อิหร่านเผชิญความท้าทาย: Bitcoin ไม่ตอบโจทย์การชำระค่าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ, USDT กลายเป็นตัวเลือกหลักแต่ยังเสี่ยง

รายงานล่าสุดเผยให้เห็นว่า แม้รัฐบาลอิหร่านจะประกาศให้ Bitcoin เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ แต่ในทางปฏิบัติ USDT ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลักที่ใช้ในการชำระค่าผ่านเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรที่กดดันอิหร่านอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การใช้ USDT ก็ยังมีความเสี่ยงด้านการถูกอายัด
ข้อมูลล่าสุดบนเครือข่าย ณ วันที่ 15 เมษายน 2569 ชี้ให้เห็นว่า การเคลื่อนไหวของ Bitcoin ยังไม่เพียงพอสำหรับการชำระค่าผ่านเรือบรรทุกน้ำมันใน ช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่ารัฐบาล อิหร่าน จะเคยประกาศให้ Bitcoin เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์สำหรับการเรียกเก็บค่าผ่านนี้ โดยอ้างอิงถึงคุณสมบัติที่ยากต่อการถูกยึดหรืออายัดตามข้อมูลจาก Bitcoin Policy Institute (BPI) แต่ในความเป็นจริงแล้ว สินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกใช้ชำระค่าผ่านทางจริงกลับเป็น USDT (Tether) โดยตรง ไม่ใช่ Bitcoin เนื่องจาก อิหร่าน ยังคงเผชิญแรงกดดันจากมาตรการ คว่ำบาตร ระหว่างประเทศที่ต่อเนื่อง
การรายงานก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2569 โดยสำนักข่าว Bloomberg และ Financial Times ระบุว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ได้เรียกเก็บค่าผ่านจากเรือในช่องแคบฮอร์มุซ และได้เปิดรับการชำระเงินด้วยสกุลเงินหยวนของจีนเช่นกัน
ยิ่งไปกว่านั้น Hamid Hosseini โฆษกของสมาคมผู้ส่งออกน้ำมันและก๊าซอิหร่าน เคยให้สัมภาษณ์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันว่า บริษัทเดินเรือจำเป็นต้องชำระค่าผ่านด้วย “สกุลเงินดิจิทัล” โดยเฉพาะ Bitcoin เพื่อให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการถูกติดตามหรืออายัด
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบนเครือข่ายที่ตรวจสอบ ณ วันที่ 15 เมษายน 2569 ยังไม่พบการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ในปริมาณที่มากพอสำหรับธุรกรรมในลักษณะนี้ และนักวิเคราะห์จาก BPI ก็ได้เน้นย้ำว่า Bitcoin ยังไม่เหมาะกับการชำระเงินในระดับนี้ในทางปฏิบัติ ทำให้ USDT กลายเป็นตัวเลือกหลักที่ถูกนำมาใช้แทน
ธนาคารกลางอิหร่านเคยมีการซื้อ USDT เป็นมูลค่ารวมกว่า 507 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2568 เพื่อใช้ในการค้าระหว่างประเทศและสนับสนุนค่าเงินภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม การใช้ USDT ก็ยังมีความเสี่ยง โดยในเดือนมิถุนายน 2568 USDT มูลค่า 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านได้ถูก Tether อายัด และในเดือนกรกฎาคม 2568 Tether ยังได้ดำเนินการอายัดที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก 42 แห่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของการใช้ USDT เช่นกัน
ปัจจุบัน IRGC มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศสกุลเงินดิจิทัลของอิหร่าน โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50% ของทั้งหมด ในปี 2568 กระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับ IRGC ได้รับเงินรวมกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และในเดือนมกราคม 2569 มูลค่ากิจกรรมทั้งหมดในระบบนิเวศสกุลเงินดิจิทัลของอิหร่านสูงถึงเกือบ 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่สกุลเงินดิจิทัลได้หยั่งรากลึกในเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
ในขณะเดียวกัน สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (OFAC) ก็ได้ดำเนินมาตรการตอบโต้มาอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 OFAC ได้ประกาศคว่ำบาตรกระดานเทรดคริปโต Zedcex และ Zedxion ซึ่งจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินให้กับ IRGC การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ OFAC คว่ำบาตรกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งสองแห่งภายใต้กรอบมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านโดยตรง
ผู้เขียนมองว่าประเด็นนี้มีความน่าสนใจอย่างยิ่งในแง่ที่เผยให้เห็นถึง “ช่องว่าง” ที่มีอยู่ระหว่างการกล่าวอ้างและการปฏิบัติจริง อิหร่านอาจยกย่อง Bitcoin ในเชิงกลยุทธ์เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ดูดีและยากต่อการถูกอายัด แต่ในทางปฏิบัติ USDT ซึ่งมีธุรกรรมที่รวดเร็วกว่าและง่ายกว่า ยังคงเป็นตัวเลือกที่ถูกนำมาใช้จริง แม้จะมีความเสี่ยงที่จะถูก Tether อายัดก็ตาม สิ่งที่ควรจับตาต่อไปคือแนวทางที่อิหร่านจะใช้ในการแก้ไขปัญหานี้ จะมีการหันไปใช้ Monero หรือสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่สามารถติดตามได้อื่น ๆ หรือไม่ หรือจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ Bitcoin สามารถใช้งานได้จริงในระดับนี้ หากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนี้เกิดขึ้นจริง ก็อาจถือเป็นสัญญาณที่ทรงพลังอย่างยิ่งต่อการยอมรับและการนำไปใช้ในระดับอธิปไตยของประเทศ
การที่อิหร่านพิจารณาใช้ Bitcoin เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ในการเรียกเก็บค่าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของประเทศในการหาทางออกเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ การเลือก Bitcoin โดยเฉพาะนั้น มาจากคุณสมบัติที่สำคัญคือการกระจายอำนาจ (decentralization) และความไม่เปิดเผยตัวตน (anonymity) ในระดับหนึ่ง ทำให้ยากต่อการถูกระบุตัวตน ติดตาม หรืออายัดโดยหน่วยงานภายนอก อย่างไรก็ตาม การนำมาใช้จริงกลับพบกับอุปสรรคหลายประการ ประการแรกคือความผันผวนของราคา Bitcoin ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงและต้องการความแน่นอนของมูลค่า ประการที่สองคือความสามารถในการประมวลผลธุรกรรม (transaction throughput) ที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับความต้องการในการชำระเงินจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าและค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น ซึ่งขัดแย้งกับเป้าหมายของการทำธุรกรรมที่รวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกอายัด ประการสุดท้ายคือความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการถูกติดตามจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น OFAC ของสหรัฐอเมริกา ที่ยังคงมีบทบาทในการตรวจสอบและกดดันการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
ในทางตรงกันข้าม USDT ซึ่งเป็น Stablecoin ที่มีมูลค่าผูกติดกับสกุลเงินเฟียต (โดยส่วนใหญ่คือดอลลาร์สหรัฐ) กลายเป็นทางเลือกที่ได้รับการยอมรับและใช้งานจริงมากกว่าในการทำธุรกรรมดังกล่าว เนื่องจากมีความเสถียรของมูลค่ามากกว่า Bitcoin และมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม การที่ USDT ยังคงถูกควบคุมโดยบริษัทเอกชน ทำให้ยังคงมีความเสี่ยงด้านการถูกอายัดได้ดังที่ปรากฏในการยึด USDT ของธนาคารกลางอิหร่าน การที่อิหร่านพึ่งพา Stablecoin ที่อาจถูกอายัดได้เช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดและความท้าทายในการหาโซลูชันทางการเงินที่ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอกอย่างแท้จริง
การเติบโตของระบบนิเวศคริปโตในอิหร่าน ซึ่งมีมูลค่ากิจกรรมสูงถึงเกือบ 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 และบทบาทที่แข็งแกร่งของ IRGC ในภาคส่วนนี้ บ่งชี้ถึงความสำคัญของการเงินดิจิทัลต่อเศรษฐกิจอิหร่าน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ดึงดูดความสนใจและการตอบโต้จากหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศ ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น การติดตามว่าอิหร่านจะสามารถพัฒนากลไกการชำระเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยยิ่งขึ้นในอนาคต หรือจะหันไปใช้สกุลเงินดิจิทัลที่เน้นความเป็นส่วนตัวและยากต่อการติดตามมากขึ้น จะเป็นประเด็นที่น่าจับตาอย่างยิ่งสำหรับทิศทางการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาปรับใช้ในระดับประเทศในอนาคต
United States Latest News, United States Headlines
