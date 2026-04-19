อิหร่านปฏิเสธข่าวเจรจารอบใหม่กับสหรัฐฯ ในปากีสถาน ชี้ข้อเรียกร้องสหรัฐฯ มากเกินไป

สำนักข่าว IRNA ของอิหร่านโต้ข่าวการเจรจารอบใหม่กับสหรัฐฯ ในปากีสถาน โดยระบุว่าไม่เป็นความจริง พร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐฯ มีข้อเรียกร้องที่มากเกินไปและเปลี่ยนแปลงจุดยืนบ่อยครั้ง ซึ่งขัดขวางความคืบหน้าของการเจรจา
สำนักข่าว IRNA ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาล อิหร่าน ได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวเกี่ยวกับ การเจรจา รอบที่สองกับสหรัฐอเมริกาที่จะจัดขึ้นในประเทศ ปากีสถาน โดยระบุอย่างชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าว “ไม่เป็นความจริง”
การปฏิเสธนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 ว่ากำลังจะส่งคณะผู้แทนของสหรัฐฯ เดินทางไปยังกรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน เพื่อเข้าร่วมการเจรจารอบใหม่กับอิหร่าน ขณะเดียวกัน สำนักข่าว CNN ของสหรัฐฯ ก็ได้รายงานอ้างแหล่งข่าวในอิหร่านเช่นกันว่า คณะผู้แทนของเตหะรานกำลังเดินทางไปถึงกรุงอิสลามาบัด แต่ต่อมา IRNA ได้ออกมาโต้แย้งข้อมูลดังกล่าวอย่างแข็งขัน
IRNA ได้กล่าวหาว่าสหรัฐฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องที่ “มากเกินไป” ในการเจรจา นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมที่ “พูดจาสลับไปมาและเปลี่ยนจุดยืนอยู่บ่อยครั้ง” ซึ่งทำให้กระบวนการเจรจาไม่สามารถคืบหน้าไปได้ นอกจากนี้ การที่สหรัฐฯ ยังคงดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน ควบคู่ไปกับการใช้ “วาทกรรมข่มขู่” ก็ถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางความคืบหน้าของการเจรจามาโดยตลอด
IRNA ได้ระบุผ่านโพสต์บน Telegram ว่า “ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ จึงยังไม่มีแนวโน้มที่สดใสสำหรับการเจรจาที่จะผลิดอกออกผล” อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวไม่ได้มีการอ้างอิงถึงเจ้าหน้าที่หรือสถาบันใดเป็นพิเศษที่ให้ข้อมูลนี้
ท่าทีที่แข็งกร้าวของ IRNA เกิดขึ้นหลังจากที่มีสื่ออิหร่านอีกสองแห่ง ซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ได้ออกมาแสดงความคลางแคลงใจต่อความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะเข้าร่วมการเจรจาในครั้งนี้เช่นกัน
ปัจจัยเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนและความตึงเครียดที่ยังคงมีอยู่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านจะเข้าร่วมการเจรจาจริงหรือไม่ และยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ระบุชื่อได้รายใดออกมาแถลงชี้แจงจุดยืนที่ชัดเจนของอิหร่านต่อสาธารณะ ทำให้สถานการณ์การเจรจาครั้งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความคลุมเครือและถูกจับตามองจากประชาคมโลกอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงประวัติความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและข้อพิพาทต่างๆ ที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างสองประเทศนี้ ซึ่งการเจรจาใดๆ ที่เกิดขึ้น มักจะเป็นไปอย่างระมัดระวังและเต็มไปด้วยเงื่อนไขที่ละเอียดอ่อน การเปิดเผยข้อมูลของ IRNA ในครั้งนี้ อาจตีความได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงจุดยืนที่แข็งกร้าวของอิหร่าน หรือเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการสื่อสารเพื่อรับมือกับผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเจรจา
โดยการปฏิเสธข่าวลือล่วงหน้าเช่นนี้ อาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการทูตของอิหร่าน เพื่อควบคุมการเล่าเรื่องและสร้างความได้เปรียบในเวทีการเจรจา
อิหร่าน สหรัฐฯ ปากีสถาน การเจรจา IRNA โดนัลด์ ทรัมป์ IRGC
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เหตุไฟไหม้-เสียงปืนดังในเรือนจำนักโทษการเมืองอิหร่าน พบผู้บาดเจ็บ 8 ราย – THE STANDARDสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่าน รายงานว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 8 ราย หลังเกิดเหตุไฟไหม้และเสียงปืนดังขึ้นที่เรือนจำเอวิน (Evin) ในกรุงเตหะราน ซึ่งเป็นที่คุมขังบรรดานักโทษการเมือง นักข่าว และผู้ต้องขังชาวต่างชาติหรือผู้ที่ถือสองสัญชาติ
Read more »
เกิดเพลิงไหม้เรือนจำนักโทษการเมืองอิหร่าน มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 8 ราย : อินโฟเควสท์สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เรือนจำเอวิน (Evin) ทางเหนือของกรุงเตหะรานเมื่อคืนวันเสาร์ (15 ต.ค.) มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 8 ราย ขณะที่ทางโซเชียลมีเดียได้โพสต์ภาพวิดีโอพบกลุ่มควันลอยขึ้นใกล้กับที่ตั้งของเรือนจำ รวมถึงมีเสียงปืนดังขึ้น เรือนจำเอวินเป็นเรือนจำที่ขังนักโทษการเมือง ผู้สื่อข่าว และชาวต่างชาติ รวมถึงชาวอิหร่านผู้ถือสองสัญชาติ โดยถูกวิจารณ์จากกลุ่มเรียกร้องสิทธิและถูกขึ้นบัญชีดำจากรัฐบาลสหรัฐในปี 2561 เนื่องจากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง นายมอเซ็น มานซูรี ผู้ว่ากรุงเตหะรานให้สัมภาษณ์กับ IRNA ว่า “ปัจจุบันเราควรคุมสถานการณ์ในเรือนจำได้หมดแล้ว รวมถึงถนนรอบเรือนจำก็อยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว” รายงานระบุว่า เกิดเพลิงไหม้หลังมีการปะทะกันในกลุ่มผู้ต้องขัง ซึ่งทำให้เกิดเพลิงไหม้ในห้องเก็บเสื้อผ้าของเรือนจำ และผู้ก่อความวุ่นวายถูกแยกตัวออกจากผู้ต้องขังคนอื่นแล้ว ส่วนผู้ต้องขังรายอื่น ๆ ถูกส่งตัวกลับห้องขังของตนเองแล้ว อย่างไรก็ตาม ด้านนายอาลี ซาเลฮี อัยการของกรุงเตหะรานกล่าวว่า เหตุวุ่นวายในเรือนจำครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุประท้วงทั่วอิหร่านในช่วงที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากแดน 7 และ 8 มีจำนวนผู้ต้องขังมากเกินไป และแดนของนักโทษความมั่นคงนั้นอยู่ห่างจากแดนของนักโทษคดีลักทรัพย์และการเงิน ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุอยู่มาก ทั้งนี้ เกิดเหตุการณ์ประท้วงขึ้นในเมืองต่าง ๆ ทั่วอิหร่าน หลังจากน.ส.มาห์ซา อามินี วัย 22 ปี …
Read more »
อิหร่านเรียกทูตเกาหลีใต้เข้าพบเพื่อประท้วงถ้อยแถลงของผู้นำเกาหลีใต้ : อินโฟเควสท์สำนักข่าวไออาร์เอ็นเอ (IRNA) ของทางการอิหร่านรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้เข้าพบเพื่อประท้วงต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดียุน ซอกยอล ผู้นำเกาหลีใต้ที่ระบุว่า อิหร่านเป็นศัตรูของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ปธน.ยุน ได้กล่าวสุนทรพจน์กับทหารเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ในกรุงอาบูดาบีเมื่อต้นสัปดาห์นี้ โดยระบุว่า เกาหลีใต้และ UAE อยู่ในสถานการณ์ที่ “คล้ายคลึงกันมาก” โดยต่างฝ่ายต่างต้องเผชิญหน้าเกาหลีเหนือและอิหร่านในฐานะ “ศัตรูและภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” ถ้อยแถลงดังกล่าวได้จุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้และอิหร่าน ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองชาติมีปัญหาอยู่แล้วจากกรณีการอายัติกองทุนของอิหร่านในเกาหลีใต้ และข้อสงสัยที่ว่าด้วยการซื้อขายอาวุธระหว่างอิหร่านและเกาหลีเหนือ IRNA รายงานว่า นายเรซา นาจาฟี รัฐมนตรีช่วยว่าการต่างประเทศอิหร่านด้านกฎหมายได้เรียกตัวนายยุน คัง-ฮยอน เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้ (18 ม.ค.) เพื่อประท้วงต่อคำกล่าวเชิงแทรกแซงของปธน.ยุน IRNA ระบุว่า นายนาจาฟีได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ลึกซึ้งของอิหร่านกับประเทศส่วนใหญ่ในอ่าวเปอร์เซีย พร้อมระบุว่าความคิดเห็นของปธน.ยุนเป็นการ “แทรกแซง” และ “บั่นทอนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค” ด้านทำเนียบปธน.เกาหลีใต้ ระบุว่า ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทหาร ซึ่งกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุเมื่อวันอังคาร (17 ม.ค.) ว่า ได้อธิบายแก่ทางอิหร่านเรียบร้อยแล้วและยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีกับอิหร่านอย่างไม่เปลี่ยนแปลง โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ม.ค. 66) Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE […]
Read more »
ปธน.อิหร่านจ่อเยือนซีเรียวันพุธ 3 พ.ค.นี้ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามซีเรีย : อินโฟเควสท์สำนักข่าว IRNA ของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่า นายอิบราฮิม ไรซี ประธานาธิบดีอิหร่าน จะเดินทางเยือนกรุงดามัสกัส เมืองหลวงของซีเรียในวันพุธนี้ (3 พ.ค.) “การเดินทางเยือนกรุงดามัสกัสของดร.ไรซีในวันพุธหน้าเป็นการเดินทางที่สำคัญมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในภูมิภาค” IRNA รายงานโดยอ้างคำพูดเมื่อวันอาทิตย์ (30 เม.ย.) ของนายฮอสเซน อัคบารี เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำซีเรีย IRNA ระบุว่า ปธน.ไรซีจะนำ “คณะผู้แทนระดับสูงด้านเศรษฐกิจ-การเมือง” ร่วมเดินทางเยือนซีเรีย 2 วัน ตามคำเชิญอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด แห่งซีเรีย นับเป็นการเยือนครั้งแรกของประธานาธิบดีอิหร่านตั้งแต่สงครามซีเรียเริ่มขึ้นในปี 2554 สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า การเยือนครั้งนี้มีขึ้นหลายสัปดาห์หลังจากที่อิหร่านกับซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นสองประเทศคู่ขัดแย้งในภูมิภาค ได้ทำข้อตกลงครั้งสำคัญที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ข้อตกลงดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าประเทศอาหรับมีความเต็มใจที่จะกลับมาทำงานร่วมกับรัฐบาลซีเรียอีกครั้ง ทั้งนี้ อิหร่านเป็นพันธมิตรคนสำคัญที่สนับสนุนรัฐบาลอัสซาดในช่วงความขัดแย้งยาวนาน 12 ปีของซีเรีย โดยให้การสนับสนุนทางการเงินและการทหารแก่อัสซาดในช่วงสงคราม รัฐบาลอิหร่านกล่าวว่าได้ส่งกองกำลังไปยังซีเรียตามคำเชิญของรัฐบาลอัสซาด แต่ส่งไปในฐานะที่ปรึกษาเท่านั้น “การเยือนครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลอิหร่านและซีเรียเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคสามารถใช้ประโยชน์จากงานนี้ได้” นายอัคบารีกล่าว โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 พ.ค. 66) Facebook […]
Read more »
อิหร่านเผยโฉม 'ฟัตตาห์' ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง เจาะเกราะป้องกันได้ทุกประเภทอิหร่านเปิดตัว “ฟัตตาห์” ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง (hypersonic ballistic missile) ที่ผลิตเองในประเทศรุ่นแรก สามารถเจาะเกราะป้องกันได้ทุกประเภทสำนักข่าว IRNA สื่อทางการอิหร่านได้เ
Read more »
สหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีทางอากาศอิหร่าน ท่าเรือบันดาร์โพลเสียชีวิต 5 รายสำนักข่าว IRNA รายงาน สหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศบริเวณท่าเรือบันดาร์โพล ประเทศอิหร่าน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย นอกจากนี้ ยังเกิดเหตุระเบิดในกรุงเตหะราน
Read more »