อุณหภูมิโลกปี 2026 มีแนวโน้มร้อนที่สุด ปี 2027 อาจทำสถิติใหม่อีกครั้ง
อุณหภูมิโลกปี 2026 แทบแน่นอนว่าจะอยู่ในอันดับหนึ่งหรือสองของประวัติศาสตร์ Carbon Brief ประเมินว่าปี 2027 มีโอกาส 96% ที่จะร้อนกว่าทุกปีในอดีต จากแรงหนุนของปรากฏการณ์เอลนีโญ
อุณหภูมิโลก ในปี 2026 มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นปีที่สองติดต่อกันที่สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม โดยองค์กรตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ Carbon Brief ระบุว่า ปี 2027 มีโอกาสถึง 96% ที่จะทำลายสถิติความร้อนใหม่ ขณะที่ปี 2026 แทบจะแน่นอนแล้วว่าจะเป็นปีที่ร้อนที่สุดหรือร้อนเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์การบันทึกข้อมูล
ข้อมูลนี้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิโลกครั้งล่าสุดของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ โครงการโคเปอร์นิคัส (Copernicus Programme) Carbon Brief และ Berkeley Earth ทั้งสามหน่วยงานให้ข้อสรุปที่ใกล้เคียงกันในภาพรวม แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามวิธีวัดและวิเคราะห์ของแต่ละแห่งAlso readรับทำ SEO อย่างไรให้ตรงเป้าหมายธุรกิจ
วิธีวัดอุณหภูมิโลกทำให้ผลลัพธ์ต่างกัน
อุณหภูมิโลกสามารถวัดได้หลายวิธี และแต่ละวิธีวิเคราะห์อาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ต่างกันเล็กน้อย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีข้อมูลการวัดไม่ครอบคลุม เช่น ทวีปแอนตาร์กติกา ซึ่งต้องใช้วิธีประมาณค่าจากข้อมูลโดยรอบ
จากการวิเคราะห์ของ Berkeley Earth พบว่าปี 2026 มีโอกาส 95% ที่จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่การวิเคราะห์ชุดข้อมูล ERA5 ของโครงการโคเปอร์นิคัส ระบุว่าโอกาสอยู่ที่ประมาณ 20% แต่ทั้งสองแห่งยังคาดการณ์ว่าปี 2026 จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดหรือร้อนเป็นอันดับสองอย่างแทบจะแน่นอน
ส่วน Carbon Brief ใช้วิธีนำค่าเฉลี่ยจากชุดข้อมูลหกชุดมาคำนวณ พร้อมบูรณาการการคาดการณ์และการวิเคราะห์ทางสถิติเข้าด้วยกัน ผลการประเมินพบว่าปี 2026 มีโอกาส 67% ที่จะแซงหน้าปี 2024 ขึ้นเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์
ความร้อนที่เพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
ปรากฏการณ์เอลนีโญคือช่วงที่อากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนอบอุ่นขึ้นและปล่อยความร้อนจากมหาสมุทรสู่ชั้นบรรยากาศเป็นระยะ แม้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ จะเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนในระยะยาว แต่ปรากฏการณ์นี้จะซ้ำเติมอุณหภูมิในปีที่เกิดขึ้น
Zeke Hausfather นักวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศ ระบุว่าในเดือนกันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนของผิวน้ำทะเลในบริเวณมหาสมุทรที่เรียกว่า Niño 3.4 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด สูงกว่าสถิติเดิมที่ 2.72 องศาเซลเซียส ที่บันทึกไว้ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2015 และยังคงสูงกว่าสถิตินั้นทุกวันนับตั้งแต่นั้นมา
Hausfather เตือนว่าเอลนีโญครั้งนี้พัฒนาอย่างรวดเร็วจนทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์ และอาจกลายเป็นเอลนีโญที่รุนแรงที่สุดในรอบพันปีที่ผ่านมา
ปี 2027 มีโอกาสทำสถิติใหม่สูงมาก
ปี 2027 มีแนวโน้มร้อนกว่าปี 2026 โดย Carbon Brief ระบุว่ามีโอกาส 96% ที่ปี 2027 จะร้อนกว่าปีใดๆ ในอดีต รวมถึงปี 2026 และมีโอกาส 98% ที่อย่างน้อยหนึ่งปีระหว่างปี 2026 หรือ 2027 จะทำลายสถิติใหม่
แบบจำลองการพยากรณ์เกือบทั้งหมดคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะถึงจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม โดยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 4 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า ซึ่งจะสูงกว่าสถิติเดิมประมาณ 1 องศา เนื่องจากอุณหภูมิโลกมักตามหลังจุดสูงสุดของเอลนีโญประมาณสามเดือน ปี 2027 จึงคาดว่าจะร้อนขึ้นอีก
Carbon Brief คาดการณ์ว่าอุณหภูมิในปี 2027 จะสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมที่ 1.74 องศาเซลเซียส แม้การคาดการณ์ระยะไกลจะมีความไม่แน่นอนค่อนข้างกว้าง แต่องค์กรมั่นใจ 90% ว่าตัวเลขสุดท้ายจะอยู่ระหว่าง 1.54 ถึง 1.95 องศาเซลเซียสเหนือระดับเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรม
ผลกระทบต่อชีวิตผู้คนและขั้นตอนต่อไป
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) เผยแพร่รายงานระบุว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของปี 2026 จนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 1.47 องศาเซลเซียส และคาดว่าจะสูงขึ้นในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี เนื่องจากอิทธิพลของเอลนีโญที่กำลังทำลายสถิติ ขณะที่ปี 2024 เคยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 1.55 องศาเซลเซียสตามข้อมูลของ WMO
รายงานของ WMO ยังชี้ให้เห็นผลกระทบของคลื่นความร้อนในปีนี้ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระบุว่าเฉพาะคลื่นความร้อนในยุโรปเพียงแห่งเดียวทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 คน Dr. Robert Rohde จาก Berkeley Earth ย้ำว่าภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงขึ้นจะดำเนินต่อไป จนกว่ามนุษย์จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญ ตราบใดที่สถานการณ์นี้ยังคงอยู่ จึงคาดว่าจะมีสถิติใหม่เกิดขึ้นอีกมาก
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