อิหร่านและสหรัฐเผยร่างข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อฟื้นการเดินเรือช่องฮอร์มุซและถอนกำลังทหาร

รัฐบาลอิหร่านและสหรัฐอเมริกาตกลงร่างข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในช่องแคบฮอร์มุซ การเปิดเส้นทางเดินเรือเชิงพาณิชย์และการถอนกำลังทหารใกล้อิหร่าน กำหนดให้มีการตรวจสอบรูปธรรมและอาจได้รับการรับรองโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติภายใน 60 วัน
ข่าวจากช่องข่าวโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านเปิดเผยว่าในช่วงระยะเวลาสามเดือนของสงครามที่ต่อเนื่องระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกา ได้มีการแลกเปลี่ยนร่างข้อตกลงเบื้องต้นที่เป็นการระบุกรอบความเข้าใจระหว่างสองฝ่ายเพื่อยุติความขัดแย้งและฟื้นฟู การเดินเรือเชิงพาณิชย์ ใน ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งพลังงานทั่วโลก ตามที่รายงาน ร่างข้อตกลงนี้เป็นการเสนอให้มีการเปิดเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบกลับสู่ระดับก่อนเกิดสงคราม ภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่มีการรับรองร่างดังกล่าว อิหร่านจะทำการเปิดเส้นทางเดินเรือเชิงพาณิชย์ใหม่และสหรัฐจะดำเนิน การถอนกำลังทหาร ออกจากพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรืออิหร่าน ซึ่งถือเป็นการสร้างบรรยากาศทางการทูตที่อาจนำไปสู่การลดความตึงเครียดในภูมิภาคได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำว่ากรอบความเข้าใจนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาเบื้องต้นและยังไม่ได้รับการสรุปขั้นสุดท้าย รัฐบาลอิหร่านระบุว่าการดำเนินการใด ๆ จะต้องรอจนกว่าจะมีการตรวจสอบที่เป็นรูปธรรมและได้รับการยืนยันว่าทุกฝ่ายปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น การตรวจสอบดังกล่าวจะครอบคลุมการยุติการปิดล้อมทางทะเล การถอนกำลังทหาร ของสหรัฐ และการจัดการการเดินเรือในช่องแคบโดยไม่รวมเรือรบทางทหาร ทั้งนี้ การจัดการการเดินเรือจะต้องดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างอิหร่านและโอมาน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าการแก้ไขข้อพิพาทไม่จำเป็นต้องผ่านการใช้กำลังทหารแต่สามารถทำได้ผ่านการเจรจาและความร่วมมือระดับภูมิภาค หากการเจรจาสามารถบรรลุข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลา 60 วันตามที่ระบุไว้ในร่างข้อตกลง สหประชาชาติ อาจพิจารณาให้มติผูกพันของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติ เป็นหลักฐานยืนยันความตั้งใจของสองฝ่ายในการรักษาความสงบและความมั่นคงในพื้นที่ การบรรลุข้อตกลงดังกล่าวไม่เพียงแค่ช่วยให้ การเดินเรือเชิงพาณิชย์ กลับมาสู่สภาพปกติเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของอิหร่านและลดภาระค่าใช้จ่ายของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศยังคงจับตามองพัฒนาการต่อไปว่าเงื่อนไขใดบ้างจะได้รับการปฏิบัติจริงและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง อิหร่าน-สหรัฐ ในระยะยาวจะเป็นอย่างไ.
อิหร่าน-สหรัฐ ช่องแคบฮอร์มุซ การเดินเรือเชิงพาณิชย์ การถอนกำลังทหาร สหประชาชาติ
