อิหร่านเตือน หากสหรัฐปิดล้อมเรือในช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่านพร้อมตอบโต้ด้วยการปิดช่องแคบอีกครั้ง

สำนักข่าว Tasnim ของอิหร่านรายงานว่า หากสหรัฐยังคงดำเนินการปิดล้อมเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซต่อไป อิหร่านจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และจะตอบโต้ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
สำนักข่าว Tasnim ซึ่งเป็นสำนักข่าวที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาล อิหร่าน ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยอ้างแหล่งข่าวระดับสูงที่ใกล้ชิดกับสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของ อิหร่าน ชี้แจงว่า หากรัฐบาล สหรัฐอเมริกา ยังคงดำเนินนโยบายปิดล้อมและขัดขวางการเดินเรือของบรรดากองเรือที่สังกัด อิหร่าน ในบริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซ ต่อไป อิหร่าน จะถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิด ข้อตกลงหยุดยิง ที่ตกลงกันไว้
และอิหร่านมีความพร้อมที่จะตอบโต้ด้วยการปิดกั้นเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อิหร่านได้ประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการเดินเรือเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน การตัดสินใจเปิดช่องแคบนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการเจรจาสันติภาพและการหยุดยิงในเลบานอน ทำให้การเดินเรือพาณิชย์สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นตลอดช่วงเวลาที่เหลือของการหยุดยิง นายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตน ยืนยันถึงการเปิดช่องแคบอย่างเป็นทางการ พร้อมระบุถึงเงื่อนไขสำคัญที่เรือทุกลำจะต้องปฏิบัติตาม นั่นคือการเดินทางผ่านเส้นทางเดินเรือที่มีการประสานงานและประกาศอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานทางทะเลของอิหร่าน เพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างมีระเบียบและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การเปิดช่องแคบในครั้งนี้ แม้จะได้รับการตอบรับจากบางฝ่าย แต่ก็ยังคงมีความตึงเครียดทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวขอบคุณอิหร่านสำหรับการตัดสินใจเปิดช่องแคบดังกล่าว ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อย่างไรก็ตาม เขาได้ย้ำชัดเจนว่า มาตรการปิดล้อมที่สหรัฐดำเนินการต่อเรือที่เข้า-ออกจากท่าเรือของอิหร่านนั้น จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงบางประการกับอิหร่านได้ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยังคงอยู่ในภาวะที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยเงื่อนไข การประกาศหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน เวลา 17.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 10 วัน ได้สร้างบรรยากาศของความหวังในการลดความขัดแย้งในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ท่าทีของอิหร่านที่เชื่อมโยงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซกับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง และการที่สหรัฐยังคงยืนยันในมาตรการปิดล้อม แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของสถานการณ์ และความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งอาจจะปะทุขึ้นอีกครั้งได้ทุกเมื่อ สถานการณ์ที่กำลังคลี่คลายในช่องแคบฮอร์มุซ สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตที่ซับซ้อนของการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกกลางอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ การประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการโดยอิหร่านนั้น เป็นสัญญาณที่น่าจับตาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงบริบทที่เกิดขึ้นพร้อมกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน การที่อิหร่านประกาศว่าการเปิดช่องแคบนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ‘เพื่อให้สอดคล้องกับการหยุดยิงในเลบานอน’ ชี้ให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก และอาจเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือในระดับหนึ่งเพื่อลดความตึงเครียดโดยรวมของภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ท่าทีดังกล่าวก็แฝงไว้ด้วยเงื่อนไขที่สำคัญ นั่นคือ การที่เรือทุกลำจะต้อง ‘แล่นผ่านเส้นทางที่มีการประสานงาน ซึ่งประกาศโดยหน่วยงานทางทะเลของอิหร่าน’ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงอำนาจอธิปไตยและการควบคุมของอิหร่านเหนือเส้นทางการเดินเรือดังกล่าว การประกาศนี้เป็นไปตามที่นายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วและเข้าถึงสาธารณชนได้ในวงกว้าง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่มองข้ามเสียงเตือนที่ดังมาจากสำนักข่าว Tasnim ซึ่งมีรายงานว่าหากสหรัฐยังคงดำเนินนโยบายปิดล้อมบรรดากองเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซต่อไป อิหร่านจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และจะตอบโต้ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งเป็นการยกระดับความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นได้ การดำเนินนโยบายที่สวนทางกันระหว่างการเปิดช่องแคบเพื่อการค้า กับการข่มขู่ว่าจะปิดช่องแคบหากถูกกดดันทางการเมือง ชี้ให้เห็นถึงความพยายามในการใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการเมืองและทางทหารของอิหร่าน ในฝั่งของสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมากล่าวขอบคุณอิหร่านสำหรับการเปิดช่องแคบดังกล่าว ซึ่งเป็นท่าทีที่ดูเหมือนจะลดความตึงเครียดลง แต่การกล่าวขอบคุณนี้ก็ถูกตามมาด้วยการย้ำเตือนอย่างชัดเจนว่า ‘การปิดล้อมของสหรัฐต่อเรือที่เข้าออกจากท่าเรือของอิหร่านจะยังคงมีผลต่อไป จนกว่าสหรัฐจะมีการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน’ ข้อความนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมันบ่งชี้ว่าแม้จะมีความเคลื่อนไหวในเชิงบวกเกี่ยวกับการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ แต่มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจและทางการทหารที่สหรัฐใช้กับอิหร่านนั้น จะยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งอาจหมายถึงการคว่ำบาตรที่เข้มงวดยิ่งขึ้น หรือการจำกัดการเข้าถึงระบบการเงินระหว่างประเทศ การที่สหรัฐยังคงยืนกรานที่จะดำเนินการปิดล้อมทางการเงินและทางการค้า จนกว่าจะบรรลุข้อตกลง ถือเป็นจุดยืนที่แข็งกร้าว และอาจทำให้การเจรจาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเต็มไปด้วยความยากลำบาก ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การตัดสินใจของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซในช่วงเวลาที่สำคัญนี้ อาจเป็นสัญญาณของการประเมินสถานการณ์ใหม่ หรือเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมที่จะแสวงหาทางออกทางการทูตบางประการ แต่ขณะเดียวกัน การตอบสนองของสหรัฐฯ ที่ยังคงยืนยันในมาตรการกดดัน บ่งชี้ว่าการเผชิญหน้าและการเจรจาต่อรองจะยังคงดำเนินต่อไป และต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซจะคลี่คลายไปในทิศทางใด และจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอย่างไรต่อไ
อิหร่าน สหรัฐอเมริกา ช่องแคบฮอร์มุซ การปิดล้อม ข้อตกลงหยุดยิง
อิหร่านพิจารณาถอนตัวจากสนธิสัญญา NPTสำนักข่าว Tasnim ของอิหร่านรายงานว่า อิหร่านกำลังพิจารณาถอนตัวจากสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (NPT) โดยอ้างถึงการสนับสนุนของ IAEA ต่อศัตรูของอิหร่านและการละเมิดสิทธิของอิหร่านโดยสหรัฐฯและบางประเทศใน IAEA แม้ว่าอิหร่านจะยืนยันว่าไม่ต้องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ก็ตาม
