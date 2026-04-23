อิหร่านเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางความตึงเครียด

อิหร่านประกาศเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ท่ามกลางความขัดแย้งกับสหรัฐฯ และอิสราเอล สร้างความกังวลให้กับนานาชาติและนำไปสู่การหารือเพื่อจัดตั้งภารกิจคุ้มครองการเดินเรือ
สถานการณ์ในภูมิภาค ตะวันออกกลาง ยังคงเต็มไปด้วยความตึงเครียดและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐสภา อิหร่าน ได้ประกาศว่าประเทศได้เริ่มเก็บ ค่าธรรมเนียมเรือ ที่สัญจรผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขนส่งพลังงานทั่วโลก การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นท่ามกลาง ความขัดแย้ง ที่รุนแรงกับ สหรัฐอเมริกา และ อิสราเอล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้ นายฮามิดเรซา ฮาจีบาบาอี รองประธานสภาผู้แทนราษฎร อิหร่าน คนที่ 2 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ถูกโอนเข้าบัญชีของธนาคารกลาง อิหร่าน แล้ว แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนเงินที่ได้รับ หรือรายละเอียดเกี่ยวกับเรือที่ต้องชำระค่าธรรมเนียม แต่การประกาศนี้ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า อิหร่าน กำลังดำเนินการตามแผนการที่ได้วางไว้เพื่อเพิ่มรายได้ของประเทศ และใช้ประโยชน์จากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญของตนเอง ช่องแคบฮอร์มุซ เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการค้าพลังงานโลก โดยประมาณ 1 ใน 5 ของปริมาณน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ซื้อขายทั่วโลกจะต้องผ่านเส้นทางนี้ การควบคุม ช่องแคบฮอร์มุซ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้ง อิหร่าน และประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าพลังงาน การตัดสินใจของ อิหร่าน ในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเรือ ผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ได้สร้างความกังวลให้กับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้พยายามกดดันให้ อิหร่าน เปิดเส้นทางเดินเรือเสรีอย่างต่อเนื่อง สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และประเทศอื่นๆ อีกกว่า 30 ประเทศได้เริ่มหารือกันเพื่อจัดตั้งภารกิจพหุภาคีในการคุ้มครอง การเดินเรือ ผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาสิทธิในการสัญจรตามกฎหมายระหว่างประเทศ และป้องกันการหยุดชะงักของการค้าพลังงานโลก สถานการณ์นี้มีความซับซ้อนและอาจนำไปสู่ ความขัดแย้ง ที่รุนแรงขึ้นได้หากไม่มีการเจรจาและหาทางออกร่วมกัน การเดินเรือ ใน ช่องแคบฮอร์มุซ ได้ถูกจำกัดอย่างเข้มงวดตั้งแต่เกิด ความขัดแย้ง ในภูมิภาคเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และ อิหร่าน ได้ส่งสัญญาณเตือนว่าสถานการณ์จะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนสงคราม การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อการค้าโลกและเศรษฐกิจของหลายประเทศ การหารือและการเจรจาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาและรักษาสันติภาพในภูมิภาคนี.
