อิหร่านเสนอปลดล็อกทรัพย์สิน 12 พันล้านดอลลาร์เพื่อยกเลิกการปิดกั้นฮอร์มุซ ภายใต้แรงกดดันการเลือกตั้งของสหรัฐ

อิหร่านยื่นข้อเสนอให้สหรัฐปลดล็อกทรัพย์สินมูลค่า 12 พันล้านดอลลาร์เพื่อหยุดการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ การเจรจานี้สะท้อนความตึงเครียดระหว่างสองประเทศในบริบทของการเลือกตั้งสหรัฐและความกังวลด้านความปลอดภัยในตะวันออกกลาง
ภายใต้กรอบของการเจรจาเชิงกลยุทธ์ระหว่าง อิหร่าน และ สหรัฐอเมริกา ประเทศ อิหร่าน ได้เสนอแนวทางที่จะยกเลิกการปิดกั้น ช่องแคบฮอร์มุซ โดยพฤตินัย หาก สหรัฐอเมริกา ตกลงปลดล็อกทรัพย์สินของอิร่านที่ถูกอายัดในต่างประเทศหรือผ่อนปรนมาตรการ คว่ำบาตร บางส่วน รายงานระบุว่า อิหร่าน ต้องการให้มีการปล่อยทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงื่อนไขสำคัญของข้อตกลง การยอมรับเงื่อนไขนี้ถือเป็นการซื้อเวลาเพื่อบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ ลดแรงกดดันทางสังคม และสร้างสภาพคล่องทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องยอมถอยในประเด็นที่ อิหร่าน มองว่าเป็นหัวใจสำคัญเช่นโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและศักยภาพด้านขีปนาวุธ ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศอย่างหนัก ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน เขาต้องการผลลัพธ์ที่สามารถสื่อได้ว่าเป็นความสำเร็จในการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของ อิหร่าน โดยเฉพาะเรื่องยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงซึ่งอาจใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความแตกต่างระหว่างสิ่งที่สหรัฐฯ ต้องการและสิ่งที่ อิหร่าน พร้อมจะยอมรับยังคงกว้างมาก อิหร่าน ปฏิเสธที่จะยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม ในขณะที่วอชิงตันยังไม่พร้อมมอบหลักประกันด้านความมั่นคงแก่เทือกทัศน์ อิหร่าน อิสราเอลยังคงมอง อิหร่าน เป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของรัฐ แม้ว่าข้อตกลงการหยุดยิงอาจเกิดขึ้นได้บ้าง แต่ประเด็นสำคัญอย่างโครงการพัฒนาขีปนาวุธของ อิหร่าน เครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาครวมถึงอิทธิพลของ อิหร่าน ในตะวันออกกลางยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม นักวิเคราะห์หลายคนคาดว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สูงสุดคือการหยุดยิงระยะสั้นโดยมีภาษาที่เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายตีความว่าเป็นชัยชนะของตนเอง จากนั้นปัญหาที่ยากที่สุดจะถูกเลื่อนออกไปสู่การเจรจาในระยะต่อไป ซึ่งอาจไม่เกิดขึ้นจริงหากไม่มีการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างฝ่ายต่าง ๆ การต่อรองครั้งนี้จึงเป็นศูนย์กลางของเกมการเมืองระหว่างมหาอำนาจระดับโลก ทั้งในมิติของการควบคุมอาวุธ นิวเคลียร์ การ คว่ำบาตร และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ อิหร่าน การที่ อิหร่าน ตั้งเป้าหมายปลดล็อกทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นั้น แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนของกรอบการเงินภายในประเทศที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากมาตรการ คว่ำบาตร หลายปี ในขณะที่สหรัฐฯ ต้องการแสดงความแข็งแกร่งต่อผู้สนับสนุนภายในประเทศและพันธมิตรในภูมิภาค เพื่อหลีกเลี่ยงการขยายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม หากการเจรจาไม่มีการบรรลุข้อตกลงที่ครอบคลุมทั้งสองด้าน ความเสี่ยงต่อการขยายตัวของความขัดแย้งอาจเพิ่มขึ้น ทั้งด้านการทดสอบขีปนาวุธ การเคลื่อนย้ายยูเรเนียมและการใช้กำลังทหารโดยอิสราเอลหรือกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาค การมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์นี้จึงต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายมิติ ทั้งภูมิรัฐศาสตร์ ความมั่นคงระดับภูมิภาค และผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโลกในระยะยา.
ภายใต้กรอบของการเจรจาเชิงกลยุทธ์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกา ประเทศอิหร่านได้เสนอแนวทางที่จะยกเลิกการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซโดยพฤตินัย หากสหรัฐอเมริกาตกลงปลดล็อกทรัพย์สินของอิร่านที่ถูกอายัดในต่างประเทศหรือผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรบางส่วน รายงานระบุว่าอิหร่านต้องการให้มีการปล่อยทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงื่อนไขสำคัญของข้อตกลง การยอมรับเงื่อนไขนี้ถือเป็นการซื้อเวลาเพื่อบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ ลดแรงกดดันทางสังคม และสร้างสภาพคล่องทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องยอมถอยในประเด็นที่อิหร่านมองว่าเป็นหัวใจสำคัญเช่นโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและศักยภาพด้านขีปนาวุธ ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศอย่างหนัก ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน เขาต้องการผลลัพธ์ที่สามารถสื่อได้ว่าเป็นความสำเร็จในการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน โดยเฉพาะเรื่องยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงซึ่งอาจใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความแตกต่างระหว่างสิ่งที่สหรัฐฯ ต้องการและสิ่งที่อิหร่านพร้อมจะยอมรับยังคงกว้างมาก อิหร่านปฏิเสธที่จะยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม ในขณะที่วอชิงตันยังไม่พร้อมมอบหลักประกันด้านความมั่นคงแก่เทือกทัศน์อิหร่าน อิสราเอลยังคงมองอิหร่านเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของรัฐ แม้ว่าข้อตกลงการหยุดยิงอาจเกิดขึ้นได้บ้าง แต่ประเด็นสำคัญอย่างโครงการพัฒนาขีปนาวุธของอิหร่าน เครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาครวมถึงอิทธิพลของอิหร่านในตะวันออกกลางยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม นักวิเคราะห์หลายคนคาดว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สูงสุดคือการหยุดยิงระยะสั้นโดยมีภาษาที่เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายตีความว่าเป็นชัยชนะของตนเอง จากนั้นปัญหาที่ยากที่สุดจะถูกเลื่อนออกไปสู่การเจรจาในระยะต่อไป ซึ่งอาจไม่เกิดขึ้นจริงหากไม่มีการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างฝ่ายต่าง ๆ การต่อรองครั้งนี้จึงเป็นศูนย์กลางของเกมการเมืองระหว่างมหาอำนาจระดับโลก ทั้งในมิติของการควบคุมอาวุธ นิวเคลียร์ การคว่ำบาตรและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของอิหร่าน การที่อิหร่านตั้งเป้าหมายปลดล็อกทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นั้น แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนของกรอบการเงินภายในประเทศที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรหลายปี ในขณะที่สหรัฐฯ ต้องการแสดงความแข็งแกร่งต่อผู้สนับสนุนภายในประเทศและพันธมิตรในภูมิภาค เพื่อหลีกเลี่ยงการขยายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม หากการเจรจาไม่มีการบรรลุข้อตกลงที่ครอบคลุมทั้งสองด้าน ความเสี่ยงต่อการขยายตัวของความขัดแย้งอาจเพิ่มขึ้น ทั้งด้านการทดสอบขีปนาวุธ การเคลื่อนย้ายยูเรเนียมและการใช้กำลังทหารโดยอิสราเอลหรือกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาค การมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์นี้จึงต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายมิติ ทั้งภูมิรัฐศาสตร์ ความมั่นคงระดับภูมิภาค และผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโลกในระยะยา
อิหร่าน สหรัฐอเมริกา ช่องแคบฮอร์มุซ ทรัพย์สินอายัด คว่ำบาตร
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
โก๊ะตี๋ ยอมถอย จ่ายค่าชดเชย 3 ล้านบาท ให้อดีตภรรยาโก๊ะตี๋ อารามบอย เปิดใจเล่าหมดเปลือกเกี่ยวกับการปิดฉากชีวิตคู่หลังแต่งงานเพียง 1 ปี หลังคบกันมา 12 ปี ล้นเรื่องทรัพย์สิน后者ไม่ยอมย้ายออกจากบ้าน จนต้องล็อกประตู บางส่วนค่าชดเชยเป็นเงินสด 3 ล้านบาท
Read more »
ทีมชาติเบลเยียม บุกไปคว้าชัยเหนือ โครเอเชีย 2-0ทีมชาติเบลเยียม บุกไปคว้าชัยเหนือ โครเอเชีย 2-0 ในเกมเตรียมความพร้อมก่อนทำศึกฟุตบอลโลก 2026 โดยสองประตูมาจาก ยูริ ตีเลอมันส์ ก่อนโรเมลู ลูกากู ซัดปิดกล่องในช่วงทดเจ็บ พาทัพ 'ปีศาจแดงแห่งยุโรป' ไม่แพ้ใครมา 12 นัดติดทุกรายการ
Read more »
มธพ. กับ สภา พร้อมผู้til公开เปิดคอร์ส ปธพ. รุ่นที่ 12มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ พฤติago读ด celebrations course for high-level executives
Read more »
ทบ.ยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี(3 มิถุนายน) เวลา 12.00 น. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ยิงสลุตหลวง จำนวน 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ ...
Read more »
Apple ประกาศผู้ชนะ Apple Design Awards 2026 และเปิดตัวแอป NBA สำหรับ Vision Proรายชื่อผู้ชนะรางวัล Apple Design Awards ปี 2026 ประกาศเป็นพิการciendo 12 แอปและเกมที่โดดเด่นจากทั่วโลก ในinale รวมทั้งการIntroducingแอป NBA สำหรับ Apple Vision Pro ที่นำเสนอประสบการณ์การรับชมกีฬาแบบโฉมunchished
Read more »
IRPC ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี DJ BIC ต่อเนื่องปีที่ 12 สะท้อนความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับสากลIRPC ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี DJ BIC ต่อเนื่องปีที่ 12 สะท้อนความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับส
Read more »