อิ้งค์ วรายุทธ เปิดตัวเพลง 'ทิ้งเธอไว้ในปีนี้' ปลอบใจคนอกหัก
อิ้งค์ วรายุทธ ออกซิงเกิ้ล 'ทิ้งเธอไว้ในปีนี้' (Last goodbye) พร้อมมิวสิกวิดีโอจาก BoxxMusicOfficial เพื่อส่งต่อกำลังใจให้แฟนเพลงที่กำลังจะก้าวผ่านความรักที่เจ็บปวดในช่วงปลายปี
อิ้งค์ วรายุทธ หรือ WARUNTORN เปิดใจถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังเพลงใหม่ล่าสุด ' ทิ้งเธอไว้ในปีนี้ (Last goodbye)' โดยหยิบยกประเด็นสังคมที่มักมองข้ามความรู้สึกของผู้กำลังอกหักในช่วงเทศกาลแห่งความสุข อิ้งค์สังเกตเห็นว่าปลายปีที่ผ่านมา มีผู้คนจำนวนมากต้องเผชิญกับความเศร้าโศกเสียใจท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองรอบข้าง ซึ่งต่างจากมุมมองที่คนอื่นมองเห็น จึงตั้งใจนำบทเพลงมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดคอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจผู้ที่กำลังพยายามก้าวผ่านความเจ็บปวด
รายละเอียดทีมงานและแนวคิดการสร้างสรรค์ดนตรี
ผลงานเพลงชิ้นนี้ได้รับความร่วมมือจาก แทน Lipta ที่รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์หลัก ในการออกแบบโครงสร้างเพลงและทิศทางเสียงให้สอดคล้องกับอารมณ์ของเนื้อหา ข้าว fellow fellow มาร่วมเขียนเนื้อเพลงโดยเน้นคำศัพท์ที่สื่อถึงความรู้สึกจริง ในขณะที่ มิค เพชรภูมิ ยังคงมาร่วมดูแลงานผลิตดนตรีเช่นเคย เพื่อรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ อิ้งค์ วรายุทธ ไว้ในเรื่องของท่วงทำนองและสไตล์ดนตรีอันเป็นลายเซ็นส่วนตัวAlso readวิธีสะพายกระเป๋าเผยบุคลิกภาพของคุณ
จุดเด่นทางดนตรีที่สำคัญที่สุดในซิงเกิ้ลนี้ คือการเพิ่มเสียงแซกโซโฟนเข้ามาในท่อนโซโล่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ผลงานของ อิ้งค์ วรายุทธ การนำเครื่องดนตรีสายลมชนิดนี้มาใช้ สร้างสีสันและเพิ่มมิติของความลึกซึ้งให้กับบทเพลง ทำให้เกิดรายละเอียดทางดนตรีที่แตกต่างจากเดิมและดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้มากขึ้น ผ่านความพยายามออกแบบเมโลดี้ให้เข้าถึงอารมณ์ของผู้ฟังได้อย่างง่ายดาย
ความหมายของเพลงกับกระบวนการปล่อยวางความรัก
เพลง 'ทิ้งเธอไว้ในปีนี้ (Last goodbye)' ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อสร้างความเศร้า แต่ต้องการส่งสารให้กำลังใจผู้ที่กำลังเดินออกจากความสัมพันธ์ที่นำไปสู่ความเจ็บปวด อิ้งค์ต้องการให้ผู้ฟังกล้ายอมรับความจริงและปล่อยมือจากสิ่งที่ไม่ใช่ เพราะแม้การบอกลาจะเป็นเรื่องที่ยากลำบาก แต่การเลือกที่จะกลับมาดูแลและรักตัวเอง รวมถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ อาจถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่มนุษย์สามารถมอบให้กับตัวเองได้ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของปี
ช่องทางติดตามชมผลงานและมิวสิกวิดีโอ
สำหรับแฟนเพลงที่ต้องการฟังเสียงดนตรีเพื่อเป็นกำลังใจ สามารถรับฟังเพลง 'ทิ้งเธอไว้ในปีนี้' ได้ทันทีแล้ววันนี้บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงทุกช่องทางทั่วโลก เพื่อความสะดวกสบายในการเข้าถึงเนื้อหาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว ขณะเดียวกันผู้ชมวิดีโอสามารถติดตามชมมิวสิกวิดีโออย่างเป็นทางการได้ทางช่อง YouTube ของ BoxxMusicOfficial ที่รวบรวมคลิปวิดีโอคุณภาพไว้ให้รับชมกันอย่างเต็มตา
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