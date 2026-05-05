อิหร่านปฏิเสธการเจรจาใต้แรงกดดันของสหรัฐ ขณะที่ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียยังคงดำเนินต่อไป

📆5/5/2026 10:38 PM
📰ktnewsonline
ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐยังคงใช้นโยบายกดดันสูงสุดต่อประเทศของเขา แต่ก็คาดหวังให้อิหร่านมาที่โต๊ะเจรจาและยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องฝ่ายเดียว ซึ่งเป็นสมการที่เป็นไปไม่ได้ ขณะที่ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียยังคงดำเนินต่อไปด้วยการประกาศปฏิบัติการเสรีภาพของสหรัฐ

ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ของสาธารณรัฐอิสลาม อิหร่าน ได้แสดงความเห็นในการสนทนาทางโทรศัพท์กับอาลี อัล-ซัยดี ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอิรัก ว่า สหรัฐอเมริกา ยังคงใช้ นโยบายกดดัน สูงสุดต่อประเทศของเขา แต่ก็คาดหวังให้ อิหร่าน มาที่โต๊ะเจรจาและยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องฝ่ายเดียว ซึ่งเป็นสมการที่เป็นไปไม่ได้ ตามรายงานของสำนักข่าวฟาร์ส ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงราว 3.

6% มาอยู่ต่ำกว่า 111 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากพุ่งขึ้นเกือบ 6% เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา การประกาศของรูบิโอเกี่ยวกับ “ปฏิบัติการ Epic Fury” ซึ่งซ้ำกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่น ๆ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สะท้อนถึงแรงกดดันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เผชิญอยู่ในการยุติสงครามที่ไม่เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการแถลง รูบิโอพยายามวาดภาพให้อิหร่านเป็นฝ่ายรุกราน และให้สหรัฐเป็นผู้นำความพยายามระดับโลกในการทำให้ “ชาติอันธพาล” ต้องยอมจำนน การประกาศว่าสงคราม “จบแล้ว” ยังเปิดช่องให้รัฐบาลเลี่ยงตอบคำถามด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำสงครามด้วย กฎหมาย War Powers Act กำหนดให้ประธานาธิบดีต้องยุติปฏิบัติการรบภายใน 60 วัน หากไม่ได้รับอนุมัติจากสภาคองเกรส ซึ่งทรัมป์เลยเส้นตายดังกล่าวมาแล้วราวหนึ่งสัปดาห์ เป้าหมายของสหรัฐคือการสร้างเขตเดินเรือที่ได้รับการคุ้มครองทั้งทางเรือและทางอากาศ เพื่อเปิดโอกาสให้เรือที่ต้องการเคลื่อนย้าย สามารถผ่านเข้า–ออกได้และนำสินค้าเข้าสู่ตลาด เพื่อเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นในความสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ รูบิโอกล่าว ความรุนแรงปะทุขึ้นเมื่อวันจันทร์ หลังทรัมป์ประกาศปฏิบัติการเสรีภาพ “Project Freedom” ซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นภารกิจนำเรือพาณิชย์ของประเทศที่เป็นกลางซึ่งติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย ให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ต้องใช้การคุ้มกันเต็มรูปแบบจากเรือรบ มีเรือพาณิชย์อย่างน้อยสองลำที่แล่นผ่านเส้นทางเดินเรือดังกล่าวด้วยความช่วยเหลือจากสหรัฐ ในการสกัดการโจมตี ขณะที่เรือรบสหรัฐสองลำได้เข้าสู่อ่า

