อิหร่าน: ยุทธศาสตร์ความอดทนเหนือความรวดเร็วในการเจรจา

บทวิเคราะห์เปรียบเทียบยุทธศาสตร์การเจรจาของสหรัฐฯ ภายใต้การนำของทรัมป์ กับอิหร่าน โดยเน้นย้ำถึงความอดทน ความละเอียดรอบคอบ และการเล่นเกมระยะยาวของอิหร่าน
ยุทธศาสตร์การเจรจาของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโดนัลด์ ทรัมป์ มักถูกเปรียบเทียบกับพายุที่เน้นความเร็วและแรงกดดันมหาศาล ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง อิหร่านกลับให้ความสำคัญกับความอดทน ความละเอียดรอบคอบ และการวางแผนระยะยาวมากกว่าการบรรลุข้อตกลงอย่างรวดเร็ว โรเบิร์ต มัลลีย์ อดีตทูตพิเศษของสหรัฐฯ และผู้เจรจาหลักในข้อตกลงนิวเคลียร์ JCPOA ปี 2558 ได้ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า ในขณะที่ทรัมป์มุ่งเน้นไปที่การสร้างพาดหัวข่าวที่ดูยิ่งใหญ่ อิหร่านกลับให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในทุกขั้นตอนของการเจรจา ประสบการณ์จากการเจรจา JCPOA ซึ่งใช้เวลานานกว่าสองปี เป็นเครื่องยืนยันถึงแนวทางนี้ การเจรจาเต็มไปด้วยเงื่อนไขทางเทคนิคที่ซับซ้อนและการต่อรองที่ดุเดือด แม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะใกล้ข้อตกลงกันแล้ว ฝ่ายอิหร่านก็มักจะยกประเด็นใหม่ขึ้นมาเพื่อทบทวนและปรับปรุงข้อตกลงให้เป็นประโยชน์สูงสุด สำหรับอิหร่าน ความล่าช้าในการเจรจาไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลว แต่เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตนเอง หัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์อิหร่านคือความทรหดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Resilience) ซึ่งได้รับการหล่อหลอมจากวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีและอธิปไตยเหนือผลประโยชน์ระยะสั้น อิหร่านพร้อมที่จะเผชิญกับความยากลำบากจากการถูกคว่ำบาตรมากกว่าที่จะยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องที่ไม่เป็นธรรม ผู้นำอิหร่านมองว่าการยอมอ่อนข้ออย่างรวดเร็วไม่ใช่เพียงแค่การสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เป็นการทำลายเกียรติภูมิของชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถยอมรับได้ ความไม่ไว้วางใจที่ฝังรากลึกต่อสหรัฐฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่หล่อหลอมยุทธศาสตร์การเจรจาของอิหร่าน การที่ทรัมป์ได้ถอนตัวออกจากข้อตกลง JCPOA ในปี 2561 ได้สร้างบทเรียนราคาแพงให้กับอิหร่านว่าคำสัญญาของสหรัฐฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้นำแต่ละคน ความเชื่อมั่นที่เคยมีต่อสหรัฐฯ ได้ถูกทำลายลง และการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การโจมตีทางทหารในปี 2568 และในปีปัจจุบัน ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าสหรัฐฯ ไม่ได้เจรจาด้วยความสุจริตใจ แต่ใช้การทูตเป็นเครื่องมือในการข่มขู่ อิหร่านจึงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเจรจาภายใต้เงื่อนไขที่ถูกข่มขู่ และมองว่าการเจรจาไม่ใช่เพียงแค่การปิดดีล แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ แม้ว่าทรัมป์จะเชื่อมั่นในทักษะการเจรจาแบบนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นผลลัพธ์ที่รวดเร็วและชัดเจน แต่อิหร่านกำลังพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าในสมรภูมิทางการเมืองที่เดิมพันด้วยความมั่นคงของชาติ ผู้ชนะอาจไม่ใช่คนที่สามารถปิดดีลได้เร็วที่สุด แต่คือผู้ที่สามารถยืนหยัดและต่อสู้ได้อย่างยาวนานที่สุด อิหร่านได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเดินหมากอย่างอดทนและรอบคอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในระยะยาว ยุทธศาสตร์นี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การบรรลุข้อตกลงในทันที แต่เป็นการสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อิหร่านเข้าใจดีว่าการเจรจาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกัน พวกเขาจึงไม่รีบร้อนที่จะยอมรับข้อเสนอใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติในระยะยาว อิหร่านยังให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอื่นๆ ที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน เพื่อสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งและสามารถต่อต้านอิทธิพลของสหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การเจรจาของอิหร่านจึงเป็นแบบอย่างที่น่าสนใจสำหรับประเทศอื่นๆ ที่ต้องการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและรักษาอธิปไตยของตนเองในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความไม่แน่นอน การยืนหยัดอย่างมั่นคงและอดทนต่อการต่อรองอย่างไม่เป็นธรรม อาจเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนในระยะยา
