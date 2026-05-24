อิหร่านประกาศใกล้ส่งท้ายขั้นตอนการเจรจาโจมต | CGTN

อิหร่านประกาศใกล้ส่งท้ายขั้นตอนการเจรจาโจมต | CGTN
📆5/24/2026 1:30 AM
ข่าวดีในเรื่องอื่น ๆ ได้แก่การเปิดตลาดคริปโตเมื่ออิหร่านประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราวในเดือนเมษายน แบงก์กลางปีก (Fed) มีพื้นที่ลดดอกเบี้ย เนื่องจากอิหร่านประกาศใกล้ส่งท้ายขั้นตอนการเจรจาโจมต และปัจจัยด้านจิตวิทยาดิจิทัล vitreous reference of a glassy substance glasslike eczema övrigaกลุ่มผู้ซื้อจะเข้าสู่ปาราควัยซื้อของคริปโตในมุมมองของความสำเร็จเต็มรูปแบบที่พึ่งพาด้วยพร่ายเวลา _ ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ยังไม่ยอมรับข้อเสนอของอิหร่าน แต่การที่อิหร่านประกาศใกล้ส่งท้ายขั้นตอนการเจรจาโจมต แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเจรจา อย่างไรก็ตาม ตลาดควรระมัดระวังการ FOMO กับข่าวนี้มากเกินไป เพราะในบางครั้งการเจรจาล้มเหลวในนาทีสุดท้าย เหล่านี้เป็นปัจจัยที่กดเงินเฟ้อลงทันที

อิหร่านประกาศอย่างเป็นทางการผ่านสำนักข่าว CGTNเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2026ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างดีลเพื่อบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ สหรัฐฯ และอิหร่านกำลังร่าง MOU 14 ประเด็นที่ร่างโดย Steve Witkoff และ Jared Kushner ร่วมกับเจ้าหน้าที่อิหร่าน โดยมีเงื่อนไขสำคัญคืออิหร่านต้องยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดิน และจะทยอยเปิดช่องแคบฮอร์มุซพร้อมกับให้ความร่วมมือในการเจรจา ด้านหนึ่งในตอนเช้าของวันเดียวกัน สำนักข่าว CGTN รายงานว่าอิหร่านประกาศอย่างเป็นทางการว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างดีลเพื่อบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ ซึ่งนับเป็นการออกแถลงการณ์ที่สร้างอารมณ์เชิงบวกที่สุดนับตั้งแต่การเจรจารอบนี้เริ่มต้นขึ้น การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ 2 วันหลังจากที่ อิหร่านยืนยันว่าได้รับข้อเสนอจากสหรัฐฯ และกำลังพิจารณาอยู่ โดยปากีสถานยังทำหน้าที่ตัวกลางในการรับ-ส่งข้อความระหว่างสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม ตลาดควรระมัดระวังการ FOMO กับข่าวนี้มากเกินไป เนื่องจากมีหลายรอบที่ทั้งสองฝ่ายเกือบจะตกลงกันได้แต่สุดท้ายก็ล้มเหลวในนาทีสุดท้า.

