ่งมีขนาดกำลังผลิตต่อโมดูลอยู่ที่ 80 เมกะวัตต์ การติดตั้งจำนวนสี่โมดูลจะให้ความสามารถด้านการผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 320 เมกะวัตต์ ซึ่งสูงกว่าความต้องการไฟฟ้าตามพิกัดการใช้งานของศูนย์ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การมีกำลังผลิตติดตั้งรวมที่ 320 เมกะวัตต์ไม่ได้แปลว่าสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลที่มีความต้องการ 260 เมกะวัตต์ได้อย่างต่อเนื่องและเสถียรในสถานการณ์ทุกกรณี เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคและความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานจำเป็นต้องถูกนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมถึงการวางแผนสำหรับการหยุดเดินเครื่องเพื่อเปลี่ยนเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา การสูญเสียในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และการออกแบบกำลังสำรองเพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าจะไม่ล้มเหลว ในมิติของกลยุทธ์ทางธุรกิจและการลงทุน มีการทำสัญญาซื้อไฟฟ้าระยะยาวเป็นเวลา 20 ปี เพื่อสนับสนุนการลงทุนปรับปรุงโรงไฟฟ้าเดิมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งบริษัท Constellation Energy ได้มีการปรับแผนการกลับมาเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจากเป้าหมายเดิมในปี 2028 ให้เร็วขึ้นเป็นปี 2027 เพื่อตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วน แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในการดำเนินงานและการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำไม่ได้เพียงรอคอยการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR ในอนาคตเท่านั้น แต่ยังกำลังสนับสนุนและลงทุนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์เดิมที่มีอยู่ เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าในระยะใกล้และระยะกลาง ไปพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยี SMR ในรัฐวอชิงตันโดยใช้เทคโนโลยี Xe-100 ซึ่งเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อุณหภูมิสูงที่ใช้ก๊าซเป็นสารหล่อเย็นหรือ High-Temperature Gas-Cooled Reactor โดยใช้ฮีเลียมเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนและใช้เชื้อเพลิงแบบ TRISO ซึ่งมีความปลอดภัยสูง โดยเครื่องปฏิกรณ์รุ่นนี้มีกำลังผลิตไฟฟ้าประมาณ 80 เมกะวัตต์ต่อโมดูลสำหรับโครงการระยะแรกมีแผนจะติดตั้งจำนวนสี่โมดูล รวมเป็นกำลังผลิตรวม 320 เมกะวัตต์ และมีศักยภาพในการขยายกำลังผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 960 เมกะวัตต์ได้ตามแผนพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน อีกบริษัทหนึ่งที่มีความสนใจอย่างมากในการใช้ พลังงานนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลคลาวด์ได้ประกาศความร่วมมือกับ Kairos Power เพื่อพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขั้นก้าวหน้า โดยข้อตกลงดังกล่าวมีแผนการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์หลายหน่วยพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายกำลังผลิตรวมสูงสุดถึง 2.
8 จิกะวัตต์ในระยะยาว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการความต่อเนื่องของไฟฟ้าที่สูงมากในระบบนิเวศดิจิทัลปัจจุบัน หากเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กหรือ SMR หยุดเดินเครื่องโดยไม่คาดคิด ศูนย์ข้อมูลจำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าทดแทนที่สามารถรองรับภาระงานหรือโหลดได้อย่างรวดเร็วและทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจและข้อมูลที่สำคัญ นอกจากนี้ ประเทศไทยในฐานะตลาดที่มีศักยภาพก็ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าเทคโนโลยี SMR ที่ให้ความสนใจมีประสบการณ์การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จริงหรือไม่ ได้รับใบอนุญาตในประเทศต้นทางแล้วหรือไม่ และมีข้อมูลต้นทุนจากโครงการก่อสร้างจริงที่โปร่งใสเพียงพอเพียงใดแม้ว่า SMR จะมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ในอนาคต แต่ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นคำตอบที่เหมาะสมสำหรับทุกโครงการ เนื่องจากยังต้องพิสูจน์ความพร้อมเชิงพาณิชย์ ความคุ้มค่า และความปลอดภัยอีกมาก การแข่งขันในยุค AI ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนชิป GPU หรือขนาดของศูนย์ข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาไฟฟ้าที่มั่นคง มีต้นทุนที่แข่งขันได้ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำในรูปแบบของการปล่อยคาร์บอนต่ำ นี่อาจถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมพลังงานในศตวรรษที่ 21 แหล่งข้อมูล: IEA - Energy and AI สำหรับแนวโน้มความต้องการไฟฟ้าของ Data Center, IAEA - Small Modular Reactors สำหรับเทคโนโลยี SMR และเว็บไซต์ทางการของ Constellation Energy, X-energy และ Kairos Power สำหรับสถานะโครงการนิวเคลียร์ที่เกี่ยวข้อง
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