อิหร่านเตือน: ท่าเรือในอ่าวเปอร์เซียและทะเลโอมานจะไม่ปลอดภัย หากความมั่นคงของอิหร่านถูกคุกคาม

โฆษกกองทัพอิหร่านเตือนถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของท่าเรือในอ่าวเปอร์เซียและทะเลโอมาน หากความมั่นคงของอิหร่านถูกคุกคาม พร้อมเน้นย้ำถึงสิทธิในการปกป้องน่านน้ำของตน
อิบราฮิม โซลฟาการี โฆษกของกองบัญชาการกลางคาตัม อัล-อันบิยา (Khatam al-Anbiya Central Headquarters) ซึ่งเป็นกองบัญชา การทหาร หลักของ อิหร่าน ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนอย่างรุนแรงในวันนี้ (13 เมษายน) โดยเน้นย้ำถึง ความมั่นคง ในน่านน้ำทางตอนใต้ของประเทศ อิหร่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าเรือ ต่างๆ ใน อ่าวเปอร์เซีย และ ทะเลโอมาน
โซลฟาการีได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า หากความมั่นคงของท่าเรืออิหร่านถูกคุกคาม จะไม่มีท่าเรือใดในภูมิภาคนี้ที่ปลอดภัยอีกต่อไป คำเตือนนี้มีขึ้นหลังจากที่สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปิดกั้นเรือที่พยายามเข้าหรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลก
โซลฟาการีได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของกองทัพอิหร่านเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิอธิปไตยของประเทศ พร้อมทั้งกล่าวว่า การรักษาความปลอดภัยในน่านน้ำของอิหร่านถือเป็นหน้าที่หลัก และเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ เขากล่าวว่า กองทัพอิหร่านมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับท่าเรือและเส้นทางเดินเรือต่างๆ ในอ่าวเปอร์เซียและทะเลโอมานอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าการเดินเรือจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยสำหรับทุกฝ่าย
โซลฟาการีได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรือทุกลำที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายที่เป็นปรปักษ์กับอิหร่าน จะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นการแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อผู้ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ อย่างไรก็ตาม โฆษกท่านนี้ได้ระบุด้วยว่า เรืออื่นๆ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายที่เป็นศัตรู จะยังคงได้รับอนุญาตให้ผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎระเบียบที่กองทัพอิหร่านกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
การออกมาเตือนครั้งนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความพร้อมของอิหร่านในการตอบโต้การกระทำใดๆ ที่อาจคุกคามผลประโยชน์แห่งชาติ และความมั่นคงในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง คำกล่าวของโซลฟาการีสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของอิหร่านในศักยภาพทางทหาร และความตั้งใจที่จะปกป้องอธิปไตยของตนเองอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ยังเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญในการขนส่งน้ำมันและสินค้าอื่นๆ ของโลก โดยอิหร่านมองว่าการควบคุมเส้นทางนี้เป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ ท่าทีดังกล่าวของอิหร่านอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค และอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นในอนาคต
