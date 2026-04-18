อิหร่านยังไม่พร้อมเจรจาต่อหน้าสหรัฐฯ ชี้วอชิงตันยังคงยึดติดกับข้อเรียกร้องที่ไร้เหตุผล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ย้ำว่าอิหร่านยังไม่พร้อมสำหรับการเจรจาแบบพบหน้ากับสหรัฐฯ เนื่องจากฝ่ายสหรัฐฯ ยังคงยืนกรานในข้อเรียกร้องที่มุ่งแต่จะเอาประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะประเด็นการส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูง ซึ่งอิหร่านมองว่าเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ และต้องการให้ข้อตกลงเกี่ยวกับกรอบการทำงานต่างๆ ได้ข้อสรุปก่อน
นาย ซาอีด คาติบซาเดห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศ ของ อิหร่าน ได้กล่าวต่อสำนักข่าว Associated Press (AP) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 ว่า อิหร่าน ยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ การเจรจา แบบพบหน้าอีกครั้งกับ สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เป็นผลมาจากท่าทีของรัฐบาลวอชิงตันที่ยังคงปฏิเสธที่จะละทิ้ง ข้อเรียกร้อง ในลักษณะที่เรียกว่า “แสวงหาประโยชน์สูงสุด” (Maximalist) ในประเด็นที่มีความสำคัญหลายด้าน ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเดินหน้าสู่ การเจรจา ที่มีผลในทางปฏิบัติ
นายคาติบซาเดห์ได้เน้นย้ำว่า จุดยืนของรัฐบาลเตหะรานนั้นชัดเจน โดยจะไม่ยอมดำเนินการใดๆ ในการส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้กับสหรัฐอเมริกา ข้อเสนอดังกล่าวถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ “ไม่มีทางเป็นไปได้ตั้งแต่ต้น” และเป็นการโต้แย้งโดยตรงต่อคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ได้กล่าวอ้างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า อิหร่านได้บรรลุข้อตกลงที่จะส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงเป็นปริมาณประมาณ 440 กิโลกรัมให้กับสหรัฐฯ แล้ว
แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการติดต่อประสานงานกันระหว่างทั้งสองฝ่าย แต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่า สิ่งที่อิหร่านให้ความสำคัญในลำดับแรกคือการ “ข้อตกลงเกี่ยวกับกรอบการทำงาน” (Framework agreement) ที่จะต้องได้รับการสรุปให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะมีการเริ่มการเจรจาแบบพบปะกันโดยตรง นอกจากนี้ อิหร่านยังคาดหวังว่า สหรัฐฯ จะต้อง “เข้าใจและตอบสนองต่อข้อกังวลหลักของเรา” ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรต่างๆ ที่สหรัฐฯ ได้บังคับใช้กับอิหร่านมาอย่างต่อเนื่อง
การแสดงท่าทีดังกล่าวของอิหร่านสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนและความท้าทายในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของความขัดแย้งและความไม่ไว้วางใจ
ท่าทีที่แข็งกร้าวของสหรัฐฯ ในการยึดติดกับข้อเรียกร้องที่มองว่าเป็นการกดดันอิหร่านให้ยอมอ่อนข้อในทุกมิติ โดยไม่คำนึงถึงความกังวลและผลประโยชน์ของอีกฝ่าย เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อิหร่านรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเจรจาในระดับสูงสุด
การที่อิหร่านยืนกรานว่าต้องมี “กรอบการทำงาน” ที่ชัดเจนก่อนการเจรจาพบหน้า แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการหารือ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้การเจรจาต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน หรือการตีความที่บิดเบือนจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ประเด็นเรื่องมาตรการคว่ำบาตรก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่อิหร่านหยิบยกขึ้นมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่อิหร่านได้รับจากการถูกโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจ และความต้องการที่จะเห็นการผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการเหล่านั้น เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเจรจาอย่างแท้จริง
การที่อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอเรื่องการส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ยังแสดงให้เห็นถึงการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ โดยมองว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลและไม่สามารถยอมรับได้
ดังนั้น ด้วยปัจจัยเหล่านี้ การที่อิหร่านจะพร้อมสำหรับการเจรจาแบบพบหน้ากับสหรัฐฯ จะต้องขึ้นอยู่กับการที่สหรัฐฯ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนท่าที ยอมรับในความกังวลของอิหร่าน และแสดงความจริงใจในการหาทางออกร่วมกัน ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมและสมดุลสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์นี้ยังคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่า ทั้งสองฝ่ายจะสามารถหาจุดร่วมและก้าวข้ามความขัดแย้งที่สะสมมาได้หรือไม่ เพื่ออนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเสถียรภาพในภูมิภาค
