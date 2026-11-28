อิหร่านใช้สตาร์ลิงค์โจมตีกองกำลังสหรัฐฯ มัสก์โกรธจัด
วอชิงตันโพสต์เปิดเผยอิหร่านใช้ระบบสตาร์ลิงค์โจมตีทหารสหรัฐฯ อีลอน มัสก์ โกรธจัดระบุเป็นการละเมิดข้อตกลง หลังทางการอิหร่านตัดเน็ตช่วงความไม่สงบ
อิหร่าน ถูกเปิดเผยว่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม สตาร์ลิงค์ ของ อีลอน มัสก์ เพื่อดำเนินการโจมตีกองกำลังสหรัฐอเมริกาในปฏิบัติการทางทหาร โดยข้อมูลดังกล่าวปรากฏในรายงานของหนังสือพิมพ์ วอชิงตันโพสต์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
แหล่งข่าวภายในของบริษัทสเปซเอ็กซ์เปิดเผยว่า อีลอน มัสก์ ซีอีโอผู้ก่อตั้งรู้สึกโกรธจัดอย่างรุนแรงเมื่อทราบว่ามีการนำระบบสตาร์ลิงค์ไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตถึง 2 ครั้ง ทีมงานของมัสก์ประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับแผนการของอิหร่านที่ต้องการต่อต้านกองกำลังสหรัฐฯ อย่างตรงไปตรงมาAlso readเกือบไปแล้ว! สกัดทัน 'ระเบิดมือขว้าง' ซุกกล่องพัสดุส่ง อ.จะนะ จ.สงขลา ผู้รับไหวตัวปิดเครื่องหนี
รายละเอียดการใช้งานระบบดาวเทียม
รายงานฉบับเดียวกันชี้ให้เห็นว่า กองทัพสหรัฐฯ ก็มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้เช่นกัน โดยมีการนำระบบดาวเทียมสตาร์ลิงค์เวอร์ชันพิเศษที่เรียกว่าสตาร์ชิลด์ ไปสนับสนุนการควบคุมโดรนพลีชีพ แต่มีการดัดแปลงให้มีความคุ้มค่าทางต้นทุนมากกว่าสำหรับการปฏิบัติการทางภาคพื้นดิน
ข้อมูลสำคัญเหล่านี้ถูกสรุปอยู่ในเอกสารลับที่ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา พีท เฮกเซธ เพื่อแจ้งกรณีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมโดยกองทัพอิหร่านอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นการยืนยันความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีนี้กับความขัดแย้งในระดับสูง
ปฏิกิริยาจากผู้ให้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้ผ่านถ้อยแถลงที่ส่งถึงสำนักข่าวรอยเตอร์ส โดยระบุว่าหน่วยงานไม่ทราบถึงรายงานที่ส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับเรื่องการนำระบบสตาร์ลิงค์ไปใช้โดยมิชอบดังกล่าว
สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของเทคโนโลยีภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ถูกนำไปใช้ในบริบทที่มีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างรุนแรง ทั้งในกรณีสงครามยูเครนและสถานการณ์ปัจจุบันในตะวันออกกลาง
บริบทการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในอิหร่าน
ระบบสตาร์ลิงค์ไม่ได้มีการได้รับใบอนุญาตให้เปิดให้บริการอย่างถูกกฎหมายในอิหร่าน อย่างไรก็ตาม อีลอน มัสก์ เคยให้คำมั่นไว้ก่อนหน้านี้ว่าบริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมนี้สามารถเข้าถึงได้ในประเทศดังกล่าวแม้จะไม่มีใบอนุญาตทางการ
รัฐบาลอิหร่านได้สั่งตัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนในช่วงเวลาที่มีความไม่สงบเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ประท้วงทั่วประเทศในปี 2566 ที่นำไปสู่การสูญเสียชีวิต แต่หลังจากนั้นรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ดำเนินการลักลอบนำอุปกรณ์รับสัญญาณสตาร์ลิงค์เข้าสู่ประเทศมากกว่าหลายพันชุด
ปัจจุบันรัฐบาลอิหร่านยังคงควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลกับอิหร่านในภูมิภาคนี้
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