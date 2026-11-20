อีจันแจงงบ 2 ปี รับบริจาค 124 ล้าน ยันโปร่งใสหลังทนายตั้มร้องตรวจสอบ
มูลนิธิเพจอีจันแจงยอดบริจาค 124 ล้าน ใช้ช่วย 115 ล้าน ชี้แจงโครงการ 185 โปรเจกต์ ยันโปร่งใส ไร้เงินเดือนกรรมการ เตรียมระบบเรียลไทม์หลังทนายตั้มร้องตรวจสอบ
นางสมปรารถนา นาวงษ์ หรือ คุณจัน ประธาน มูลนิธิเพจอีจัน ได้แถลงชี้แจงเรื่องเส้นทางการเงินและยอดเงินบริจาคอย่างเป็นทางการ ณ ทะเลสาบเมืองทองธานี เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งตรงกับเหตุการณ์ที่ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม ได้ยื่นหนังสือต่อกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบการรับบริจาคและการใช้เงินของ 11 มูลนิธิและ 1 สมาคม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา คุณจัน ยืนยันว่ามูลนิธิดำเนินงานอย่างโปร่งใส ไม่มีการนำเงินเข้ากระเป๋าส่วนตัว และเตรียมเปิดระบบแสดงยอดบริจาคแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
จุดเริ่มต้นและวัตถุประสงค์ 6 ข้อของมูลนิธิ
คุณจันเปิดเผยว่ามูลนิธิเพจอีจันไม่ได้ก่อตั้งโดยตั้งใจเดิม แต่เกิดขึ้นจากความจำเป็นเมื่อตนเริ่มทำเพจข่าวมา 10 ปี มีผู้ติดตามจำนวนมากและเข้ามาสื่อสารปัญหา ทั้งวิกฤตโควิด น้ำท่วมใหญ่ และโรงเรียนเด็กพิเศษ เพื่อทำเอกสารให้ถูกต้องจึงยื่นจัดตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับอนุญาตถูกต้องตามกระบวนการ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 6 ข้อ ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ยากไร้ เด็กทุรกันดาร พัฒนาบุคลากรสื่อสารมวลชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมมือองค์กรกุศล และสำคัญที่สุดคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยเด็ดขาดAlso readเอ๊าะ กีรติ ร้องไห้อัดเทปวันสุดท้าย ครัวคุณต๋อย ชี้พิษเศรษฐกิจ ปิดกิจการเลิกจ้างพนักงาน
รายละเอียดโครงการ 185 โปรเจกต์และงบดุลจริง
ในช่วงเวลา 2 ปีตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน มูลนิธิเพจอีจันได้จัดทำโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 185 โครงการ โดยในปี 2568 มีการจัดทำ 82 โครงการ และในปี 2569 เพิ่มอีก 103 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการมีนักข่าวหรือจิตอาสาเป็นหัวหน้านำเสนอข้อมูล คุณจันอธิบายว่าก่อนอนุมัติจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องราวและเอกสารครบถ้วน จากนั้นจะมีการเบิกจ่ายจริงพร้อมใบเสร็จรับเงินหรือใบ PV เพื่อติดตามว่าเงินถูกใช้ไปกับอะไรบ้างอย่างละเอียด ก่อนที่จะปิดงบและสรุปผลโครงการประจำปีอย่างเป็นระบบ
ยอดเงินบริจาคและยอดใช้จ่ายที่ตรวจสอบแล้ว
ทางด้านตัวเลขทางการเงินคุณจันระบุชัดเจนว่าในปี 2568 มีเงินบริจาคมารวม 87,292,435.06 บาท นำไปช่วยเหลือประชาชนไป 76,019,927.07 บาท เหลือ 11,272,507.99 บาทยกไปปีถัดไป ส่วนปี 2569 มีเงินบริจาคมารวม 37,042,177.10 บาท เมื่อรวมยอดยกมาจะอยู่ที่ 48,314,685.09 บาท และใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนไป 39,858,749.80 บาท ดังนั้น ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 มีเงินคงเหลือในบัญชีจริง 8,455,935.28 บาท โดยรวมตลอด 2 ปีเงินบริจาครวม 124,334,612.16 บาท ใช้ช่วยเหลือแล้ว 115,878,676.87 บาท
ระบบบัญชี 20 บัญชีและภาษีที่ชำระครบถ้วน
สำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งหมด 20 บัญชีนั้น เกิดจากความต้องการแยกบัญชีให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการอย่างเคร่งครัด แม้ว่ากระบวนการจะยุ่งยากแต่เพื่อความโปร่งใสสูงสุด โดยเงินคงเหลือ 8,455,935.29 บาทนั้นเป็นการจองไว้สำหรับโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่ออุปถัมภ์เด็กเรียนจนจบปริญญาตรี รวมถึงค่าเทอมและค่าครองชีพ ส่วนงบดำเนินงานนั้นในปี 2568 มีการปิดงบและเซ็นรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อย พร้อมทั้งส่งรายงานให้สรรพากรและกระทรวงมหาดไทยคนละ 1 เล่ม และมีการชำระภาษีเงินได้ประจำปีไปแล้วจำนวน 2,000 บาท
อนาคตการตรวจสอบและระบบแสดงยอดบริจาค
สำหรับแผนงานในอนาคตคุณจันแจ้งว่าปัจจุบันไม่ได้เปิดรับโครงการใหม่แล้วเนื่องจากเอกสารสำหรับปี 2569 เสร็จสิ้นและพร้อมส่งให้พนักงานตรวจแผ่นดินภายในเดือนมีนาคม 2570 ตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ยังมีผู้ใจบุญขาประจำร่วมทำบุญทุกเดือน โดยทางมูลนิธิเตรียมพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อแสดงยอดบริจาคแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าเพจ เพื่อให้สาธารณชนสามารถติดตามยอดเงินและยอดการใช้เงินได้ทันที ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการตอบโต้ข้อร้องเรียนและสร้างความโปร่งใสอย่างยั่งยืน
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