Head Topics

อิหร่านใช้ 'คริปโต' คุมช่องแคบฮอร์มุซ: กฎเหล็กใหม่เขย่าเศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ News

อิหร่านใช้ 'คริปโต' คุมช่องแคบฮอร์มุซ: กฎเหล็กใหม่เขย่าเศรษฐกิจโลก
อิหร่านช่องแคบฮอร์มุซคริปโต
📆4/12/2026 11:10 AM
📰nnanews
101 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 75% · Publisher: 51%

อิหร่านประกาศเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้วยสกุลเงินดิจิทัล พร้อมตรวจค้นเรือทุกลำ สร้างความปั่นป่วนในตลาดพลังงานและท้าทายอำนาจของสหรัฐฯ

ภายหลังจากเส้นตาย 48 ชั่วโมงที่ทางการสหรัฐฯ ได้กำหนดไว้ สถานการณ์ใน ช่องแคบฮอร์มุซ กลับไม่ได้คลี่คลายลงแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม อิหร่าน กำลังใช้สถานะ 'ผู้คุมประตู' เพื่อกดดันโลกด้วยกฎเกณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยการเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ผ่านทางเป็น 'สกุลเงินดิจิทัล' พร้อมทั้งบังคับตรวจค้นอาวุธบนเรือทุกลำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ การเมือง โลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะมีความพยายามในการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา 2 สัปดาห์ระหว่างสหรัฐฯ และ อิหร่าน

แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกลับแสดงให้เห็นว่า อิหร่านได้กลายเป็นผู้กุมชะตาเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มตัว การที่รัฐบาลวอชิงตัน ภายใต้การนำของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ จำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไข 10 ข้อเพื่อแลกกับการเปิดเส้นทางน้ำที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แสดงให้เห็นถึงอำนาจต่อรองที่อิหร่านสามารถใช้เพื่อสั่งเปิดหรือปิดเส้นทางนี้ได้ตามอำเภอใจ พร้อมทั้งประกาศที่จะทำลายเรือทุกลำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด\การเคลื่อนไหวล่าสุดที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการขนส่งโลก คือการออกมาเน้นย้ำกฎเหล็กโดย ฮามิด ฮอสเซนี โฆษกสหภาพผู้ส่งออกน้ำมัน ก๊าซ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของอิหร่าน ที่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าบริษัทเดินเรือทุกลำจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินคริปโต (Cryptocurrency) ในอัตรา 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สำหรับเรือบรรทุกน้ำมัน ในขณะที่เรือเปล่าสามารถผ่านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กระบวนการนี้เริ่มต้นจากการให้เรือส่งอีเมลแจ้งรายละเอียดสินค้า เมื่ออิหร่านทำการประเมินเสร็จสิ้น เรือจะมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการโอน 'บิตคอยน์' เพื่อเป็นการป้องกันการติดตามเส้นทางการเงิน หรือการถูกยึดทรัพย์สินจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก นอกจากนี้ อิหร่านยังได้ดำเนินการตรวจค้นเรือทุกลำอย่างละเอียด อ้างเหตุผลด้านความมั่นคง เพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งอาวุธในช่วงหยุดยิง ซึ่งอิหร่านยืนยันว่าเรือทุกลำสามารถผ่านได้หากปฏิบัติตามขั้นตอน แต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีเร่งรีบแต่อย่างใด\สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดพลังงานและเศรษฐกิจโลก เนื่องจากช่องแคบแห่งนี้เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การที่อิหร่านสามารถควบคุมเส้นทางนี้ได้ ทำให้พวกเขาสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี การเปลี่ยนแปลงนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่สหรัฐฯ และพันธมิตรต้องเผชิญในการรับมือกับอิหร่าน นอกจากนี้ การใช้สกุลเงินดิจิทัลในการชำระค่าธรรมเนียมยังเป็นการท้าทายระบบการเงินแบบดั้งเดิม และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต อิหร่านพยายามใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เพื่อเสริมสร้างอำนาจต่อรองของตนเอง และส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติ การตัดสินใจตรวจค้นเรือทุกลำเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาสมดุลอำนาจในภูมิภาค และยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้เล่นรายอื่นๆ ในตลาดโลกอีกด้ว

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

nnanews /  🏆 64. in TH

อิหร่าน ช่องแคบฮอร์มุซ คริปโต ค่าธรรมเนียม เศรษฐกิจโลก การเมือง สหรัฐอเมริกา น้ำมัน การขนส่ง

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-12 14:10:21