อิสราเอลและเลบานอนเตรียมเปิดการเจรจาโดยตรงในสัปดาห์หน้า เน้นปลดอาวุธฮิซบอลเลาะห์

อิสราเอลและเลบานอนเตรียมเจรจาโดยตรงในสัปดาห์หน้า โดยมีเป้าหมายเพื่อปลดอาวุธฮิซบอลเลาะห์และสร้างสันติภาพ
สถานีโทรทัศน์ Kan TV ของรัฐบาล อิสราเอล รายงานว่า การเจรจา โดยตรงระหว่าง อิสราเอล และ เลบานอน มีกำหนดจะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้า ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค และความพยายามที่จะหาทางออกทางการทูตต่อ ความขัดแย้ง ที่ยืดเยื้อมานานหลายปี ก่อนหน้านี้ นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรี อิสราเอล ได้กล่าวว่า เขาได้สั่งการให้คณะรัฐมนตรี อิสราเอล เริ่มต้น การเจรจา สันติภาพ กับ เลบานอน โดยเน้นไปที่การปลดอาวุธของกลุ่ม ฮิซบอลเลาะห์
ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่อิสราเอลมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของตนเอง การเจรจาที่จะเกิดขึ้นนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพยายามแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสองประเทศที่เคยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของความรุนแรงและการเผชิญหน้ากัน การเจรจาโดยตรงนี้ได้รับแรงผลักดันจากการที่เลบานอนได้ร้องขอให้มีการเจรจา ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความปรารถนาที่จะหาทางออกทางการทูตและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายลง\นายเนทันยาฮูกล่าวในแถลงการณ์ว่า จากการที่เลบานอนได้ร้องขอให้มีการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอล ตนได้สั่งการให้คณะรัฐมนตรีเริ่มต้นการเจรจาโดยตรงกับเลบานอนโดยเร็วที่สุด การเจรจาครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่สองประเด็นหลัก ได้แก่ การปลดอาวุธของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ และการสร้างความสัมพันธ์อย่างสันติระหว่างอิสราเอลและเลบานอน การปลดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เป็นประเด็นที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน เนื่องจากกลุ่มนี้มีบทบาทสำคัญในรัฐบาลและสังคมเลบานอน การเจรจาจะรวมถึงการหารือเกี่ยวกับกลไกและกรอบเวลาในการปลดอาวุธ ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสันติภาพ นอกจากนี้ การเจรจายังมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่างสันติระหว่างสองประเทศ ซึ่งอาจรวมถึงการแก้ไขปัญหาชายแดน การค้า และความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน การเจรจาเหล่านี้จะเป็นโอกาสในการสร้างความไว้วางใจและลดความตึงเครียดระหว่างสองฝ่าย\นายโจเซฟ อูน ประธานาธิบดีเลบานอน ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า ทางออกเดียวของสถานการณ์ในเลบานอนคือการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ตามด้วยการเจรจาโดยตรงระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่าการเจรจาเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขความขัดแย้งและหลีกเลี่ยงความรุนแรงเพิ่มเติม สถานการณ์ในเลบานอนมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง เนื่องจากความขัดแย้งทางทหารกับอิสราเอลส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหม่ต่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ หลังจากที่กลุ่มดังกล่าวได้เริ่มยิงโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม การโจมตีของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,700 คน และทำให้ประชาชนมากกว่าหนึ่งล้านคนต้องพลัดถิ่น นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่านักรบฮิซบอลเลาะห์เสียชีวิตอย่างน้อย 400 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสูญเสียอย่างหนักจากความขัดแย้งนี้ การเจรจาสันติภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการยุติความรุนแรงและนำสันติภาพมาสู่ภูมิภา
