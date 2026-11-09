อีฟกาญจนากันจอมพลังยืนยันยอดบริจาคไม่เกิน300ล.ปัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์200ล.
อดีตประธานมูลนิธีกันจอมพลัง อีฟกาญจนาระบุยอดบริจาคไม่เกิน300ล้านปัดข่าวซื้อตู้คอนเทนเนอร์200ล. เผยถอยห่างจากแกนนำแล้ว ขณะDSIตรวจสอบบัญชีอย่างละเอียด
นางสาวกาญจนา สถาวร หรือที่รู้จักกันในชื่อ อีฟ อดีตประธาน มูลนิธิดวงประทีป ได้ออกมายืนยันผ่าน นายพุทธ อภิวรรณ์ ผู้สื่อข่าวชื่อดังว่า ยอดเงินบริจาครวมทั้งหมดของมูลนิธิดังกล่าวมีจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท พร้อมยืนยันว่าข่าวลือเรื่องการทุ่มงบ 200 ล้านบาทจัดซื้อ ตู้คอนเทนเนอร์ นั้นไม่เป็นความจริง โดยขณะนี้ตนได้ถอยห่างจากการทำงานร่วมกับ นายกันต์ธัชพงษ์ พงศ์ไพบูลย์เวช หรือ กานต์จอมพลัง แกนนำคนดังแล้ว
ยืนยันยอดเงินบริจาครองรับไม่เกิน300ล้านบาท
อดีตประธานมูลนิธิดวงประทีปได้เปิดเผยตัวเลขเงินบริจาคที่ยืนยันความโปร่งใสว่า ยอดเงินบริจาคทั้งหมดของมูลนิธิมีจำนวนรวมไม่เกิน 300 ล้านบาท ซึ่งแตกต่างจากกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียที่อ้างว่ามีจำนวนมหาศาลมาก โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2568 ทางมูลนิธิเคยแถลงสรุปตัวเลขเบื้องต้นว่ามีรายรับรวมกว่า 207 ล้านบาท รายจ่ายกว่า 117 ล้านบาท และคงเหลือเงินในบัญชีประมาณ 90 ล้านบาท แต่สำหรับยอดเงินบริจาคไม่เกิน 300 ล้านบาทล่าสุดนี้ ยังคงต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติมว่าครอบคลุมช่วงเวลาใดและเป็นยอดที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่Also read'สุริยะ' เดินหน้าตลาดนำการผลิต ดันรายได้เกษตรกร ราคาสินค้าเกษตรทะยาน
ปัดข่าวทุ่ม200ล.ซื้อตู้คอนเทนเนอร์ไม่เป็นจริง
ทางด้านประเด็นข่าวลือเรื่องการทุ่มงบประมาณถึง 200 ล้านบาทในการจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์นั้น นางสาวกาญจนาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากเป็นราคาที่สูงเกินความเป็นจริงอย่างมาก และงบประมาณที่มีอยู่ก็ไม่ได้เพียงพอต่อการกระทำดังกล่าว การยืนยันข้อเท็จจริงนี้ถือเป็นการตอบโต้กระแสข่าวที่ยังคงคุกรุ่นในสังคมออนไลน์ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินบริจาคอย่างหนัก
เปิดใจกังวลหมายจับส่งDSIพยานหลักฐานแล้ว
นางสาวกาญจนาได้แสดงออกถึงความกังวลใจเกี่ยวกับกระแสข่าวและขั้นตอนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ โดยมีความหวั่นเกรงว่าจะถูกดำเนินคดีหรืออาจถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินบริจาค การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) หลังจากที่ได้รับคำร้องเรียนและพยานหลักฐานจาก นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม ซึ่งขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน รายรับ-รายจ่าย และวัตถุประสงค์การใช้งานเงินบริจาคของมูลนิธิ
ทนายตั้มยื่นหลักฐานDSIเร่งสอบสวนบัญชีเงิน
ก่อนหน้าการออกมาระบุยอดเงินล่าสุด เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน นายษิทราได้้นำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการซื้อที่ดินมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท การจัดซื้อยานพาหนะ และการนำเงินมูลนิธิดำนาจข้าราชการรักษาความปลอดภัย ซึ่งส่งผลให้ DSI เร่งรัดรวบรวมหลักฐานตรวจสอบเอกสารทางการเงินอย่างละเอียด โดยทาง นางสาวกาญจนา ได้มอบหมายให้คนขับรถนำเอกสารบัญชีทางการเงินจำนวน 1 ลังไปยื่นต่อพนักงานสอบสวน DSI เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจแล้ว
อดีตประธานถอยห่างทำงานใกล้ชิดแกนนำแล้ว
นอกจากการชี้แจงเรื่องตัวเลขเงินบริจาคและค่าใช้จ่ายแล้ว นางสาวกาญจนา ยังได้ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ปัจจุบันตนเองได้ถอยห่างและไม่ได้ร่วมทำงานใกล้ชิดกับ นายกันต์จอมพลัง หรือ นายกันต์ธัชพงษ์ พงศ์ไพบูลย์เวช เหมือนแต่ก่อนแล้ว การถอยออกมาจากจุดศูนย์กลางของขบวนการนี้ ถือเป็นการสร้างความชัดเจนในบทบาทและตำแหน่งหน้าที่ของอดีตประธานมูลนิธิที่มีต่อกระแสความขัดแย้งและข้อครหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน
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