อิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิง? ความขัดแย้งปะทุในเลบานอน อิหร่านชี้สหรัฐฯ ผิดสัญญา

รายงานข่าวเกี่ยวกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน สืบเนื่องมาจากการโจมตีเลบานอนโดยอิสราเอล ซึ่งอิหร่านมองว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ข้อมูลผู้เสียชีวิตและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพลเรือน รวมถึงการตอบโต้จากประธานรัฐสภาอิหร่าน
อิสราเอล อ้างว่า ข้อตกลงหยุดยิง ระหว่างสหรัฐฯ กับ อิหร่าน ไม่ได้ครอบคลุมถึงปฏิบัติการโจมตีกลุ่ม ฮิซบอลเลาะห์ ใน เลบานอน อย่างไรก็ตาม อิหร่าน โต้แย้งว่า 'แนวรบ' ในข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงการหยุดโจมตี 'กลุ่ม ฮิซบอลเลาะห์ ' ใน เลบานอน ซึ่งเป็นกลุ่มที่สหรัฐฯ รับรอง อิสราเอล กลับละเมิดข้อตกลงอย่างชัดเจนตั้งแต่เช้าวันพุธ โดยทำการ 'โจมตีอย่างโหดร้าย' ต่อ เลบานอน กองกำลังป้องกัน อิสราเอล (IDF) รายงานว่า ได้โจมตีเป้าหมายกว่า 100 แห่งภายในเวลา 10 นาที ในหลายพื้นที่ของเบรุต หุบเขาเบกา และ เลบานอน ตอนใต้
หน่วยป้องกันภัยพลเรือนของเลบานอนเปิดเผยว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 254 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเบรุต ซึ่งมีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงถึง 91 คน ขณะที่ทางการเลบานอนระบุว่า การโจมตีอย่างต่อเนื่องของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,530 คน ซึ่งรวมถึงผู้หญิงและเด็ก และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 4,812 คน\ประธานรัฐสภาอิหร่านได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X กล่าวหาว่า มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง 3 ประการ ได้แก่ การโจมตีเลบานอนของอิสราเอล การที่โดรนรุกล้ำน่านฟ้าอิหร่าน และการที่ทำเนียบขาวยืนยันว่าอิหร่านจะไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียม ทั้งหมดนี้เป็นการละเมิดข้อเสนอ 10 ข้อที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ลงนามรับรอง ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่า 'ขณะนี้ พื้นฐานที่ใช้ได้จริงในการเจรจาถูกละเมิดอย่างเปิดเผยและชัดเจน แม้กระทั่งก่อนที่การเจรจาจะเริ่มต้นขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ การหยุดยิงหรือการเจรจาแบบทวิภาคีจึงไม่สมเหตุสมผล' สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนำไปสู่ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในภูมิภาค สัญญาณของการเผชิญหน้าทางทหารที่อาจเกิดขึ้นและการตอบโต้ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านกำลังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ชนวนของการปะทะกันครั้งใหม่นี้อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลาง และส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก\สถานการณ์ที่เลวร้ายลงนี้ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับอนาคตของข้อตกลงหยุดยิงและการเจรจาสันติภาพที่อาจเกิดขึ้น ความขัดแย้งเกี่ยวกับขอบเขตของข้อตกลงและความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายในการปฏิบัติตามข้อตกลงได้นำไปสู่ความไม่ไว้วางใจและความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น การโจมตีทางทหารที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและการละเมิดข้อตกลงได้บ่อนทำลายความพยายามในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอย่างร้ายแรง สื่อและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ กำลังเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเข้ามาแทรกแซงและหาทางออกเพื่อยุติความรุนแรงและปกป้องพลเรือนผู้บริสุทธิ์ นอกจากนี้ การละเมิดข้อตกลงยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการเจรจาและทำให้ความหวังในการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติวิธีลดลงอย่างมา
อิสราเอล อิหร่าน เลบานอน ข้อตกลงหยุดยิง ฮิซบอลเลาะห์ การโจมตีทางทหาร ความขัดแย้ง