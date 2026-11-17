อีเธอร์เรียมฟื้นตัว 3.25% แตะ 1,828 ดอลลาร์ ยังติดกรอบ 1,800
ราคาอีเธอร์เรียม (ETH) ดีดตัวขึ้น 3.25% มาอยู่ที่ 1,828.42 ดอลลาร์ หลังปรับฐานลึกกว่า 34% จากจุดสูงสุดเมื่อสิ้นกันยายน แต่ยังต้องรอดูแนวรับสำคัญ 1,830-1,840 ดอลลาร์
ราคา cryptocurrency อีเธอร์เรียม ( ETH) ปรับตัวดีขึ้น 3.25% แตะระดับ 1,828.42 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 หลังจากราคาเคยร่วงลงสู่จุดต่ำสุดที่ 1,714 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวนี้เป็นการดีดตัวกลับหลังปรับฐานต่อเนื่องราว 8 สัปดาห์ และเป็นการยืนเหนือระดับจิตวิทยา 1,800 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง แม้ว่าจะยังต่ำกว่าจุดสูงสุดช่วงปลายเดือนกันยายนที่ 2,775 ดอลลาร์อยู่ราว 34%
รายละเอียดการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขาย
ราคา Ethereum (ETH) ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1,753.07 ดอลลาร์ ถึง 1,839.63 ดอลลาร์ โดยมีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ราว 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ และมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 2.23 แสนล้านดอลลาร์ ตัวเลขดังกล่าวแม้ไม่ใช่สถิติใหม่ แต่ถือเป็นสัญญาณบวกในระยะสั้นที่สะท้อนว่าราคากลับขึ้นมาจากบริเวณต่ำสุดของวัน อย่างไรก็ตาม ภาพใหญ่ของ ETH ยังคงอยู่ในขาลง จึงจำเป็นต้องติดตามว่าแรงซื้อนี้จะมีความต่อเนื่องมากน้อยเพียงใดAlso readวิกฤต Altcoins ถล่มแรง PEPE-UNI-ENA ร่วงกว่า 25% ตาม Ether ร่วง
ประวัติศาสตร์ราคาและแนวรับแนวต้านสำคัญ
ระดับราคา 1,828 ดอลลาร์ในปัจจุบันไม่ใช่หมุดหมายแห่งความสำเร็จในความหมายปกติ หากย้อนไปดูประวัติการซื้อขาย ETH เคยทำจุดสูงสุดใกล้ 3,350 ดอลลาร์ในกลางเดือนมกราคม 2569 ก่อนร่วงทะลุ 2,450 ดอลลาร์ และ 2,000 ดอลลาร์ ในช่วงปลายมกราคมถึงต้นกุมภาพันธ์ และทำจุดต่ำสุดใกล้ 1,569 ดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน
ในเดือนสิงหาคม ETH เคยดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ราว 2,700 ดอลลาร์ และมีจุดสูงสุดอีกครั้งที่ 2,775 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ 38 ปลายเดือนกันยายน แต่ทั้งสองจุดเป็นจุดสูงที่ต่ำกว่ายอดเดือนมกราคม จากนั้นราคาทำจุดสูงสุดที่ลดลงเรื่อยๆ ตั้งแต่ 2,700 ดอลลาร์ 2,540 ดอลลาร์ 2,420 ดอลลาร์ ไปจนถึง 2,330 ดอลลาร์ และร่วงลงราว 35% ในเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ ก่อนที่จะมีการทดสอบแนวร่วมตัวที่ 2,250 ถึง 2,400 ดอลลาร์ซึ่งไม่สามารถรับราคาไว้ได้
มุมมองต่อแรงซื้อและความเสี่ยงในตลาด
แรงขายกลับมาอีกครั้งในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยราคาลดลงไปแตะ 1,753 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ก่อนจะดีดกลับมาในวันนี้ ตัวเลขการปรับตัวขึ้น 3.25% ถือว่าเด่นสำหรับวันที่ราคายังติดอยู่ในกรอบแคบ แต่เมื่อมองให้ครบทุกด้าน ราคาเปลี่ยนแปลงใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ -0.03% ซึ่งสะท้อนว่าแรงซื้อส่วนใหญ่เป็นการดึงราคากลับจากจุดต่ำสุดของวัน ไม่ใช่การทะลุขึ้นไปสู่ระดับใหม่
ในแง่อารมณ์ตลาด การที่ยืนเหนือ 1,800 ดอลลาร์ได้อีกครั้งช่วยลดความกังวลหลังราคาหลุดระดับจิตวิทยา 2,000 ดอลลาร์ไปแล้ว แต่ราคายังอยู่ใต้โซน 1,830 ถึง 1,840 ดอลลาร์ที่เคยเป็นพื้นที่ซื้อขายหนาแน่น จึงถือเป็นเพียงการดีดกลับในกรอบเดิม ยังไม่ใช่การเปลี่ยนเรื่องเล่าของตลาด ปัจจุบันยังไม่มีข่าวพื้นฐานที่ยืนยันได้ว่าเป็นตัวจุดชนวนการขึ้นรอบนี้ จึงขอรายงานเฉพาะสิ่งที่เห็นจากการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขาย
ปัจจัยที่ต้องจับตาและข้อควรระวังในการลงทุน
ระดับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดมีสองฝั่ง ฝั่งบนคือโซน 1,930 ดอลลาร์และระดับจิตวิทยา 2,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราคาเคยหลุดลงมาในเดือนพฤศจิกายน ส่วนฝั่งล่างคือบริเวณ 1,700 ดอลลาร์และจุดต่ำสุดของวัฏจักรปี 2569 ใกล้ 1,570 ดอลลาร์ซึ่งอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันราว 13% ทั้งหมดนี้เป็นการรายงานระดับราคาที่ตลาดให้ความสนใจ ไม่ใช่การคาดการณ์ว่าราคาจะไปถึงจุดใด
การแกว่งตัว 1 ถึง 3% ต่อวันในกรอบ 1,750 ถึง 1,850 ดอลลาร์ยังเป็นเรื่องปกติของช่วงนี้ สิ่งที่จะเปลี่ยนภาพรวมของตลาดได้จริงคือการหลุดต่ำกว่า 1,700 ดอลลาร์และ 1,570 ดอลลาร์ หรือการกลับขึ้นไปยืนเหนือ 2,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง การขึ้น 3.25% วันนี้ควรเรียกว่าการดีดตัวมากกว่าการทะลุหมุดหมายครั้งสำคัญ เพราะภาพใหญ่ทั้งระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้นของ ETH ยังเป็นขาลง
สิ่งที่น่าจับตามากกว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์คือ ราคาจะรักษาตัวเหนือ 1,800 ดอลลาร์ได้นานแค่ไหน และปริมาณการซื้อขายจะตามมาหรือไม่ ถ้าแรงซื้อไม่ต่อเนื่อง การขึ้นรอบนี้ก็อาจเป็นแค่การเด้งในกรอบเดิม ส่วนผู้ถือ ETH ควรดูทั้งปัจจัยมหภาคและความเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวมประกอบกัน ไม่ควรตัดสินจากแท่งราคาวันเดียว คริปโตเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน
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