อีโบลา: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่? ไขข้อสงสัยจากองค์การอนามัยโลก

อีโบลา: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่? ไขข้อสงสัยจากองค์การอนามัยโลก
📆5/29/2026 1:19 AM
📰thaipost
บทความนี้สำรวจว่าอีโบลาควรถูกจัดเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่ โดยอ้างอิงข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมโรค พร้อมรายละเอียดการแพร่เชื้อทางเพศสัมพันธ์ในผู้รอดชีวิต

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรค อีโบลา (Ebola) และความสัมพันธ์กับการเป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) โดยมีข้อสงสัยว่า อีโบลา ควรถูกจัดกลุ่มเป็น STD เช่นเดียวกับเอชไอวี ซิฟิลิส หรือหนองในหรือไม่ องค์การอนามัยโลก ( WHO ) ระบุว่าช่องทางหลักในการแพร่กระจายของไวรัส อีโบลา คือการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง อวัยวะ เนื้อเยื่อ พื้นผิว หรือวัสดุที่ปนเปื้อนจากผู้ป่วยที่มีอาการ การแพร่เชื้อ ทางเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เส้นทางหลักของโรคในระยะเฉียบพลัน แต่มีรายงานการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในบางกรณี โดยเฉพาะผ่านทางน้ำอสุจิของผู้ชายที่หายจากโรคแล้ว เนื่องจากไวรัสอาจยังคงหลบซ่อนอยู่ในอวัยวะที่ระบบภูมิคุ้มกันเข้าถึงได้ยาก เช่น อัณฑะ ดวงตา และสมอง ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา ( CDC ) รายงานกรณีในประเทศไลบีเรียที่เข้าข่าย การแพร่เชื้อ ทางเพศสัมพันธ์จากผู้รอดชีวิตชาย โดยตรวจพบ RNA ของไวรัสในน้ำอสุจิถึง 199 วันหลังเริ่มมีอาการ อย่างไรก็ตาม CDC เน้นว่าเป็น การแพร่เชื้อ ที่เป็นไปได้ ไม่ใช่ช่องทางหลักของการระบาด เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น โรค อีโบลา เป็นโรคไวรัสร้ายแรงที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง เกิดจากไวรัสในสกุล Ebolavirus การระบาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลก การแพร่เชื้อ หลักเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่มีอาการชัดเจน เช่น ไข้สูง อาเจียน ท้องร่วง และเลือดออกภายใน ผู้ป่วยจะแพร่เชื้อได้มากที่สุดเมื่อมีอาการรุนแรง การดูแลผู้ป่วยต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างเคร่งครัด ในขณะที่ผู้รอดชีวิตจากโรค อีโบลา อาจยังมีไวรัสหลงเหลืออยู่ในบางส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะในน้ำอสุจิของผู้ชาย ซึ่งสามารถตรวจพบไวรัสได้นานหลายเดือนหลังหายป่วย การมีเพศสัมพันธ์กับผู้รอดชีวิตโดยไม่ป้องกันจึงอาจนำไปสู่การติดเชื้อได้ แต่ความเสี่ยงนี้ต่ำมากเมื่อเทียบกับ การแพร่เชื้อ ทางตรง ความแตกต่างระหว่าง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แบบคลาสสิกกับ อีโบลา อยู่ที่กลไก การแพร่เชื้อ STD แบบคลาสสิก เช่น เอชไอวีและซิฟิลิส มี การแพร่เชื้อ ผ่านการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลัก ไวรัสหรือแบคทีเรียจะอยู่ในน้ำอสุจิหรือสารคัดหลั่งในช่องคลอด และสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านเยื่อบุของอวัยวะเพศได้โดยตรง ในขณะที่ อีโบลา แม้จะสามารถแพร่ผ่านน้ำอสุจิได้ แต่ก็เป็นเส้นทางรอง และไม่ใช่กลไกหลักของการแพร่ระบาดในชุมชน ดังนั้นองค์กรสาธารณสุขจึงไม่จัด อีโบลา เป็น STD แต่ถือเป็นโรคที่มีความเสี่ยงในการแพร่ทางเพศสัมพันธ์ในระยะพักฟื้นเท่านั้น ผู้รอดชีวิตควรได้รับคำแนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนหลังหายป่วย และควรตรวจน้ำอสุจิเพื่อหาไวรัสก่อนยุติการใช้ถุงยาง การให้ความรู้และการติดตามผู้รอดชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการระบาดซ้ำ ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปในการเข้าใจธรรมชาติของโรค อีโบลา อย่างถ่องแท.

