อิหร่านสั่งสหรัฐฯ จ่ายค่าเสียหาย 290,000 ล้านดอลลาร์ จากสงครามตะวันออกกลาง
ศาลอิหร่านมีคำสั่งให้สหรัฐฯ จ่ายค่าเสียหาย 290,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เริ่มต้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ ส่งผลให้ผู้นำอิหร่านเสียชีวิต
ศาลยุติธรรม ของประเทศ อิหร่าน ได้มีคำวินิจฉัยสั่งการให้รัฐบาล สหรัฐอเมริกา ชดใช้ค่าเสียหายทางการเงินจำนวน 290,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคำสั่งนี้เป็นการตอบสนองต่อ ความขัดแย้งทางทหาร ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค ตะวันออกกลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการของอิหร่าน ได้เปิดเผยข่าวนี้ต่อสาธารณะในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน ซึ่งถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดทางการทูตระหว่างสองประเทศให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก ในขณะเดียวกัน คำสั่งศาลฉบับนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอิหร่านในการทวงถามความรับผิดชอบทางกฎหมายจากชาติตะวันตกAlso readTag: สร้อยทอง
รายละเอียดคำสั่งศาลและข้อกล่าวหาทางกฎหมาย
ฮัสซัน อับโดเลียนปูร์ หัวหน้าศูนย์ทนายความแห่งฝ่ายตุลาการของอิหร่าน เป็นผู้ยืนยันรายละเอียดคำสั่งดังกล่าวผ่านรายงานของสถานีโทรทัศน์ทางการของอิหร่าน โดยเขาระบุชัดเจนว่า ศาลภายในประเทศของอิหร่านมีอำนาจสั่งการให้ฝ่ายอเมริกันทำการชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนเงินที่ระบุไว้
นอกจากการเรียกร้องเงินจากสหรัฐฯ แล้ว อับโดเลียนปูร์ ยังเปิดเผยอีกว่า ทางฝ่ายตุลาการของอิหร่านได้ทำการยื่นฟ้องร้องต่อกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียหลายประเทศด้วย โดยข้อหาที่ชี้ชัดคือการสนับสนุนและยินยอมให้สหรัฐอเมริกา นำดินแดนของตนมาใช้เป็นฐานในการเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน
according to รายงานอย่างเป็นทางการของสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ค่าเสียหายจำนวนมหาศาลที่ศาลตัดสินนี้นั้น ไม่ได้มาจากเหตุการณ์ปัจจุบันเพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมถึงการกระทำต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา ที่ย้อนกลับไปถึงหลายทศวรรษก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนถึงประวัติการณ์ความขัดแย้งที่ยาวนานระหว่างสองฝ่าย
ที่มาของความขัดแย้งและบทบาทของผู้นำอิหร่าน
ต้นตอสำคัญของความขัดแย้งที่ยกระดับนี้เป็นสงครามในตะวันออกกลาง ที่เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่สหรัฐฯ และอิสราเอล ได้เปิดฉากโจมตีระลอกใหญ่อย่างหนักหน่วงต่อเป้าหมายภายในดินแดนอิหร่าน
ความรุนแรงของการโจมตีในรอบนี้ส่งผลให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เมื่อ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ได้เสียชีวิตลงระหว่างการสู้รบ ซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้อิหร่านตัดสินใจตอบโต้ด้วยความรุนแรงมากขึ้น
หลังจากความสูญเสียของผู้นำสูงสุด อิหร่านได้ดำเนินการตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและปล่อยโดรนโจมตีไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยอ้างว่าเป็นการโจมตีไปยังฐานทัพทหารและทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ และอิสราเอล ที่ตั้งอยู่ภายในดินแดนของประเทศเหล่านั้น
เงื่อนไขสันติภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ในมิติของความเป็นไปได้ในการแก้ไขสถานการณ์ บันทึกความเข้าใจกรุงอิสลามาบัด ซึ่งได้ลงนามกันในเดือนมิถุนายนระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ได้กำหนดกรอบการเจรจาสันติภาพที่ซับซ้อน โดยข้อตกลงนี้มุ่งเน้นไปที่การปูทางไปสู่การหยุดยิงและการฟื้นฟูความสัมพันธ์
หนึ่งในข้อกำหนดสำคัญในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว คือการกำหนดให้รัฐบาลวอชิงตัน และพันธมิตรในภูมิภาค ต้องจัดทำแผนงานที่มีงบประมาณขั้นต่ำอยู่ที่ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
งบประมาณก้อนนี้ถูกจัดสรรไว้โดยเฉพาะเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของอิหร่านหลังจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดูจะขัดแย้งกับคำสั่งศาลที่ให้ชดใช้ค่าเสียหายเพียง 290,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ในทางปฏิบัติอาจครอบคลุมต้นทุนที่สูงกว่านั้นมาก
สถานการณ์ปัจจุบันของอิหร่านยังถูกตอกย้ำด้วยความยากลำบากทางเศรษฐกิจ จากการตกอยู่ใต้มาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกนำมาใช้มานานหลายทศวรรษ และมีสาเหตุหลักมาจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเอง ซึ่งทำให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นภายใต้ภาวะสงคราม
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics