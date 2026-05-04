อิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มเรือรบสหรัฐฯ ทวีความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ

📆5/4/2026 7:22 PM
📰ThaiPBS
อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบสหรัฐฯ ใกล้เกาะจาสก์ หลังเรือรบสหรัฐฯ เพิกเฉยคำเตือนจาก IRGC เหตุการณ์เกิดขึ้นท่ามกลางปฏิบัติการ Project Freedom ของทรัมป์ที่มุ่งคุ้มกันเรือสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ นักวิเคราะห์เตือนว่าอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่นำไปสู่การตอบโต้ที่รุนแรง

สถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากอิหร่านทำการยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐอเมริกาในบริเวณใกล้กับเกาะจาสก์ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากปฏิบัติการ Project Freedom ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อคุ้มกันเรือสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซให้ปลอดภัย รายงานจากสำนักข่าว Al Jazeera อ้างอิงแหล่งข่าวจากสำนักข่าวฟาร์สของอิหร่านระบุว่า ขีปนาวุธจำนวน 2 ลูกถูกยิงใส่เรือรบสหรัฐฯ หลังจากที่เรือรบดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนจากกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ที่สั่งให้หยุดการเคลื่อนที่ในพื้นที่ควบคุม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากอิหร่านประกาศความสำเร็จในการสกัดกั้นกองเรือสหรัฐฯ ไม่ให้เข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซได้ไม่นาน ปฏิบัติการ Project Freedom ของประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มต้นขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอจากนานาชาติในการช่วยเหลือเรือสินค้าที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่ที่ถูกจำกัด อย่างไรก็ตาม อิหร่านมองว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการยั่วยุและละเมิดอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอิหร่านอ้างว่าเป็นน่านน้ำต่อเนื่องของตนเอง แม้ว่าข้ออ้างดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายสากลและข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นักวิเคราะห์ด้านการทหารและความมั่นคง อเล็กซานดรู ฮูดิสเตียนู ชี้ให้เห็นว่า หากการโจมตีครั้งนี้ได้รับการยืนยันจากเพนตากอน จะถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สหรัฐฯ ไม่สามารถเพิกเฉยได้ และอาจนำไปสู่การตอบโต้ที่รุนแรง ฮูดิสเตียนูเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นอำนาจต่อรองเพียงอย่างเดียวที่อิหร่านเหลืออยู่ และอิหร่านจึงพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาอำนาจในการควบคุมพื้นที่นี้ แม้จะต้องใช้วิธีการที่รุนแรงหรือการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ตาม ศาสตราจารย์ฟอัด อิซาดี จากมหาวิทยาลัยเตหะรานให้ความเห็นว่า การวิพากษ์วิจารณ์อิหร่านว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจากข้อตกลงหยุดยิงได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เมื่อสหรัฐฯ เริ่มต้นมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน ซึ่งตามกฎหมายระหว่างประเทศถือเป็นการประกาศสงคราม อิซาดีอ้างถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่สหรัฐฯ ยิงโจมตีเครื่องยนต์เรืออิหร่านและยึดเรือในลักษณะที่เขาเรียกว่าการกระทำของโจรสลัด ก่อนการเจรจาในปากีสถานเพียงไม่กี่ชั่วโมง สถานการณ์ปัจจุบันจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจจากทั้งสองฝ่าย ซึ่งอาจนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบในน่านน้ำยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของโลก การเผชิญหน้าครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของสถานการณ์ในภูมิภาคและความจำเป็นในการหาทางออกทางการทูตเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ การประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบและการเจรจาอย่างจริงจังเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการลดความตึงเครียดและป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปสู่สงครามที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของโล

สื่อ 'อิหร่าน' ยืนยันว่า 'ผู้นำสูงสุดอิหร่าน' เสียชีวิตแล้วสื่อ 'อิหร่าน' ยืนยันว่า 'ผู้นำสูงสุดอิหร่าน' เสียชีวิตแล้วสื่อ 'อิหร่าน' ยืนยันว่า 'ผู้นำสูงสุดอิหร่าน' เสียชีวิตแล้ว นอกจากนี้ 'ที่ปรึกษา-ผบ.กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน' ก็เสียชีวิตด้วย
5 เรื่องราวสะท้อนระบอบการปกครองของ 'อิหร่าน'5 เรื่องราวสะท้อนระบอบการปกครองของ 'อิหร่าน'5 เรื่องราวเกี่ยวกับระบอบการปกครองอิหร่านเผยให้เห็นอำนาจเบ็ดเสร็จของผู้นำสูงสุด การครอบงำของ IRGC การสนับสนุนก่อการร้าย การปราบปรามสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง และการขยายโครงการนิวเคลียร์ที่สร้างความกังวลทั่วโลก ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างประเทศ ระบอบการปกครองของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเป็นระบบ 'เทวาธิปไตย' (Theocracy)...
โมจตาบา คาเมเนอี ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดอิหร่าน แทนที่บิดา ท่ามกลางข้อกังวลเรื่องการสืบทอดอำนาจโมจตาบา คาเมเนอี ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดอิหร่าน แทนที่บิดา ท่ามกลางข้อกังวลเรื่องการสืบทอดอำนาจโมจตาบา คาเมเนอี บุตรชายของอยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ได้รับเลือกเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน ท่ามกลางข้อกังวลเกี่ยวกับการสืบทอดอำนาจและอิทธิพลของ IRGC
อิหร่านลั่น 'ไม่เปิดฮอร์มุซ' หากสหรัฐฯ ไม่เลิกปิดล้อมทางทะเลอิหร่านลั่น 'ไม่เปิดฮอร์มุซ' หากสหรัฐฯ ไม่เลิกปิดล้อมทางทะเล'อิหร่าน' ยืนยันไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ตราบใดที่สหรัฐฯ ยังละเมิดหยุดยิงและปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ขณะที่ IRGC ยึดเรือ 2 ลำในฮอร์มุซ ชี้ละเมิดกฎระเบียบเดินเรือ เมื่อวันที่ 22 เม.ย.
อิหร่านยึดเรือสินค้ากลาง 'ฮอร์มุซ' ตอบโต้สหรัฐฯ – อิสราเอลสังหารนักข่าวเลบานอนขณะทำหน้าที่อิหร่านยึดเรือสินค้ากลาง 'ฮอร์มุซ' ตอบโต้สหรัฐฯ – อิสราเอลสังหารนักข่าวเลบานอนขณะทำหน้าที่สรุปสถานการณ์สงครามอิหร่านรอบวัน: IRGC ยึดเรือสินค้า 2 ลำกลางช่องแคบฮอร์มุซตอบโต้สหรัฐฯ ขณะที่อิสราเอลสังหารนักข่าวเลบานอน ท่ามกลางการเจรจาสันติภาพที่ยังไร้ทางออก
ปฏิบัติการ Project Freedom ของ “ทรัมป์” จะนำไปสู่สันติ หรือสงคราม?ปฏิบัติการ Project Freedom ของ “ทรัมป์” จะนำไปสู่สันติ หรือสงคราม?ปฏิบัติการ Project Freedom ของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะพาเรือสินค้านานาประเทศออกจากช่องแคบฮอร...
