อีเธอเรียมดิ่งแรงหลุด 1,753 ดอลลาร์ สัญญาณขายมากเกินหรือจุดกลับตัว
ราคาอีเธอเรียมร่วง 9.13% สู่ 1,753 ดอลลาร์ ท่ามกลางความขัดแย้งของนักวิเคราะห์ ระหว่างโอกาสดีดกลับจากภาวะขายเกินกับแนวโน้มขาลงระยะยาวที่ยังไม่จบ
ราคาของสกุลเงินดิจิทัล Ethereum (ETH) ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ โดยมูลค่าตลาดโดยรวมลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2.14 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ปริมาณการซื้อขายในรอบ 24 ชั่วโมงล่าสุดอยู่ที่ 1.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงแรงขายที่ออกอย่างต่อเนื่องจากผู้เล่นในตลาด
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ระบุชัดเจนว่าราคา Ethereum ลดลง 4.01% ในการเคลื่อนไหวล่าสุด มาปิดอยู่ที่ระดับ 1,753.06 ดอลลาร์สหรัฐ โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาได้ร่วงลงถึง 9.13% ส่งผลให้ราคาสูงสุดตลอดวันอยู่ที่ 1,933.80 ดอลลาร์ และต่ำสุดที่ 1,758.14 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์Also readโตโยต้าทำนิวไฮยอดผลิตรถยนต์ปี 65 ทะลุเป้า 9.1 ล้านคัน เตือนยังคงขาดแคลนชิปต่อเนื่อง : อินโฟเควสท์
กลไกราคาดิ่งแรงและสถานะทางเทคนิค
การลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงสั้นๆ นี้ เกิดจากการที่ราคาหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1,950 ถึง 2,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นโซนฐานการรีบาวด์ครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่ผ่านมา ทำให้โครงสร้างตลาดเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นกลายเป็นขาลงทันที และเกิดแรงขายตัดขาดทุนหรือ Stop Loss ตามมาอย่างรวดเร็ว
เมื่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายที่สูงถึง 1.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกับการดิ่งลงของราคาประมาณ 12-13% ในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง ทำให้ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicators) หลายตัวเข้าสู่ภาวะ "ขายมากเกิน" (Oversold) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มักเกิดเมื่อแรงขายมีมากจนตลาดขาดสภาพคล่องชั่วคราว
ปรากฏการณ์นี้สร้างความสงสัยให้กับนักลงทุนว่า การรีบาวด์จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ หรือแรงขายยังจะดำเนินต่อไป โดยทิศทางระยะยาว กลาง และสั้นของ Ethereum ยังคงเป็นขาลงพร้อมกันทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่อาจมีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจนกว่าในกรอบเวลาใดเวลาหนึ่ง
ความขัดแย้งของนักวิเคราะห์และมุมมองตลาด
ฝั่งนักวิเคราะห์สายขาขึ้นชี้ให้เห็นว่า การดิ่งลงอย่างรุนแรงในเวลาสั้นๆ มักจะนำไปสู่การดีดกลับที่แข็งแกร่งได้ เนื่องจากสถานะการขายแบบสั้น (Short Positions) ที่สะสมไว้มากเกินไปอาจถูกบีบให้ปิดออเดอร์ (Short Squeeze) และผู้ที่มีความเสี่ยงถูกล้างพอร์ตไปแล้วก็จะเหลือแรงขายไม่มาก
อย่างไรก็ตาม ฝั่งสายขาลงยังคงมองว่าแนวโน้มหลักยังไม่เปลี่ยนแปลง โดยราคาปัจจุบันยังคงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของเดือนมกราคม 2569 ที่ราว 3,350 ดอลลาร์ ลงมาประมาณ 48% และจุดสูงสุดที่เคยสร้างใหม่ถูกทำลายลงตามลำดับตั้งแต่ 2,775 ดอลลาร์ 2,525 ดอลลาร์ และ 2,132 ดอลลาร์ ตามลำดับ
ประเด็นสำคัญที่สายขาลงหยิบยกมาอ้างคือ แท่งเทียน 4 ชั่วโมงล่าสุดบันทึกจุดต่ำที่ 1,813 ดอลลาร์ แต่ราคาปิดปัจจุบันอยู่ที่ 1,753 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงว่าแรงขายยังไม่ได้ชะลอตัวแม้ราคาจะลดลงมาไกลแล้ว และหากการดีดกลับเกิดขึ้นโดยมีปริมาณการซื้อขายเบาบางกว่าช่วงที่ราคาดิ่งลง จะถือเป็นการรีบาวด์ที่ขาดพลังซื้อจริง
ผลกระทบต่อบุคลากรและแนวโน้มนโยบายในอนาคต
สำหรับนักลงทุนรายย่อยและผู้ถือครอง Ethereum ในระยะยาว ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดคือการสูญเสียมูลค่าพอร์ตการลงทุนที่ลดลงอย่างมากจากจุดสูงสุดต้นปี ทำให้มูลค่าตลาดลดลงเหลือเพียง 2.14 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งถือว่าลดลงลึกมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ตลาดมีความเชื่อมั่นสูงสุด
ในระดับจิตวิทยาตลาด ระดับราคา 1,700 ดอลลาร์และ 2,000 ดอลลาร์ถือเป็นตัวเลขกลมที่นักลงทุนจำนวนมากจับตามอง หากราคาหลุด 1,700 ดอลลาร์ออกไป จะเป็นการทดสอบความทนทานของนักลงทุนอีกครั้ง ในขณะที่การกลับไปเหนือ 2,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง จะ被视为สัญญาณว่าแนวโน้มระยะสั้นเริ่มเปลี่ยนทิศทาง
ทั้งนี้ ปัจจัยมหภาคอย่างทิศทางดอกเบี้ยและข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐ รวมถึงกระแสเงินทุนเข้าออกกองทุน ETF ยังเป็นตัวแปรที่ต้องติดตามประกอบ แต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนว่าปัจจัยใดเป็นตัวจุดชนวนการร่วงรอบนี้โดยตรง ทำให้ตลาดยังอยู่ในภาวะรอคอยและประเมินความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง
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