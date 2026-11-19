อุดรธานีร่วมต้านโปแตช 21 พ.ย. สนธิ-ปานเทพปราศรัย
เครือข่ายอนุรักษ์อุดรธานีจัดเดินขบวนและปราศรัยใหญ่ 21 พ.ย. นี้ นำโดยสนธิ ลิ้มทองกุล ต้านเหมืองแร่โปแตช ชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรุนแรง
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนจากหลายจังหวัด เตรียมยกระดับการเคลื่อนไหวด้วยกิจกรรมเดินขบวนและจัดเวทีปราศรัยครั้งใหญ่ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการ เหมืองแร่โปแตช อย่างเด็ดขาด โดยกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดทวงคืนประเทศไทยเพื่อรณรงค์ให้สังคมตื่นตัวต่อความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคนี้
รายละเอียดขบวนเดินเท้าและจุดเริ่มต้น
ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ประสานงานกลุ่มรวมพลังแผ่นดินจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการรวมพลังของภาคประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจะเริ่มต้นในเวลา 13.00 น. ของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ที่อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม โดยขบวนจะเคลื่อนผ่านห้าแยกเข้าสู่ถนนโพศรี ผ่านย่านชุมชนและจุดสำคัญของเมืองอุดรธานีAlso readงานวิจัยชี้กระบองเพชรเสี่ยงสูญพันธุ์หนักจากภาวะโลกร้อน
ในช่วงการเดินขบวนจะมีการปรับพฤติกรรมการใช้เสียงอย่างเหมาะสม โดยจะงดใช้เครื่องขยายเสียงชั่วคราวเมื่อขบวนเคลื่อนผ่านโรงพยาบาลเพื่อให้เป็นไปตามความเคารพต่อผู้ป่วยและชุมชนโดยรอบ ขบวนจะเลี้ยวขวาบริเวณวัดโพธิสมภรณ์และเดินเท้าต่อไปยังสวนสาธารณะหนองประจักษ์ซึ่งเป็นจุดจัดกิจกรรมหลัก มีระยะทางรวมประมาณ 4 กิโลเมตร โดยใช้เวลาราว 1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมง คาดว่าจะถึงจุดหมายในช่วงเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น.
เครือข่ายร่วมจังหวัดและประสบการณ์ผู้ได้รับผลกระทบ
นอกจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีแล้ว ยังมีการระดมกำลังสนับสนุนจากประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น เลย สกลนคร ร้อยเอ็ด และกรุงเทพฯ โดยบางส่วนเริ่มเดินทางเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมตลอดทั้งวัน การจัดเต็นท์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรีโดย รศ.ดร.คมสัน โพธิ์คง จะเปิดให้บริการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการข้อมูลทางนิติกรรม
ไฮไลต์สำคัญของการรวมตัวครั้งนี้คือการเปิดพื้นที่ให้ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเหมืองแร่โปแตชในพื้นที่ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหมืองแร่ทองคำในจังหวัดเลย ขึ้นมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงเกี่ยวกับปัญหาดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสะท้อนบทเรียนที่เจ็บปวดให้ชาวอุดรธานีได้รับทราบก่อนที่โครงการลักษณะเดียวกันจะเข้ามาในพื้นที่
เวทีปราศรัยและนักพูดสำคัญในงาน
กิจกรรมจะเข้าสู่ช่วงสำคัญด้วยการจัดเวทีปราศรัยใหญ่ในช่วงเวลา 16.00 น. ถึง 21.00 น. ณ บริเวณหนองประจักษ์ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านสื่อ News1 เพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรับชมได้ทันที มีนักเคลื่อนไหวและนักวิชาการชื่อดังหลายท่านยืนยันที่จะขึ้นเวที ได้แก่ นายสนธิ ลิ้มทองกุล นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และนายพิชิต ชัยมงคล
นอกจากบุคคลดังกล่าวแล้วยังมีตัวแทนเครือข่ายคปท. ร่วมขึ้นเวทีเพื่อให้ความรู้และสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเหมืองแร่โปแตช ตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่ กิจกรรมจะยุติและมีการเก็บสถานที่เรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นประมาณเวลา 22.00 น. ของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ตามกำหนดการที่วางไว้
ความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมและความกังวลสาธารณะ
เครือข่ายอนุรักษ์ฯ ได้แสดงความกังวลอย่างรุนแรงต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบนิเวศหากโครงการเหมืองแร่โปแตชเดินหน้าต่อไปโดยขาดมาตรการควบคุมที่รัดกุม โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองและการปนเปื้อนของสารเคมีในดินและแหล่งน้ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังระบบนิเวศปลายน้ำ
แหล่งน้ำสำคัญที่ได้รับความสนใจและถูกจับตาอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ลำน้ำเปาว หนองหาน และทะเลบัวแดง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอาหารสำคัญของจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมในวันดังกล่าวจึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงการคัดค้านโครงการเดียว แต่ยังเป็นการรวบรวมพลังภาคประชาชนเพื่อตั้งคำถามต่อนโยบายภาครัฐและเรียกร้องให้ให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
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