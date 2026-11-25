อุตสาหกรรมอาหารไทยลุยส่งออกสหรัฐ ชี้ภาษี ART 19% ไม่กระทบแข่งขัน คาดมูลค่าส่งออก 5 กลุ่มปี 69 โต 10%
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปประเมินภาษี ART สหรัฐ 19% ไม่ส่งผลกระทบขีดความสามารถการแข่งขันของไทย โดยมุ่งเน้นตลาดทูน่าและสับปะรด คาดมูลค่าส่งออกกลุ่มหลักปี 2569 ขยายตัว 10% แม้เงินบาทแข็งค่า
อุตสาหกรรมอาหารไทยเดินหน้าส่งออกสู่ตลาดสหรัฐฯ โดยประเมินว่าอัตราภาษีต่างตอบแทน (ART) ที่ระดับ 19% ไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าอาหารไทย เนื่องจากอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับคู่แข่งในภูมิภาคอย่างเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป มองว่า หากสามารถรักษาอัตราภาษีนี้ไว้ได้ สินค้าสำคัญอย่าง ทูน่ากระป๋อง และ สับปะรดกระป๋อง จะได้รับการตอบรับที่ดีจากการขยายตัวของการส่งออก
รายละเอียดกลไกการแข่งขันและตลาดหลัก
ดร.องอาจ กิตติคุณชัย นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ระบุว่า สัดส่วนภาษี 19% ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากสถานการณ์ทางการค้าคงที่และไม่สามารถผลักดันให้อัตราภาษีสูงขึ้นกว่านี้ได้ ตลาดอาหารสำเร็จรูปของไทยในสหรัฐฯ จะยังคงเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ สินค้ากลุ่มหลักที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์สูงสุด ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง ทูน่ากระป๋อง และอาหารทะเลแปรรูป ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกขนาดใหญ่ที่สุดของสมาชิกสมาคมฯAlso readหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระเคราะห์
จุดยืนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความท้าทาย
ประเด็นที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดในการเจรจาการค้าระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา คือเงื่อนไขที่ฝ่ายสหรัฐฯ อาจเรียกร้องให้ไทยเปิดตลาดสำหรับสินค้าเกษตรบางชนิด เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื้อหมู และเนื้อไก่ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ชี้ให้เห็นว่า การเปิดตลาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรและผู้ผลิตภายในประเทศ ทำให้เกิดการเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น แม้ว่าผู้บริโภคชาวไทยจะได้ประโยชน์จากความหลากหลายของสินค้าก็ตาม
ด้านสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาค อุตสาหกรรมอาหารไทยกำลังเผชิญกับแรงกดดันหลายด้านประกอบกัน ทั้งกำลังซื้อภายในประเทศที่อ่อนแอลง ต้นทุนการผลิตและโลจิสติกส์ที่สูงขึ้น ผลจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า รวมถึงการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้าน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 การส่งออกอาหารไทยในภาพรวมมีมูลค่ารวม 1.14 ล้านล้านบาท ลดลง 3.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนแบ่งตลาดอาหารโลกของไทยลดลงจาก 2.14% เหลือ 2.05% สะท้อนถึงความจำเป็นในการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารออกจากการแข่งขันด้านราคาไปสู่สินค้ามูลค่าเพิ่ม
ผลกระทบเชิงบวกจากกระแสโลกและแนวโน้มการส่งออก
แม้จะมีอุปสรรคข้างต้น แต่ยังมีปัจจัยบวกจากความต้องการอาหารโลกและการบริโภคกระแสการสำรองอาหาร (Food Security) ที่ส่งผลดีต่อสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษานาน โครงสร้างการส่งออกของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ อาหารพร้อมทาน เครื่องปรุงรส สับปะรด ผักและผลไม้รวมมะพร้าว และอาหารทะเลหรือซีฟู้ด รวมถึงข้าวโพดหวาน ซึ่งกลุ่มสินค้าเหล่านี้มีมูลค่าการส่งออกรวมสูงกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี
ในรายละเอียดของผลงานล่าสุด สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเปิดเผยว่าในปี 2568 กลุ่มสินค้าหลักดังกล่าวมีมูลค่าการส่งออกรวมสูงถึง 230,635 ล้านบาท แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะ 9 เดือนแรกของปี 2569 พบว่ามูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 170,961 ล้านบาท ซึ่งลดลง 1.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาหารทะเลและซีฟู้ดยังคงเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1 ด้วยมูลค่าราว 113,000 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักอยู่ที่สหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ตามมาด้วยกลุ่มผักและผลไม้ที่มีมูลค่าราว 50,000 ล้านบาท ในขณะที่สับปะรดแปรรูปของไทยยังครองตำแหน่งอันดับ 1 ของโลก และข้าวโพดหวานมีตลาดหลักในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน
เป้าหมายการเติบโตและปัจจัยผันแปรทางเศรษฐกิจ
สำหรับแนวโน้มในสิ้นปี 2569 ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประเมินว่าภาพรวมการส่งออกของ 5 กลุ่มสินค้าหลักมีโอกาสเติบโตในทิศทางบวกมากกว่าลบ โดยเฉพาะในเชิงปริมาณคาดว่าจะขยายตัวสูงสุดประมาณ 10% แต่ในแง่มูลค่าการส่งออกเมื่อคิดเป็นเงินบาทอาจทำได้ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่ผันผวน
ปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อมูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาท คือทิศทางของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จากราคาเฉลี่ยในช่วง 2-3 ปีก่อนที่อยู่ประมาณ 33-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ราว 32-33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน การแข็งค่าของเงินบาทเพียง 1 บาท สามารถส่งผลกระทบต่อรายได้จากการส่งออกได้หลายเปอร์เซ็นต์ ทำให้มูลค่ารวมในรูปเงินบาทอาจไม่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด แม้ปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ทูน่า กระป๋อง และ สับปะรด จึงเป็นกลุ่มสินค้าที่ต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนควบคู่ไปกับการรักษาส่วนแบ่งตลาด
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