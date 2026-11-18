อุดรธานี ปาฐกถาใหญ่ 21 พ.ย. คปท.ค้านเหมืองโพแทช
กลุ่มคนอุดรธานีไม่เอาเหมืองโพแทช จูงมือ คปท. จัดเวทีปราศรัยใหญ่ 21 พ.ย. นี้ เพื่อคัดค้านโครงการขุดแร่และทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัด อุดรธานี ภายใต้ชื่อเพจ คนอุดรไม่เอา เหมืองแร่โพแทช ได้ประกาศเรียกประชุมมวลชนครั้งสำคัญในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 โดยร่วมมือกับแกนนำกลุ่มนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย หรือ คปท. รวมถึง นาย สนธิ ลิ้มทองกุล และอาจารย์ ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เพื่อแสดงพลังคัดค้านโครงการขุดเจาะแร่โพแทชอย่างเต็มที่
เวทีปราศรัยใหญ่ที่หนองประจักษ์ 21 พ.ย. นี้
กิจกรรมดังกล่าวจะมีกำหนดจัดขึ้น ณ ลานสังคีต สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่เวลา 16.00 น. ไปจนถึงเวลา 22.00 น. ของวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อรวบรวมเสียงประชาชนและผู้ที่สนใจให้มาชุมนุมกันอย่างหนาแน่น โดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จของการเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพี่น้องประชาชนที่มีอุดมการณ์เดียวกันออกมาร่วมแสดงพลังและมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้Also read'ป้าดา' จี้สอบปมตั้งเจ้าอาวาสก่อนตั้งวัด 6 ปี พิรุธโอนที่ดิน 21 ไร่
จุดยืนคัดค้านและเรียกร้องยกเลิกโครงการแร่
เป้าหมายหลักของการจัดเวทีปราศรัยในครั้งนี้ คือการส่งเสียงต่อต้านโครงการเหมืองแร่โพแทชในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีอย่างชัดเจน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการให้รัฐบาลพิจารณาข้อเท็จจริงและรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง
บทเรียนจากการยื่นหนังสือ ครม.สัญจร
การนัดหมายชุมนุมครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เป็นการยกระดับความรุนแรงของการเคลื่อนไหว หลังจากเมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2569 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนและกลุ่มคปท. นำโดยนายพิชิต ไชยมงคล และนายนัสเซอร์ ยีหมะ เดินเท้าจากสถานีรถไฟอุดรธานีไปยังศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ เพื่อเข้ายื่นเอกสารต่อนายกรัฐมนตรี
ในการยื่นหนังสือครั้งนั้น กลุ่มผู้ชุมนุมได้ส่งมอบแถลงการณ์และหนังสือคัดค้านโครงการเหมืองแร่โพแทชถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายวรวุธ ศิลปอาชา ให้เป็นตัวแทนรับหนังสือเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร
ข้อเรียกร้อง 3 ประเด็นหลักสู่รัฐบาล
เนื้อหาในแถลงการณ์และข้อเรียกร้องที่ส่งถึงรัฐบาลประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญประการแรก คือ การให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลสั่งยกเลิกโครงการเหมืองแร่โพแทชในจังหวัดอุดรธานีทันที เพราะเชื่อว่าจะเกิดอันตรายต่อระบบนิเวศประการที่สอง คือการทบทวนโครงการใหม่โดยยึดหลักความรอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 รวมถึงอ้างอิงมติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สนับสนุน
ประการที่สาม คือการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ในพื้นที่อื่นที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ก่อนที่จะอนุญาตให้มีการเริ่มต้นโครงการขุดเจาะแร่ใหม่ใด ๆ ในพื้นที่อื่นต่อไป เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยุติธรรม
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