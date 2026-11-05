อุดรธานีปรับระเบียบงานพืชสวนโลก ยกเลิกสแกนลดค่าไฟครึ่งหนึ่ง
จังหวัดอุดรธานีจัดการประชุม Morning Brief ครั้งแรก ปรับกฎงานพืชสวนโลก 2569 ยอมรับอาหารเข้าได้ ยกเลิกการสแกนลดขั้นตอนการเข้างาน พร้อมลดค่าไฟฟ้าให้พ่อค้าแม่ค้า 50% และเพิ่มบริการขนส่งภายในงานเพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
จังหวัดอุดรธานี เดินหน้าแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เยี่ยมชมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวดอุดรธานี พ.ศ. 2569 อย่างเร่งด่วน หลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาประจำวัน หรือ Morning Brief ครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน โดยมีรองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบริษัท เอ็มดีไอ คอร์ปอเรชัน จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการงาน โดยมีการประกาศมาตรการใหม่ทันทีเพื่อตอบรับข้อร้องเรียนและยกระดับประสบการณ์การเข้าชมงานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึง
ผ่อนคลายกฎระเบียบรับอาหารและยกเลิกสแกน
ที่ประชุมมีมติปรับปรุงกฎระเบียบภายในพื้นที่จัดงานอย่างชัดเจน โดยอนุญาตให้ผู้เข้าชมงานสามารถนำอาหารและน้ำดื่มเข้าภายในบริเวณงานได้ เพื่ออำนวยความสะดวกและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวอีสาน รวมถึงสั่งการให้รื้อถอนป้ายห้ามดังกล่าวออกทันที นอกจากนี้ ยังมีการปรับลดขั้นตอนการลงทะเบียนและซื้อบัตรออนไลน์ที่สร้างความลำบาก โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ โดยยกเลิกการบังคับสแกนและตอบคำถามหลายขั้นตอนบริเวณทางเข้า เพื่อให้ประชาชนสามารถผ่านประตูเข้างานได้รวดเร็วขึ้น ลดปัญหาการต่อแถวที่ยาวนานAlso readหุ้นกู้ดิจิทัลเปลี่ยนเกมตลาดทุนไทย รายย่อยแห่ลงทุนพุ่งเกือบ 50%
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและลดต้นทุน
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการที่มาติดตั้ง_booth_ที่ประชุมมีคำสั่งลดค่าไฟฟ้าสำหรับคูหาร้านค้าลงร้อยละ 50 พร้อมจัดจุดจำหน่ายอาหารรูปแบบ Kiosk กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรับประทานอาหารให้กับผู้เยี่ยมชมงาน โดยมาตรการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยังคงรักษาสถานภาพการทำงานภายในงานพืชสวนโลกไว้ได้อย่างยั่งยืน
เสริมระบบขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านระบบการเดินทางและการสัญจร มีการประสานงานกับรถสองแถวที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ให้บริการรับส่งฟรีระหว่างลานจอดรถ P1 ถึง P4 พร้อมทั้งเพิ่มกำลังรถรางขนาด 25 ที่นั่งจากสวนสัตว์นครราชสีมาเข้ามาเสริมอีก 4 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ภายในงานแบบจุดต่อจุด นอกจากนี้ ยังปรับปรุงพื้นผิวลานจอดรถ P2 ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน และเพิ่มความชัดเจนของเส้นทางสัญจรภายในงาน
ยกระดับความปลอดภัยและสุขอนามัย
เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้เข้าชมงาน ทีมผู้จัดเร่งติดตั้งไฟสปอตไลท์และโซลาร์เซลล์ชั่วคราวในจุดอับแสงสำคัญๆ เช่น โซนสระน้ำ 400 ไร่ ถ้ำนาคา และทางเดินสวนนานาชาติ รวมถึงซ่อมแซมสัญญาณไฟบริเวณจุดตัดทางรถไฟและประสานสถานีตำรวจเมืองอุดรธานีเพื่อปรับสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางเข้างาน ส่วนด้านสุขอนามัย มีการเพิ่มป้ายบอกทางและห้องน้ำอีก 15 ถึง 32 จุด จัดหารถสุขาเคลื่อนที่เสริมในช่วงวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ พร้อมติดตั้งตู้กดน้ำดื่มฟรีจากประปาและถังขยะรูปแบบเดียวกันอีก 15 ถึง 18 จุดทั่วพื้นที่
ชี้แจงราคาพืชพรรณและสถานการณ์โซน OTOP
กรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับราคาต้นไม้ในสื่อออนไลน์ กรมวิชาการเกษตรชี้แจงว่าราคาดังกล่าวไม่ตรงกับสัญญาจ้างปัจจุบัน โดยคำนวณรวมค่าขนส่ง ค่าดำเนินการปลูก และการดูแลรักษาตลอด 134 วัน พร้อมประกันความสมบูรณ์ของต้นไม้ยาวนาน 2 ปี นอกจากนี้ บรรยากาศการค้าขายในโซน OTOP บนพื้นที่เอกชนฝั่งตรงข้ามจัดงานยังเงียบเหงา ผู้ประกอบการหลายคนตัดสินใจถอนตัวเนื่องจากขาดแรงจูงใจจากนักท่องเที่ยว จึงฝากถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ช่วยแวะเวียนไปอุดหนุนสินค้าเพื่อช่วยพยุงรายได้ของผู้ประกอบการรายย่อยในขณะนี้
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