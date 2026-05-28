อิหร่าน-สหรัฐ: ราคาน้ำมันและคริปโตผันผวน amid ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นและการเงินมีการระวังต่อการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยแบบ Hawkish ส่งผลกระทบต่อ Bitcoin และสินทรัพย์เสี่ยง
ตะวันออกกลางกำลังเผ่าพุ่งอีกครั้ง หลังจากสหรัฐอเมริกาได้เปิดใช้กองกำลังอากาศและโดรนเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านครั้งล่าสุด ชาวนักวิเคราะห์ทั่วโลกเริ่มสังเกตการตอบสนองของตลาดพลังงานและสินทรัพย์เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความตึงเครียดนี้ การโจมตีของสหรัฐสามารถทำให้แนวรับสำคัญในฮอร์มุซท้องทะเลตกหล่น ส่งผลให้ช่องแคบนี้มีความเสี่ยงต่อการขัดขวางเส้นทางเดินเรือและการขนส่งพลังงานในระดับใหญ่ การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันดิบระดับโลกก็ไม่เคลื่อนตัวได้ ต่อมา Brent พุ่งทะลุ $96 ต่อบาร์เรล ในขณะที่ WTI ดันขึ้นถึง $90 แสดงให้เห็นถึงความแรงของตลาดพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากข่าวดังกล่าว ความกังวลของนักลงทุนไม่ได้จำกัดอยู่ที่แนวคิดทางเศรษฐกิจทางด้านน้ำมันเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีพิจารณาเชิงการเงินและภาวะเศรษฐกิจกว้างขวาง Citi Bank ระบายว่าการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบอาจเปลี่ยนเป็นปัจจัยกดดันด้านเงินเฟ้อในวงกว้าง ตลอดจนผลกระทบต่อการตั้งนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและการเงินเชิง Hawkish ที่อาจอยู่ในระยะไกล การขึ้นราคาน้ำมันในระดับสูงทำให้ภาคการเงินและตลาดสินทรัพย์เสี่ยงต้องลมลมขึ้นความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ในที่สุด การเกิดวิกฤตเงินเฟ้อระลอกใหม่ ทำให้ Fed และธนาคารกลางทั่วโลกอาจต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้สูงต่อไป ในขณะเดียวกันตลาดคริปโตเผชิญแรงเทขายอย่างหนัก Bitcoin ลงถึง $75,000 โดยราคาและปริมาณการขายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามข่าวทั่วโลก จึงกล่าวได้ว่า ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน ยังค้างส่องสว่างในตลาดกิจกรรมและสินทรัพย์เสี่ยงในปี 2026 นี้ ความตั้งใจและปัจจัยทางเศรษฐกิจจะเล่นบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางตลาดในช่วงเวลาต่อไป นักลงทุนควรติดตามนโยบายทางการเงินของเฟดใน FOMC ที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน และสืบเนเด็นของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเพื่อตัดสินใจเพื่อความเสถียรของพอร์ตการลงทุ.
ตะวันออกกลางกำลังเผ่าพุ่งอีกครั้ง หลังจากสหรัฐอเมริกาได้เปิดใช้กองกำลังอากาศและโดรนเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านครั้งล่าสุด ชาวนักวิเคราะห์ทั่วโลกเริ่มสังเกตการตอบสนองของตลาดพลังงานและสินทรัพย์เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความตึงเครียดนี้ การโจมตีของสหรัฐสามารถทำให้แนวรับสำคัญในฮอร์มุซท้องทะเลตกหล่น ส่งผลให้ช่องแคบนี้มีความเสี่ยงต่อการขัดขวางเส้นทางเดินเรือและการขนส่งพลังงานในระดับใหญ่ การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันดิบระดับโลกก็ไม่เคลื่อนตัวได้ ต่อมา Brent พุ่งทะลุ $96 ต่อบาร์เรล ในขณะที่ WTI ดันขึ้นถึง $90 แสดงให้เห็นถึงความแรงของตลาดพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากข่าวดังกล่าว ความกังวลของนักลงทุนไม่ได้จำกัดอยู่ที่แนวคิดทางเศรษฐกิจทางด้านน้ำมันเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีพิจารณาเชิงการเงินและภาวะเศรษฐกิจกว้างขวาง Citi Bank ระบายว่าการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบอาจเปลี่ยนเป็นปัจจัยกดดันด้านเงินเฟ้อในวงกว้าง ตลอดจนผลกระทบต่อการตั้งนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและการเงินเชิง Hawkish ที่อาจอยู่ในระยะไกล การขึ้นราคาน้ำมันในระดับสูงทำให้ภาคการเงินและตลาดสินทรัพย์เสี่ยงต้องลมลมขึ้นความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ในที่สุด การเกิดวิกฤตเงินเฟ้อระลอกใหม่ ทำให้ Fed และธนาคารกลางทั่วโลกอาจต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้สูงต่อไป ในขณะเดียวกันตลาดคริปโตเผชิญแรงเทขายอย่างหนัก Bitcoin ลงถึง $75,000 โดยราคาและปริมาณการขายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามข่าวทั่วโลก จึงกล่าวได้ว่า ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน ยังค้างส่องสว่างในตลาดกิจกรรมและสินทรัพย์เสี่ยงในปี 2026 นี้ ความตั้งใจและปัจจัยทางเศรษฐกิจจะเล่นบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางตลาดในช่วงเวลาต่อไป นักลงทุนควรติดตามนโยบายทางการเงินของเฟดใน FOMC ที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน และสืบเนเด็นของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเพื่อตัดสินใจเพื่อความเสถียรของพอร์ตการลงทุ
ตะวันออกกลาง รัฐบาลสหรัฐ คุลอิหร่าน ราคาน้ำมันบริท
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
กระเป๋าเงิน Bitcoin อายุ 13 ปี ถูกเปิดใช้งาน: 6,400 BTC ปรากฏกระเป๋าเงิน Bitcoin ที่สงบเงียบมานาน 13 ปี ถูกเปิดใช้งานขึ้นมาในขณะที่ครอง Bitcoin จำนวน 6,400 BTC หรือประมาณ 678 ล้านดอลลาร์ เหตุการณ์นี้สร้างความสนใจในชุมชน Bitcoin เนื่องจากทำให้เกิดข้อสันนิษฐานมากมายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และต้นกำเนิดของ Bitcoin แม้ว่ากระเป๋าเงินดังกล่าวจะถูกเปิดใช้งานขึ้น แต่ผลกระทบต่อราคา Bitcoin ยังไม่ชัดเจน เนื่องจาก Bitcoin มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและมูลค่าตลาดที่สูง
Read more »
TWEET อายุ 16 ปี ของ Hal Finney นักบุกเบิก Bitcoinนักประวัติศาสตร์ Pete Rizzo หยิบ tweet อายุ 16 ปี ของ Hal Finney ผู้บุกเบิก Bitcoin ออกมา Finney ได้พูดถึงความพยายามของตนที่จะเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับ Bitcoin เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 ในขณะที่ Bitcoin ยังมีมูลค่า 0 ดอลลาร์ Tweet นี้แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของ Bitcoin และความมุ่งมั่นที่นำ Bitcoin สู่ความสำเร็จ
Read more »
เอลซัลวาดอร์ ซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก 21 BTC ต่อสัปดาห์เอลซัลวาดอร์ ได้ประกาศการซื้อ Bitcoin (BTC) เพิ่มขึ้นอีก 21 BTC ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางภาวะตลาดคริปโตที่กำลังปรับตัวลง การซื้อ Bitcoin ครั้งนี้ทำให้มูลค่า Bitcoin สำรองของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 6,068 BTC ถือเป็นการแสดงความมั่นใจใน Bitcoin และยืนยันตำแหน่งของเอลซัลวาดอร์ เป็นผู้นำด้านการใช้ Bitcoin
Read more »
เอลซัลวาดอร์ขาดทุน Bitcoin 300 ล้านดอลลาร์: ผลกระทบต่อกลยุทธ์และตลาดมูลค่าสำรอง Bitcoin ของเอลซัลวาดอร์ลดลงประมาณ 300 ล้านดอลลาร์อันเนื่องมาจากการลดลงของราคา Bitcoin แม้รัฐบาลยังคงซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมและแสดงความมั่นใจในระยะยาว ข่าวดังกล่าวเน้นย้ำถึงความผันผวนของ Bitcoin และผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
Read more »
เอลซัลวาดอร์ยังคงเดินหน้าซื้อ Bitcoin แม้ราคาผันผวนประธานาธิบดี Nayib Bukele แห่งเอลซัลวาดอร์แสดงความเชื่อมั่นใน Bitcoin อย่างต่อเนื่อง แม้ราคาจะลดลงกว่าครึ่งจากจุดสูงสุด โดยยังคงซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันเอลซัลวาดอร์ถือครอง Bitcoin กว่า 7,565 BTC มูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์ และยังคงใช้กลยุทธ์ซื้อ 1 Bitcoin ต่อวัน อย่างไรก็ตาม เอลซัลวาดอร์กำลังเผชิญความท้าทายในการขึ้นสู่อันดับสูงขึ้นในการถือครอง Bitcoin
Read more »
Thai sugar mill associations propose urgent support for rice farmers amid energy crisisThree sugar mill associations in Thailand have proposed urgent support measures for rice farmers, including financial assistance, reduced production costs, and support for machinery and equipment, aiming to create stability in the energy sector and boost rice production to meet the growing demand for biofuels and E20.
Read more »