อิหร่านเตือนสงครามครั้งหน้ายาวนานกว่าครั้งนี้ หากสหรัฐฯ ยังข่มขู่โจมตีต่อ
อิหร่านเตือนรัฐบาลสหรัฐฯ ว่าหากเกิดการสู้รบใหม่ สงครามจะยืดเยื้อยาวนานกว่าครั้งก่อนหน้า โดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด ชี้สหรัฐฯ อาจถูกบังคับให้สู้ในสมรภูมิต่างๆ
อิหร่าน ออกแถลงการณ์เตือนไปยังรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ว่าหากมีความขัดแย้งหรือสงครามครั้งใหม่เกิดขึ้นระหว่างสองชาติ ความรุนแรงจะยืดเยื้อและยาวนานกว่าการสู้รบในครั้งก่อนหน้าอย่างมาก โดยรัฐบาล สหรัฐฯ จะสูญเสียความสามารถในการกำหนดเงื่อนไขหรือระยะเวลาในการยุติสงครามได้ทันที
โมฮัมหมัด อาครามีเนีย โฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ได้กล่าวถ้อยคำเตือนดังกล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐ โดยชี้ให้เห็นถึงบริบทของสถานการณ์ปัจจุบันว่า การทูตเพื่อหยุดยั้งความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากคำขู่ที่สหรัฐฯ และอิสราเอลกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าAlso readทรูวัดมูลค่า AI ด้วย Value Realization Framework
ทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่อ่อนไหวทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของการเลือกตั้งครั้งสำคัญในประเทศของตน ซึ่งการข่มขู่ทางการทหารอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างมาก และเพิ่มความเสี่ยงต่อความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างออกไป
คำขู่โจมตีเป้าหมายนิวเคลียร์ของทรัมป์
แถลงการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงท่าทีแข็งกร้าวโดยระบุว่า สหรัฐฯ ยังคงมีเป้าหมายเพิ่มเติมในดินแดนของอิหร่านที่ต้องจัดการ ซึ่งเขาอ้างว่าสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น
ทรัมป์ได้ระบุถึงพื้นที่ภูเขาพาการ์ซ์ (Pirazz) ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งที่สงสัยว่าอาจเป็นโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินของอิหร่าน โดยบอกกับสื่อมวลชนว่า สามารถจัดการกับจุดดังกล่าวได้รวดเร็วมาก และเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพทางทหารที่พร้อมใช้งานเสมอ
ก่อนหน้านั้น สื่อมวลชนของสหรัฐฯ รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีของอิสราเอล ในวันที่ 31 ตุลาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้และกรอบเวลาในการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ต่ออิหร่าน
แรงกดดันจากอิสราเอลต่อการสู้รบใหม่
เว็บไซต์ข่าว Axios ได้อ้างอิงแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ และอิสราเอล ว่าผู้นำทั้งสองได้หารือกันเกี่ยวกับสถานะของการเจรจาทางการทูตกับอิหร่าน โดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้กดดันให้ประธานาธิบดีทรัมป์ดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างทันท่วงที
แม้ว่าจะเสร็จสิ้นการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ไปแล้ว แต่รัฐบาลอิหร่านยังคงยืนยันว่ากำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันตนเองและพร้อมสำหรับการเจรจาทางการทูตในเวลาเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการรักษาเส้นทางการสื่อสารไว้
ฮุสเซน โมเฮบบี โฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ได้สะท้อนท่าทีที่สอดคล้องกับแถลงการณ์ลายลักษณ์อักษรของอายาตอลเลาะห์ มอกตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ซึ่งเตือนเมื่อวันก่อนหน้าว่าการสู้รบกับสหรัฐฯ ไม่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์
เขาชี้แจงว่ามีการกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการขนาดใหญ่เพื่อสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความพร้อมในการสู้รบในสมรภูมิต่างๆ โดยไม่ยึดติดกับขอบเขตทางภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียว
เงื่อนไขการเจรจาและความหวังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทางด้านนายอับบาส อาราเกชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ได้กล่าวแสดงความหวังว่าอีกฝ่ายจะใช้เหตุผลและเลือกเส้นทางทางการทูต แต่ในขณะเดียวกันอิหร่านก็ประกาศว่ายังคงมีความพร้อมสำหรับทั้งการป้องกันตนเองและการเจรจาทาง diplomasi
ความตึงเครียดนี้มีขึ้นหลังจากนายโมฮาเซน เรซาอี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ได้เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ว่าได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากนายเจดับบลิว แวนซ์ รองประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่ต้องการฟื้นฟูการเจรจา
นายเรซาอีได้ตั้งข้อสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของ "น้ำเสียง" จากฝ่ายสหรัฐฯ แต่เขาก็กล่าวด้วยว่าเขายังไม่ได้ตอบกลับอย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เตหะรานเคยบอกกับวอชิงตันว่าจนถึงแม้ว่าจะทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็จะไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหรือไม่มีการเจรจาใดๆ
เงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้รวมไปถึงการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศ การยุติการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ต่อท่าเรือของอิหร่านที่ดำเนินมานานหลายเดือน การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่ยาวนาน และการยุติสงครามในทุกแนวรบ
นายอันวาร การ์กัช ที่ปรึกษาด้านการทูตของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ระบุในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายนว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หวังว่าการเจรจาจะนำไปสู่ความคืบหน้า แต่ также เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเช่นเดียวกัน
เขาให้ความเห็นว่า การไม่ใช้ประโยชน์จากการทูตจะเป็นอันตรายต่อภูมิภาค แต่เขาเองก็เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไว้เช่นกัน ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในเหตุการณ์ก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังต่อความไม่แน่นอนในอนาคต
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