อีลอน มัสก์ ยืนยัน Tesla Optimus ล้างจานได้ใน 12-18 เดือน
อีลอน มัสก์ ประกาศแผนเปิดตัว Tesla Optimus หุ่นยนต์บ้านที่ล้างจานอัตโนมัติได้ภายในปี 2026 พร้อมเปิดเช่าแทนขาย สะเทือนตลาดหุ่นยนต์และชีวิตประจำ
อีลอน มัสก์ ซีอีโอของเทสล่า ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าหุ่นยนต์ Tesla Optimus จะสามารถปฏิบัติภารกิจล้างจานในครัวเรือนได้อย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 12 ถึง 18 เดือนข้างหน้านี้ การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในการพูดคุยเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเขได้อธิบายกลไกการทำงานของหุ่นยนต์ตัวนี้อย่างละเอียด โดยระบุว่า Tesla Optimus จะมีขีดความสามารถในการหยิบจับจานที่เปื้อนอาหาร ขูดเศษอาหารออก ล้าง ทำความสะอาด ทำให้แห้ง และเก็บเข้าที่โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องอาศัยการตั้งโปรแกรมล่วงหน้าใดๆ เลย
ความสามารถอัตโนมัติของหุ่นยนต์เทสลา
การพัฒนารถยนต์ของเทสลาในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในส่วนของการนำ Tesla Optimus มาใช้งานจริงเพื่อช่วยบรรเทาภาระงานบ้านต่างๆ อีลอน มัสก์ ได้ระบุอย่างเจาะจงว่า งานที่เขาเกลียดที่สุดคือการทำงานบ้านสองอย่าง ได้แก่ การนำขยะไปทิ้งและการจัดจานชามเข้าเครื่องล้างจาน หากหุ่นยนต์ Tesla Optimus สามารถรับหน้าที่เหล่านี้แทนมนุษย์ได้ เจ้าของบ้านจะมีเวลาเหลือมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยไม่จำเป็นต้องจ้างคนมาช่วยงานอีกต่อไปAlso readNvidia แต่งตั้ง เจนสัน หวง กลับมาตำแหน่ง CEO และประธานบริษัทอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ มีการคาดการณ์ว่าการพัฒนาหุ่นยนต์ดังกล่าวจะใช้เวลาเนิ่นนานกว่านี้ แต่ความรวดเร็วในการดำเนินงานของเทสลาทำให้กรอบเวลาการพัฒนาหุ่นยนต์ Tesla Optimus ไปเร็วกว่าที่หลายคนคาดการณ์ไว้อย่างมาก การสาธิตการล้างจานแบบเต็มรูปแบบโดยไม่มีการกำหนดขั้นตอนไว้ล่วงหน้า จะเกิดขึ้นภายในอีก 1 หรือ 2 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นย่างก้าวครั้งใหญ่ที่เหนือกว่าต้นแบบในปัจจุบันและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆ ของหุ่นยนต์
โมเดลธุรกิจเช่าแทนขาย
รายงานข่าวระบุว่า เทสลา มีแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเปิดให้เช่าหุ่นยนต์ Tesla Optimus แทนที่จะขายขาดให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งก่อนหน้านี้มีความคาดการณ์กันว่าราคาขายน่าจะอยู่ที่ตัวละประมาณ 30,000 ดอลลาร์ ถึง 40,000 ดอลลาร์ หรือราว 1 ล้านบาทถึง 1.35 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากเปลี่ยนเป็นโมเดลการเช่า อัตราค่าเช่าคาดว่าจะถูกกว่าบริการ Cybercab ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 300 ดอลลาร์ต่อเดือน หรือประมาณ 10,200 บาท การปรับโมเดลธุรกิจนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทที่ต้องการลดอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับครัวเรือน
ความสามารถของ Tesla Optimus ในการล้างจานไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ แต่ช่วยเปลี่ยนคุณค่าของการเป็นเจ้าของรถเทสล่าไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง บริษัทเดียวกันที่ผลิตรถยนต์ให้คุณ กำลังสร้างหุ่นยนต์ที่อาจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบ้านของคุณในอนาคตอย่างแท้จริง โดยขณะนี้เริ่มมีการพูดคุยเรื่องการเปิดให้จองล่วงหน้าแล้วสำหรับช่วงปลายปี 2026
ผลกระทบต่ออนาคตชีวิตและตลาด
การที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารายใหญ่อย่างเทสลา เข้าสู่ตลาดหุ่นยนต์บ้านโดยตรง ย่อมส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในระยะยาว หุ่นยนต์สำหรับใช้ในครัวเรือนจะไม่ใช่เรื่องของนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไป หาก Tesla Optimus สามารถทำได้ตามเป้าที่กำหนด กรอบเวลา 12-18 เดือนสำหรับการล้างจานได้เองอย่างสมบูรณ์นั้นดูเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมาก แต่มีความเป็นไปได้สูงเมื่อพิจารณาจากความรวดเร็วในการดำเนินงานของเทสลาและแนวโน้มเทคโนโลยีล่าสุด
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังคงมีอยู่ ทั้งในแง่ของความแม่นยำของเซ็นเซอร์และอัลกอริทึมในการจัดการกับวัตถุที่มีรูปทรงหลากหลายและสภาพที่แตกต่างกัน การที่หุ่นยนต์สามารถขูดเศษอาหารและจัดเรียงสิ่งของได้อย่างเป็นธรรมชาติ จำเป็นต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) ที่ซับซ้อน การติดตามผลสำเร็จในการสาธิตครั้งถัดไปจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าเทคโนโลยีนี้จะพร้อมสำหรับการใช้งานในระดับครัวเรือนอย่างแท้จริงหรือไม่
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