อิหร่านและสหรัฐฯ เริ่มเจรจาที่ปากีสถาน ทรัมป์วิจารณ์สถานการณ์ พร้อมจับตาตลาดปุ๋ย

การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ เริ่มต้นขึ้นที่ปากีสถาน ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับรูปแบบการเจรจา ขณะที่ทรัมป์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และความสนใจในตลาดปุ๋ย
สถานีโทรทัศน์ไออาร์ไอบีของรัฐบาล อิหร่าน รายงานว่า การเจรจา ระหว่างคณะผู้แทนจาก อิหร่าน กับสหรัฐฯ ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ณ กรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของประเทศ ปากีสถาน เมื่อวันเสาร์ที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่า การเจรจา ดังกล่าวเป็นการหารือโดยตรงระหว่างสองฝ่าย หรือเป็น การเจรจา ผ่านตัวกลาง หากเป็นการหารือโดยตรงจริง ก็ถือเป็นการเผชิญหน้าในระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมา นับตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐอิสลามในปี 2522 ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ จากสหรัฐฯ
ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐฯ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากอิหร่าน ได้แยกกันเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีของปากีสถานก่อนหน้าการเจรจา การเจรจาครั้งนี้ได้รับการคาดการณ์ว่าจะเป็นการหารือเพียงวันเดียว โดยอิหร่านยังคงเฝ้าติดตามและประเมินท่าทีของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ทำให้ทิศทางและผลลัพธ์ของการเจรจาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งวัน ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวระบุว่า การเจรจาครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญหลายประการ รวมถึงสถานการณ์ในภูมิภาค การลดความตึงเครียด และความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน\ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social โดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่าสื่อหลายสำนักกำลังนำเสนอข่าวว่าอิหร่านกำลังเป็นฝ่ายชนะ แต่ในความเป็นจริงแล้ว อิหร่านกำลังพ่ายแพ้อย่างยับเยิน กองทัพเรือและกองทัพอากาศของอิหร่านอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน ระบบป้องกันภัยทางอากาศก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพจริง เรดาร์ถูกทำลาย โรงงานผลิตขีปนาวุธและโดรนส่วนใหญ่ก็ถูกทำลายเช่นกัน ข้อความดังกล่าวนี้ยังได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงผู้นำของอิหร่านด้วย นอกจากนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้แสดงความสนใจในประเด็นราคาปุ๋ย โดยระบุว่าสหรัฐฯ จะไม่ยอมรับการฉวยโอกาสขึ้นราคาจากผู้ผูกขาดในตลาดปุ๋ย ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุว่า ปุ๋ยประมาณหนึ่งในสามของโลก ซึ่งรวมถึงปุ๋ยยูเรีย โพแทช แอมโมเนีย และฟอสเฟต ใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางขนส่ง องค์การการค้าโลก (WTO) ได้รายงานว่า นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน การส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ลดลงอย่างมาก\สถานการณ์ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก การเจรจาที่เกิดขึ้นในปากีสถานเป็นโอกาสสำคัญในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาและลดความตึงเครียด อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นและท่าทีที่แตกต่างกันระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุข้อตกลงที่ยั่งยืน การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยังคงมีความจำเป็น เพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเจรจา รวมถึงผลกระทบต่อตลาดพลังงานและการค้าโลก ประเด็นเรื่องปุ๋ยที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความสนใจนั้น บ่งบอกถึงความกังวลเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานอาหารโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังส่งผลกระทบต่อการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อ
