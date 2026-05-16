อิหร่าน ยืนกราน "ไม่เชื่อใจสหรัฐฯ" รอดีลสันติภาพที่จริงใจ เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ยินดีเปิดรับเจรจา หาก จีน เข้าช่วยไกล่เกลี่ย

อับบาส อารัคชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า รัฐบาลเตหะราน "ไม่มีความเชื่อใจ" ในตัวสหรัฐฯ และจะสนใจเจรจากับรัฐบาลวอชิงตันก็ต่อเมื่อฝ่ายนั้นมีความจริงจังเท่านั้น ในขณะที่การเจรจาเพื่อยุติสงครามยังคงหยุดชะงักอารัคชีกล่าวว่า "ข้อความที่ขัดแย้งกันเอง" (จากฝั่งสหรัฐฯ) ทำให้ทางอิหร่านเกิดความคลางแคลงใจในเจตนาที่แท้จริงของชาวอเมริกัน พร้อมเสริมว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยของปากีสถานนั้นยังไม่ถือว่าล้มเหลว แต่กำลังอยู่ใน "สภาวะที่ยากลำบาก" ในช่วง 13 เดือนที่ผ่านมา สหรัฐฯ และอิสราเอลได้สั่งยุติการเจรจากับเตหะรานไปแล้วสองรอบด้วยการเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่าน อารัคชีระบุว่า อิหร่านกำลังพยายามรักษาข้อตกลงหยุดยิงล่าสุดนี้ไว้เพื่อให้โอกาสทางการทูต แต่ในขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมที่จะกลับไปสู้รบอีกครั้งหากจำเป็น ประเด็นหลักที่ขัดขวางการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่าย ได้แก่ ความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่าน และการที่อิหร่านเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ
อิหร่าน ลั่น!
"ไม่เชื่อใจสหรัฐฯ" รอดีลสันติภาพที่จริงใจ เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ยินดีเปิดรับเจรจา หาก จีน เข้าช่วยไกล่เกลี่ยรายงานข่าว นายอับบาส อารัคชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า รัฐบาลเตหะราน "ไม่มีความเชื่อใจ" ในตัวสหรัฐฯ และจะสนใจเจรจากับรัฐบาลวอชิงตันก็ต่อเมื่อฝ่ายนั้นมีความจริงจังเท่านั้น ในขณะที่การเจรจาเพื่อยุติสงครามยังคงหยุดชะงักอารัคชีกล่าวว่า "ข้อความที่ขัดแย้งกันเอง" (จากฝั่งสหรัฐฯ) ทำให้ทางอิหร่านเกิดความคลางแคลงใจในเจตนาที่แท้จริงของชาวอเมริกัน พร้อมเสริมว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยของปากีสถานนั้นยังไม่ถือว่าล้มเหลว แต่กำลังอยู่ใน "สภาวะที่ยากลำบาก" ในช่วง 13 เดือนที่ผ่านมา สหรัฐฯ และอิสราเอลได้สั่งยุติการเจรจากับเตหะรานไปแล้วสองรอบด้วยการเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่าน อารัคชีระบุว่า อิหร่านกำลังพยายามรักษาข้อตกลงหยุดยิงล่าสุดนี้ไว้เพื่อให้โอกาสทางการทูต แต่ในขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมที่จะกลับไปสู้รบอีกครั้งหากจำเป็น ประเด็นหลักที่ขัดขวางการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่าย ได้แก่ ความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่าน และการที่อิหร่านเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อถูกถามว่าเตหะรานพร้อมเปิดรับการไกล่เกลี่ยจากปักกิ่งหรือไม่ อารัคชีตอบว่าอิหร่านยินดีกับความพยายามของทุกประเทศที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือ โดยกล่าวว่า "เรามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับจีน เราเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ และเรารู้ว่าจีนมีเจตนาที่ดี ดังนั้นอะไรก็ตามที่พวกเขาสามารถช่วยส่งเสริมการทูตได้ เราก็ยินดี
อิหร่าน สหรัฐฯ เจรจา นิวเคลียร์ ช่องแคบฮอร์มุซ
