อิหร่าน-สหรัฐฯ เตรียมพร้อมรับมือความขัดแย้งที่อาจปะทุซ้ำ แรงกดดันคว่ำบาตรน้ำมันเข้มข้น

📆4/19/2026 2:47 AM
ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ แม้จะไม่มีฝ่ายใดต้องการให้เกิดสงครามขึ้นอีก แต่ทั้งสองฝ่ายต่างเตรียมความพร้อมในทุกมิติ รายงานจาก WSJ ชี้ว่าอิหร่านยังคงมีคลังขีปนาวุธจำนวนมาก ขณะที่สหรัฐฯ ใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตัดเส้นทางการค้าน้ำมันผิดกฎหมายของอิหร่าน เพื่อเพิ่มแรงกดดัน.

รายงานจาก The Wall Street Journal (WSJ) เปิดเผยถึงสถานการณ์ที่ทั้ง อิหร่าน และสหรัฐอเมริกากำลังเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน ในกรณีที่ ความขัดแย้ง และการสู้รบที่เคยปะทุขึ้น อาจกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้แสดงเจตนาที่ต้องการให้ สงคราม ครั้งใหม่เริ่มต้นขึ้นก็ตาม อิหร่าน ยังคงมีขีดความสามารถทางทหารที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคลัง ขีปนาวุธ พิสัยกลางและระยะสั้นที่มีจำนวนหลายพันลูก และรายงานระบุว่า อิหร่าน กำลังดำเนินการนำแท่นยิง ขีปนาวุธ จำนวนมากกลับขึ้นมาจากคลังใต้ดิน

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการเสริมสร้างศักยภาพในการตอบโต้ อย่างไรก็ตาม ด้านเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ให้ข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอิหร่าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตขีปนาวุธเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การเสริมกำลังทางทหารของอิหร่าน อาจไม่สามารถทำได้ในระดับที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในส่วนของสหรัฐอเมริกา พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ได้ออกมากล่าวถึงสถานะของกองกำลังสหรัฐฯ ว่าอยู่ในระดับ “พร้อมสูงสุด” หากการเจรจาทางการทูตล้มเหลว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่รัฐบาลทรัมป์แสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้กำลังภาคพื้นดิน เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อกำลังพลของสหรัฐฯ และยังไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอในหมู่ประชาชนชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจทางการเมือง นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมทางทหาร เฮกเซธยังได้กล่าวถึง “การโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่าน” ว่ายังคงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้ แต่ก็ยอมรับว่ามีความเสี่ยงสูงเช่นกัน เนื่องจากอาจกระตุ้นให้อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในประเทศซาอุดีอาระเบียและประเทศอาหรับที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐฯ ซึ่งจะยิ่งขยายวงของความขัดแย้งให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจยังคงเป็นเครื่องมือหลักที่สหรัฐฯ ใช้ต่ออิหร่าน ขณะนี้ การส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่าน ซึ่งมีปริมาณราว 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยังประเทศจีน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศเพิ่มรายชื่อเรือ บริษัท และบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อการค้าน้ำมันอย่างผิดกฎหมายของอิหร่าน เรือและบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรในล็อตใหม่นี้ มีความเชื่อมโยงกับ “โมฮัมหมัด ฮอสเซน ชามคานี” ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีด้านการขนส่งน้ำมัน และเป็นบุตรชายของ อาลี ชามคานี อดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นชนวนเริ่มต้นของความขัดแย้งที่บานปลาย การคว่ำบาตรครั้งนี้เป็นการขยายขอบเขตจากการคว่ำบาตรเรือที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านไปก่อนหน้านี้แล้วหลายร้อยลำ ซึ่งอาจตกเป็นเป้าหมายการขึ้นตรวจเรือได้ ด้าน ทอดด์ แบลนช์ รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ ได้ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ซื้อหรือขายน้ำมันของอิหร่านที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตร สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี ภายใต้การนำของ จีนีน ปีร์โร ระบุว่า กำลังเร่งดำเนินการจัดการกับเครือข่ายที่ถูกคว่ำบาตรและเป็นภัยคุกคาม ซึ่งให้การสนับสนุนรัฐบาลอิหร่าน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญในการออกหมาย “ยึดเรือ” ในช่วงการกวาดล้างเรือที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายของอิหร่าน ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการตัดท่อทางการเงินและการค้าของอิหร่าน เพื่อบีบให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและลดทอนศักยภาพในการเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพในภูมิภา

